 Украинец Лугин в симферопольском СИЗО вскрыл себе вены и перерезал горло в знак протеста против этапирования в РФ

Об этом Цензор.НЕТ сообщил правозащитник Роман Мартыновский.
Лугин три дня назад объявил сухую голодовку в СИЗО Симферополя. Требовал направить его отбывать наказание на территорию материковой Украины. Он утверждает, что является гражданином Украины, а российское гражданство ему дали насильно.
Однако, несмотря на это, сегодня оккупационные власти отправили его по этапу на территорию РФ.
В знак протеста Лугин вскрыл себе вены. Его вернули в тюремную больницу и уже там он перерезал себе горло.
По данным Мартыновского, по состоянию на 13:00 Лугина оперировали в симферопольской больнице.
"Сделали операцию. Перевели в реанимацию. Он без сознания. Только что передала жена", - написал он в Фейсбуке.
По данным Цензор.НЕТ, Андрей Лугин осужден на 15 лет за убийство.
Ранее Лугин объявлял сухую голодовку.
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Здесь петя бродит
И гнойсман на ветвях (гілляках) сидит...
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"Здесь Петю носят
И Гройсман на ветвях висит!"
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Не дайте упырю обосраться.
Украина почти всегда выигрывала войны, но проигрывала благодаря своим предателям и лжи.
Украина почти всегда выигрывала у раши, но уже потом раша успешно ложью и подкупом украинских предателей, подстрекательством поляков добивалась
проиграша Украины.
Раша должна Лукашенку 15 млрд$. За решение этой проблемы в пользу лукашенка, путин послал лукашенка уговорить петра обосраться.
Если лука сможет убедить порошенка при поддержке служб хуйла уступить.
1. Сначала через луку пете будет предлагать 1-10 млрд $.
2. Потом будут нагибать,
3. Потом пугать,
4. Потом пугать уничтожением петинского выводка.
Не дайте самой предательской должности (президент Украины-уязвимый через проклятый выводок) пете предать народ Украины.
У раши есть 2 выхода:
1. уход с крыма и донбасса, возмещение в том числе через постройку германией новых заводов в украине за счет раши всех уничтоженных предприятий украины. Прибрать за собой в севастополе. Но после этого раша будет готовится к новой войне.
2. Вечные постоянно усиливающие санкции, войну на востоке как в афгане минимум на 10 лет(после чего союз самоликвидировался). Развал раши на куски. (После этого раша не сможет готовиться к новой войны, пока не перевоссоединится. Задача Украины не дать перевоссоедиться, потому что после этого она начнет готовится к новым войнам.)
Часть оккупированных кусков кубани, дона возвращаются в украинскую родную гавань. Потеря земель для раши самые болючие.
Потеря земель для рашканов страшнее голода, сталина, 50 млн ватных жмуров.
Хуйло экономит не только на луке, но и собственным проституткам из обсе уже недоплачивает. А те начали стучать больше,
за что хуйло и разозлился на них и дал команду убрать одну машину.
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млять!!!
И кровью на стенах написал-Слава Украине?
зы-Кто в такое поверит?
Вы нас совсем за идиотов считаете?
Или просто безграмотно пишите свои статейки?
Вам объяснить разницу между порезанным горлом и перерезанным?
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значит заменено на пожизненное
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таки да, крымский патриот
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