 Зейтуллаев не позволил оккупантам обмануть Запад и придать делу лживый алгоритм, - Чубаров

Об этом, комментируя для Цензор.НЕТ сегодняшний приговор Руслану Зейтуллаеву, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Этот приговор ожидался. Как только прокуратура отменила предыдущий приговор, который был определен сроком 7 лет. Они делают над Русланом Зейтуллаевым показательное судилище, показательную расправу, чтобы напугать всех остальных. Кроме того, Руслан Зейтуллаев - один из самых стойких. Он очень четко расставляет акценты. Он говорит о том, что репрессии российских оккупантов направлены, чтобы раздавить крымских татар как этнос, как мусульман. Он выходит шире за тот алгоритм, который хотела бы придать (делу. - Ред.) Российская Федерация. Российские оккупанты сейчас пытаются обмануть Запад. Они хотят якобы сказать: мы не преследуем крымских татар, мы почти не преследуем мусульман, а мы только боремся с экстремистами и террористами из числа мусульман. И выступления на суде Руслана Зейтуллаева - они полностью разрушили такой циничный подход, когда людей хотели осудить незаконно, сфабриковано, но при этом показать их миру, как якобы террористов. Зейтуллаев очень четко показал, что в первую очередь их душат за то, что они крымские татары, за то, что они мусульмане, за то, что они не склоняют головы. Поэтому у него такой приговор".
На вопрос о возможных шагах в ближайшем будущем относительно приговора Чубаров отметил: "У нас есть решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Мы буквально в эти дни разрабатываем алгоритм наших действий, государственных и со стороны Меджлиса. С точки зрения восстановления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа - она сразу требует освобождения всех политзаключенных в Крыму и тех, которых они (оккупанты. - Ред.) уже вывезли на территорию Российской Федерации. Восстановление деятельности Меджлиса также требует отмены запрета моего въезда в Крым. Я буду требовать того, чтобы люди, которые обвиняются и незаконно наказаны по тем же почти мотивациями, по которым запрещен Меджлис, были освобождены. Поскольку Международным судом деятельность Меджлиса восстановлена, несмотря на взаимосочетание этих мотиваций, по которым судят людей и по которым запретили Меджлис. То есть принято решение, чтобы отменить запрет Меджлиса. То есть - надо отпускать людей".
Отметим, что крымского татарина Руслана Зейтуллаева российские оккупанты считают организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир".
Напомним, суд над Русланом Зейтуллаевым, Рустемом Ваитовым, Нури Примовым и Фератом Сайфуллаевым начался в июне 2016 года. Их арестовали зимой 2015 года в Севастополе и обвиняют в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир".
Ранее Зейтуллаев был помещен в карцер за отказ раздеться догола по требованию тюремщиков. А 4 апреля 2017 года Зейтуллаев объявил голодовку.
1355 4
"Где Эрвин?": под посольством РФ в Киеве нарисовали пропасть, напоминая о похищениях в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж(35)
Крымскому татарину Зейтуллаеву, который уже 20 дней голодает, вынесут приговор в среду(2)
Макрон наиболее адекватен по отношению к Украине, - Джемилев(8)
Фейгин: отказ Кремля исполнять решение суда ООН по Меджлису предсказуем(25)
Карманный "меджлис" для Кремля?(0)
Песков: "Никаких ограничений для функционирования организаций крымских татар нет. Есть экстремистские проявления"(15)
"Зейтуллаева доставили в суд. Участвовать в прениях он не будет - не хватает сил", - журналист. ФОТО(29)
Ответить
Ответить
Ответить
не можна давати окупаційній владі безкарно винищувати і цинічно знущаєтися над тими, хто залишився жити в Криму, але не збирається миритися з анексіїю
всіх причетних до репресій - у список, настане час і їм відповісти за свої вчинки!
Ответить