 Суд в Москве продлил арест украинского журналиста Сущенко до 30 июня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге Twitter написал адвокат Марк Фейгин.
"Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года", - сообщил Фейгин.
Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ официально опровергли это заявление.
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https://youtu.be/9zikMYGrLh4
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Их армата от нашего супер танка(даже в макете)покрыла себя бледными пятнами.
а ведь гению только 13!
Страшно представить Что он изобретёт в 18...
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