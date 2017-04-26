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 Зейтуллаев не позволил оккупантам обмануть Запад и придать делу лживый алгоритм, - Чубаров

чубаров

Руслан Зейтуллаев показал, что репрессии российских оккупантов в Крыму направлены на то, чтобы раздавить крымских татар как этнос.

Об этом, комментируя для Цензор.НЕТ сегодняшний приговор Руслану Зейтуллаеву, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Этот приговор ожидался. Как только прокуратура отменила предыдущий приговор, который был определен сроком 7 лет. Они делают над Русланом Зейтуллаевым показательное судилище, показательную расправу, чтобы напугать всех остальных. Кроме того, Руслан Зейтуллаев - один из самых стойких. Он очень четко расставляет акценты. Он говорит о том, что репрессии российских оккупантов направлены, чтобы раздавить крымских татар как этнос, как мусульман. Он выходит шире за тот алгоритм, который хотела бы придать (делу. - Ред.) Российская Федерация. Российские оккупанты сейчас пытаются обмануть Запад. Они хотят якобы сказать: мы не преследуем крымских татар, мы почти не преследуем мусульман, а мы только боремся с экстремистами и террористами из числа мусульман. И выступления на суде Руслана Зейтуллаева - они полностью разрушили такой циничный подход, когда людей хотели осудить незаконно, сфабриковано, но при этом показать их миру, как якобы террористов. Зейтуллаев очень четко показал, что в первую очередь их душат за то, что они крымские татары, за то, что они мусульмане, за то, что они не склоняют головы. Поэтому у него такой приговор".

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На вопрос о возможных шагах в ближайшем будущем относительно приговора Чубаров отметил: "У нас есть решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Мы буквально в эти дни разрабатываем алгоритм наших действий, государственных и со стороны Меджлиса. С точки зрения восстановления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа - она ​​сразу требует освобождения всех политзаключенных в Крыму и тех, которых они (оккупанты. - Ред.) уже вывезли на территорию Российской Федерации. Восстановление деятельности Меджлиса также требует отмены запрета моего въезда в Крым. Я буду требовать того, чтобы люди, которые обвиняются и незаконно наказаны по тем же почти мотивациями, по которым запрещен Меджлис, были освобождены. Поскольку Международным судом деятельность Меджлиса восстановлена, несмотря на взаимосочетание этих мотиваций, по которым судят людей и по которым запретили Меджлис. То есть принято решение, чтобы отменить запрет Меджлиса. То есть - надо отпускать людей".

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Отметим, что крымского татарина Руслана Зейтуллаева российские оккупанты считают организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, суд над Русланом Зейтуллаевым, Рустемом Ваитовым, Нури Примовым и Фератом Сайфуллаевым начался в июне 2016 года. Их арестовали зимой 2015 года в Севастополе и обвиняют в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее Зейтуллаев был помещен в карцер за отказ раздеться догола по требованию тюремщиков. А 4 апреля 2017 года Зейтуллаев объявил голодовку.


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но.. запад напуган и не хочет ссориться с раиськой
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Я писал раньше, что Руслан Зейтуллаев молодец. Подтверждаю это и сейчас. Стойкий человек.
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за таких людей як Руслан Зейтуллаев потрібно боротися всіма доступними методами!
не можна давати окупаційній владі безкарно винищувати і цинічно знущаєтися над тими, хто залишився жити в Криму, але не збирається миритися з анексіїю
всіх причетних до репресій - у список, настане час і їм відповісти за свої вчинки!
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