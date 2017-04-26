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Все про:Крым (19593) СИЗО (933) Симферополь (671) Ромалийская Ирина (144)

 Украинец Лугин в симферопольском СИЗО вскрыл себе вены и перерезал горло в знак протеста против этапирования в РФ

Украинец Андрей Лугин в симферопольском СИЗО вскрыл себе вены, а после перерезал себе горло.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил правозащитник Роман Мартыновский.

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Лугин три дня назад объявил сухую голодовку в СИЗО Симферополя. Требовал направить его отбывать наказание на территорию материковой Украины. Он утверждает, что является гражданином Украины, а российское гражданство ему дали насильно.

Однако, несмотря на это, сегодня оккупационные власти отправили его по этапу на территорию РФ.

В знак протеста Лугин вскрыл себе вены. Его вернули в тюремную больницу и уже там он перерезал себе горло.

По данным Мартыновского, по состоянию на 13:00 Лугина оперировали в симферопольской больнице.

"Сделали операцию. Перевели в реанимацию. Он без сознания. Только что передала жена", - написал он в Фейсбуке.

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По данным Цензор.НЕТ, Андрей Лугин осужден на 15 лет за убийство.

Ранее Лугин объявлял сухую голодовку.
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В чем он настоящий? В том, что для него убить кого-то или себя, как "два пальца об..."?
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Здесь руssкий дух,
Здесь петя бродит
И гнойсман на ветвях (гілляках) сидит...
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Можна трошки перефразувати:
"Здесь Петю носят
И Гройсман на ветвях висит!"
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Хуйло послало шныря на разведку
Не дайте упырю обосраться.
Украина почти всегда выигрывала войны, но проигрывала благодаря своим предателям и лжи.
Украина почти всегда выигрывала у раши, но уже потом раша успешно ложью и подкупом украинских предателей, подстрекательством поляков добивалась
проиграша Украины.
Раша должна Лукашенку 15 млрд$. За решение этой проблемы в пользу лукашенка, путин послал лукашенка уговорить петра обосраться.
Если лука сможет убедить порошенка при поддержке служб хуйла уступить.

1. Сначала через луку пете будет предлагать 1-10 млрд $.
2. Потом будут нагибать,
3. Потом пугать,
4. Потом пугать уничтожением петинского выводка.
Не дайте самой предательской должности (президент Украины-уязвимый через проклятый выводок) пете предать народ Украины.

У раши есть 2 выхода:
1. уход с крыма и донбасса, возмещение в том числе через постройку германией новых заводов в украине за счет раши всех уничтоженных предприятий украины. Прибрать за собой в севастополе. Но после этого раша будет готовится к новой войне.
2. Вечные постоянно усиливающие санкции, войну на востоке как в афгане минимум на 10 лет(после чего союз самоликвидировался). Развал раши на куски. (После этого раша не сможет готовиться к новой войны, пока не перевоссоединится. Задача Украины не дать перевоссоедиться, потому что после этого она начнет готовится к новым войнам.)
Часть оккупированных кусков кубани, дона возвращаются в украинскую родную гавань. Потеря земель для раши самые болючие.
Потеря земель для рашканов страшнее голода, сталина, 50 млн ватных жмуров.
Хуйло экономит не только на луке, но и собственным проституткам из обсе уже недоплачивает. А те начали стучать больше,
за что хуйло и разозлился на них и дал команду убрать одну машину.
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Мы ведь ВСЕ знаем кому надо горло перерезать .....
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Конечно! Тебе первому!
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Вважаю, що краще бути живим та помститися, ніж померти так. рф ніхто не знає скільки протримається, але життя віддавати у знак протесту - це занадто. А жива людина може багато чого зробити. Українців і так багато помирає.
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Можливо це вже допис журналістів. Тобто голодовка була знаком протесту, а інше спробою самогубства.
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вскрыл себе вены и перерезал горло...

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млять!!!
И кровью на стенах написал-Слава Украине?
зы-Кто в такое поверит?
Вы нас совсем за идиотов считаете?
Или просто безграмотно пишите свои статейки?
Вам объяснить разницу между порезанным горлом и перерезанным?
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но там же не написано - с перерезанной аортой ((
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А тебе объяснить разницу между перерезанным горлом и перерезанной сонной артерией? Перерезанное горло, т.е. трахея, не приводит к летальному исходу.
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Наверное для тебя будет открытием, но вены - это не провода с током, перерезав которые система тут же выключается.
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Его можно понять . Лучше умереть в Украине , чем в орде .
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И с венами. Посмотрим придет ли он в сознание.
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Жаль крымского патриота. Только что поделаешь, если мерзкий Барыга продал крымчан с потрохами.
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Кацапы - народ пидорас. Там не пидаров нет по определению.
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Перекинуться репликами мы конечно имеем право но в одном все единодушны : КАЦАПАМ смерть .
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Девушка что ли ушла?
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Да какой там,вскрыл и перерезал, помогли терпиле покинуть этот мир.
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А как, можно, дать "насильно" гражданство другой страны? За него, где то, расписались и паспорт по почте выслали? что за бред? Кубинцы, меня украдите, дайте паспорт ибо нравится ром и мулатки)
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Это когда приходит орда и ставит тебя перед фактом , или бери паспорт или вали из дома из своей родины. Другое дело что для параши обернется это принудительное заключение крымчан.мы подождем конца Раши или того момента когда она окончательно ослабнет.
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Нельзя, в том-то и дело. Но можно угрожая оружием, арестовать и закрыть, не заморачиваясь с гражданством. По этому оккупант и зовется оккупантом...
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к пожизненному заключению.

значит заменено на пожизненное
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Лугин являлся членом «банды Лаптева», которая действовала в Керчи с конца 90-х до начала 2000-х годов, и была причастна к совершению убийств и нападений.

таки да, крымский патриот
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А зчто сидит? За убийство? На чьей территории было совершено? Видимо, все законно. А то счас все воры будут под политических косить. Их в Украину будут отправлять. Тут освобождать и давать льготы. От, дожились!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинец Лугин в симферопольском СИЗО вскрыл себе вены и перерезал горло в знак протеста против этапирования в РФ
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