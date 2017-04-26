 В Dragon Capital сообщили о завершении обысков, изъята часть компьютеров

Обыск в инвестиционной компании Dragon Capital завершился, было изъято несколько компьютеров, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская.
"Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию, и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - написала она.
Ранее, о проведении обысков сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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