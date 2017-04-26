 "Самый результативный обыск": табачный монополист "Тедис" оплатил крупнейший штраф в истории АМКУ - 300 млн грн, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Приводим его текст полностью.
"Самый результативный обыск:)
Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей кампании "Тедис".
Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины.
Также ГПУ получило документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании "Тедис" - граждан РФ.
Уголовное производство продолжается..."
Как известно, 31 марта сотрудники ГПУ с 7.30 утра начали обыск в Антимонопольном комитете, закончив его около часа ночи. В день обыска глава АМКУ Терентьев находился в командировке в США.
ГПУ завела дело относительно "Тэдис Украина" ("Мегаполис-Украина") в мае 2016 года по ч.ст.258-3 УКУ (создание террористической организации), ч.2 ст.205 УКУ (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов).
По информации следствия, "Тэдис Украина" вывели из-под налогообложения 2,5 млрд грн. Часть этих средств перечислялась оффшорным компаниям и в конечном итоге получалась гражданами РФ.
Следствием установлено, что конечными бенефициарами "Тэдис Украина" з 2012-2013 гг. являются украинский миллионер Борис Кауфман, а также россияне Игорь Кесаев и Сергей Кациев.
В материалах дела есть ссылка на решение СНБО о применении персональных санкций. Согласно этому решению, гражданина России Кесаева внесено в список российских политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, которым запрещено выводить капиталы и вывозить валютную выручку с территории Украины, проводить на территории Украины операции с ценными бумагами и т.п.
Кроме того, Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им.Дегтярева", который является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. У ГПУ есть данные, что вооружение этого завода поставлялось боевикам "ЛНР" и "ДНР".
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Интересно, а когда "Антимонопольный комитет" так же рьяно займется монополистами на рынке электроэнергии и газовом рынке? Может, народу переплачивать за электричество и газ больше не пришлось бы. А то пока все "перемоги"- отсутствие сигарет в Киеве и пополнение кэша под югиной подушкой.
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https://www.youtube.com/watch?v=wgikyOuGC1M супер мультик))
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