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 Экономика
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Все про:ГПУ (8504) золото (153)

 Компания "Avellana Gold" просит защиты у Генпрокуратуры

Компания "Avellana Gold", которая планирует добывать золото на Закарпатье, подготовила обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с информационными атаками вокруг Мужиевского месторождения.

Об этом сообщает ее генеральный директор, американец Брайан Сэвидж, передают "Украинские новости".

По его словам, информационная война против "Avellana Gold" началась сразу после покупки ЧАО "Карпатская рудная компания" в сентябре 2016 года. Речь идет об обвинении в якобы связях с экс-министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко, а также в незаконности приобретения компаний, имеющих спецразрешения на добычу золота в регионе. Инвестор уверяет - никаких контактов с бывшими власть имущими не имел и не имеет, а соглашение, которое заключила "Avellana Gold" по покупке "КРК", полностью соответствует законодательству.

Отметим, что экологическое состояние на территории Мужиивского месторождения является достаточно сложным, ведь после деятельности добывающих предприятий вблизи остались насыпи рудных отвалов. Они содержат концентраты минералов, железа, свинца и цинка, которые окисляют поверхностные сточные воды. Ликвидацию таких последствий "Avellana Gold" называет своей первоочередной задачей на этой территории, для чего намерена осуществить рекультивацию.

"Мы провели огромную работу, глубоко ознакомились с историей эксплуатации этого месторождения и предлагаем вложить более 100 млн долл. в новый проект. Он должен обеспечить комплексную отработку месторождения и избежать экологические проблемы, которые были вызваны предыдущим эксплуатантом. Приобретая права собственности на ЧАО "КРК" я взял на себя обязательства, не требуя от государства ни поддержки, ни дополнительных гарантий. Следовательно, обращаюсь в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть эту ситуацию и предпринять соответствующие меры, с целью по недопущению давления на реального инвестора", - отмечает Сэвидж.

Напомним, в прошлом году "Avellana Gold" приобрела предприятия "Карпатская рудная компания" и "Западная геологоразведочная компания", которые имеют спецразрешения на добычу и разведку полиметаллических руд в Береговском рудном поле (Мужиевском, Береговском и Квасовском месторождениях). Владелец компании утверждает, что проект по развитию месторождения является абсолютно новым технологическим проектом, который не имеет аналогов за последние 20 лет. Предполагается, что это производство обеспечит работой 500 человек на перспективу до 30-40 лет.
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Господину Сэвиджу следовало бы ознакомиться с публикацией Цензора о немецких строителях-участниках тендера по подготовке к Евровидению.
Им сказали, что европейские нормы не соответствуют нашим стандартам.
Это же девиз украинского чиновника!
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Они не знают слова откат.... нищеброды :D
Наш девиз! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Хватит стесняться !
Пора уже организовывать правящую партию «За Коррупцию!»
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500 человек обеспечат работой а миллионам достанется разрушенная экология
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКомпания "Avellana Gold" просит защиты у Генпрокуратуры
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