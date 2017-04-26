 В Одессе неизвестный сообщил о минировании здания горсовета, но депутаты продолжили работу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
26 апреля в горсовете проходила очередная сессия. В перечне вопросов, которые рассматривали депутаты, - земельные.
Мэр Геннадий Труханов поставил на голосование вопрос о прекращении заседание из-за сообщения о "минировании". Но 57 депутатов из 61 зарегистрированного в сессионном зале проголосовали за продолжение работы сессии.
Депутаты проводили заседания, пока здание и прилегающую территорию обследовали полицейские.
О результатах проверки в полиции пока не сообщили.
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