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 Защита крымского татарина Руслана Зейтуллаева обжалует его приговор

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Руслана Зейтуллаева к 12 годам колонии.

Защита крымского татарина Руслана Зейтуллаева обжалует его приговор, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"После оглашения приговора Руслан заявил о том, что прекращает голодовку. Сегодня был 22-й день голодовки. Данный приговор мы намерены обжаловать. Это принципиальная позиция Руслана. В течение 10 суток, я думаю, мы подадим апелляционные жалобы", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд приговорил Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы. ФОТО

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону, РФ) 26 апреля приговорил крымчанина Руслана Зейтуллаева к 12 годам тюрьмы по делу о ячейке запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

МИД Украины выразил протест в связи с приговором и требует его освобождения.

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Как некоторьім до сих пор неясно, что такое россия!
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В Украине все граждане украинцы ! Не важно какого ты этноса - немец русский еврей и т д ! Вы же не пишите еврей Гройсман !
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