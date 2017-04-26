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 В Черкасской области депутата областного совета подозревают в незаконном присвоении имущественного комплекса стоимостью более 54,6 млн грн

В Черкасской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции разоблачили директора предприятия, депутата областного совета, который подозревается в незаконном присвоении имущественного комплекса стоимостью более 54,6 миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, директор акционерного общества незаконно вывел из собственности государства целостный имущественный комплекс и путем проведения ряда операций по купле-продаже присвоил его.

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"В настоящее время директору предприятия, депутату Черкасского областного совета, прокуратурой области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления", - рассказала Калиновская.
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...это оговор, как мог человек, представляющий народ, такое сделать, нет это он от имени народа, не ради корысти, а для людей....
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