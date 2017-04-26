EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  1915  14
Все про:ГПУ (8504) Луценко (6789) обыск (1060) Антимонопольный комитет (182)

 "Самый результативный обыск": табачный монополист "Тедис" оплатил крупнейший штраф в истории АМКУ - 300 млн грн, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины проводит обыски у руководителей табачного дистрибьютора компании "Тедис Украина" (Мегаполис Украина).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Приводим его текст полностью.

"Самый результативный обыск:)
Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей кампании "Тедис".
Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины.

Также ГПУ получило документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании "Тедис" - граждан РФ.

Уголовное производство продолжается..."


Самый результативный обыск: табачный монополист Тедис оплатил крупнейший штраф в истории АМКУ - 300 млн грн, - Луценко 01

Как известно, 31 марта сотрудники ГПУ с 7.30 утра начали обыск в Антимонопольном комитете, закончив его около часа ночи. В день обыска глава АМКУ Терентьев находился в командировке в США.

ГПУ завела дело относительно "Тэдис Украина" ("Мегаполис-Украина") в мае 2016 года по ч.ст.258-3 УКУ (создание террористической организации), ч.2 ст.205 УКУ (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов).

По информации следствия, "Тэдис Украина" вывели из-под налогообложения 2,5 млрд грн. Часть этих средств перечислялась оффшорным компаниям и в конечном итоге получалась гражданами РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тедис Украина" опровергает обвинения прокуратуры в финансировании терроризма и выводе денег: "Среди прямых или косвенных владельцев нет ни российских компаний, ни граждан РФ"

Следствием установлено, что конечными бенефициарами "Тэдис Украина" з 2012-2013 гг. являются украинский миллионер Борис Кауфман, а также россияне Игорь Кесаев и Сергей Кациев.

В материалах дела есть ссылка на решение СНБО о применении персональных санкций. Согласно этому решению, гражданина России Кесаева внесено в список российских политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, которым запрещено выводить капиталы и вывозить валютную выручку с территории Украины, проводить на территории Украины операции с ценными бумагами и т.п.

Кроме того, Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им.Дегтярева", который является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. У ГПУ есть данные, что вооружение этого завода поставлялось боевикам "ЛНР" и "ДНР".

Также читайте: Бутылка водки из "ЛНР" была передана нам как образец недобросовестной конкуренции, - первый заместитель главы АМКУ

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А шо сам дирехтур АМКУ ще не зарегестрировался в пейсбуке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо поднялся Юга.
Интересно, а когда "Антимонопольный комитет" так же рьяно займется монополистами на рынке электроэнергии и газовом рынке? Может, народу переплачивать за электричество и газ больше не пришлось бы. А то пока все "перемоги"- отсутствие сигарет в Киеве и пополнение кэша под югиной подушкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если заплатили 300, то сколько реально скомуниздили??? А дальше будет с успехом продолжать работать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А больше в стране нет монополий, кроме табачной? В энергетике, к примеру. И все они чисты перед законодательством, аки голуби? Да, Юрец?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это удачная рыбалка или охота.как хотите можно назвать. Но залатила фирма большая. А у нас люди заставу вносят по 100 000 000.Так ,что...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кроме сигарет еще и пулеметы? Юга, все конфискуй до последнего окурка!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В основной массе на большую рыбу только спортивная рыбалка - Поймали, посмотрели. взвесили, договорились, отпустили......
 показать весь комментарий
Ответить
 
то есть, ГПУ, заводит дело, мол это "террористы", вешает вдогонку фиктивное предпринимательство и неуплату налогов, пацаны платят бабло и все мирно расходятся?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
17 лет брака гэбэшного недоростка-гопника с Россией
https://www.youtube.com/watch?v=wgikyOuGC1M супер мультик))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самый результативный обыск": табачный монополист "Тедис" оплатил крупнейший штраф в истории АМКУ - 300 млн грн, - Луценко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти