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Все про:минирование (570) Одесса (5508) Нацполиция (7084)

 В Одессе неизвестный сообщил о минировании здания горсовета, но депутаты продолжили работу

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании здания городского совета на Думской площади.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

26 апреля в горсовете проходила очередная сессия. В перечне вопросов, которые рассматривали депутаты, - земельные.

Мэр Геннадий Труханов поставил на голосование вопрос о прекращении заседание из-за сообщения о "минировании". Но 57 депутатов из 61 зарегистрированного в сессионном зале проголосовали за продолжение работы сессии.

Депутаты проводили заседания, пока здание и прилегающую территорию обследовали полицейские.

О результатах проверки в полиции пока не сообщили.

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*...неизвестный сообщил о минировании здания горсовета...*- вот смешной человек! мину заложить могли только депутаты. Он .вероятно, не знал этого
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одессе неизвестный сообщил о минировании здания горсовета, но депутаты продолжили работу
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