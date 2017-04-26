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Все про:обыск (1060) СБУ (14064) Гройсман (2851)

 В Dragon Capital сообщили о завершении обысков, изъята часть компьютеров

В компании возобновляют работу после следственных действий СБУ.

Обыск в инвестиционной компании Dragon Capital завершился, было изъято несколько компьютеров, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская.

"Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию, и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В компании Dragon Capital проводятся обыски, - Гройсман

Ранее, о проведении обысков сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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Я не знаю, "Драгонов" зашкварили в рамках очередной борьбы наших бузинесс-кланов, или за дело - за то, что они форпост кацапского капитала в нашей стране, но палюбе - приятно!
Вы это заслужили, уроды!
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