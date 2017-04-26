 Генсек ОБСЕ Заньер о Донбассе: "Конфликт может перейти к более серьезной конфронтации"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в среду генсек ОБСЕ Ламберто Заньер, выступая на Международной конференции по безопасности в Москве..
"Есть угрозы эскалации, и этот региональный конфликт может перейти к более серьезной конфронтации, и, конечно, какие-то традиционные инструменты опять-таки не сработали. Поэтому с Украиной нужно очень серьезно поработать и в очень срочном порядке", - сказал Заньер
"Специальная мониторинговая группа сейчас так же работает, чтобы предотвратить эскалацию", - добавил он.
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Так тогда о чем ты вообще говоришь??!
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