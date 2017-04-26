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 САП обжаловала меру пресечения Мартыненко, - Холодницкий

суд мартыненко

Специализированная артикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала в Апелляционном суде Киева решение Соломенского райсуда, который отказался арестовать бывшего депутата Николая Мартыненко и отдал на поруки 18 депутатам парламента, министру молодежи спорта Игорю Жданову и заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Андрею Магере.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 26 апреля 2017 г. прокуроры САП подали в Апелляционный суд города Киева жалобу на решение следственного судьи Соломенского суда от 22 апреля 2017 г. об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

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Назар Холодницкий, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры: "С юридической точки зрения избранная мера пресечения не соответствует ни тяжести совершенного преступления, ни заявленным в ходатайстве рискам, которые значительно шире чем было озвучено на заседании. Прокуроры привели примеры по каждому из рисков, однако этих примеров гораздо больше в самом тексте ходатайства. Также вся страна могла наблюдать за оскорбительным для органов суда и стороны обвинения шоу, которое устроили политики и отдельные лица в зале суда, что является недопустимым и повлияло на объективность судьи. Этим решением было фактически легализовано давление на суд со стороны народных депутатов, как инструмент побуждения к принятию определенного решения, а точнее ограничения в выборе меры пресечения со стороны судьи".

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует отмены решения суда первой инстанции и постановления нового решения в котором просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн. Обращаем внимание, что САП обжаловала короткий текст судебного решения, поскольку полный текст решения суда будет доступен только в последний день, когда может быть подана апелляционная жалоба.

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"Хотелось бы дополнительно отметить, что ничем существенным кроме репутационных рисков избранная судом первой инстанции мера пресечения не грозит поручителям. Максимальный размер штрафа в случае невыполнения обязанностей подозреваемым - 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 80 000 гривен, которые еще не так просто взыскать, учитывая дополнительные гарантии независимости народных избранников. И это при том, что Николай Мартыненко подозревается в организации завладения средствами в размере более 17 миллионов долларов США", - добавил руководитель САП.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Тем более в лице человека, который до сих пор держит Муженко НГШ - просто откровенное лицемерие.
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Это что, они хотят опять каждый пук обсуждать, обжаловали это здесь, это там, надоело это все за эту неделю, если честно
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Та херня. Не обязательно будет повышение. Будут конкурентные отношения. Возможно, и понижение будет. Все зависит от рынка. Цены будут не конъюнктурными теперь, вот шо важно.
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Чомусь я сумніваюсь, що небожителі Печерських пагорбів дотягнуть до чергового підняття цін за електроенергію, а якщо й дотягнуть то тільки вонючими тушками на палях і гілляках.
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