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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2387) Москва (2875) приговор (471) Сущенко (234)

 Суд в Москве продлил арест украинского журналиста Сущенко до 30 июня

Лефортовский районный суд Москвы (Россия) продлил арест журналиста национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко до 30 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге Twitter написал адвокат Марк Фейгин.

"Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года", - сообщил Фейгин.

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Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ официально опровергли это заявление.
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И это пацан придумал в 13 лет!
Их армата от нашего супер танка(даже в макете)покрыла себя бледными пятнами.
а ведь гению только 13!
Страшно представить Что он изобретёт в 18...
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Сущенко - лучшая реклама для дебилов, собирающихся на Мацкву
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И таки да : прутся в Мордор считая себя умнее всех а жизнь их ставит на место объясняя что они обыкновенные дебилы . И таких недоумков дофига и больше .
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