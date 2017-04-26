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 Политика Украины, За рубежом
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 Генсек ОБСЕ Заньер о Донбассе: "Конфликт может перейти к более серьезной конфронтации"

Ситуация на востоке Украины может обостриться и перерасти в более серьезную конфронтацию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в среду генсек ОБСЕ Ламберто Заньер, выступая на Международной конференции по безопасности в Москве..

"Есть угрозы эскалации, и этот региональный конфликт может перейти к более серьезной конфронтации, и, конечно, какие-то традиционные инструменты опять-таки не сработали. Поэтому с Украиной нужно очень серьезно поработать и в очень срочном порядке", - сказал Заньер

"Специальная мониторинговая группа сейчас так же работает, чтобы предотвратить эскалацию", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ инициирует уголовное расследование подрыва автомобиля патруля миссии на Донбассе, - Генсек Заньер
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Поэтому с Украиной нужно очень серьезно поработатьИсточник: http://censor.net.ua/n437892 - WTF ?!
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Заньер : " А то Путин нападет ! " Тут свои слизняки с соплями надоели и еще это из-за угла вякает .
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Стоило одному погибнуть, как вся МИСИИЯ стала работать......и наконец палить намерения теров...
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заньер,так там же твоё путинское обсе НИЧЕГО НЕ ВИДИ И НЕ СЛІШИТ !
Так тогда о чем ты вообще говоришь??!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенсек ОБСЕ Заньер о Донбассе: "Конфликт может перейти к более серьезной конфронтации"
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