Защита крымского татарина Руслана Зейтуллаева обжалует его приговор, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"После оглашения приговора Руслан заявил о том, что прекращает голодовку. Сегодня был 22-й день голодовки. Данный приговор мы намерены обжаловать. Это принципиальная позиция Руслана. В течение 10 суток, я думаю, мы подадим апелляционные жалобы", - сообщил он.

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Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону, РФ) 26 апреля приговорил крымчанина Руслана Зейтуллаева к 12 годам тюрьмы по делу о ячейке запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

МИД Украины выразил протест в связи с приговором и требует его освобождения.