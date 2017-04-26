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Все про:Арьев (494) ПАСЕ (1027) Сирия (2398) скандал (5007) Аграмунт Педро (45)

 Арьев об отставке главы ПАСЕ Аграмунта: "Он вроде как хочет "пропетлять" и в последний момент отказаться от этого"

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев раскрыл подробности ситуации вокруг отставки Педро Аграмунта.

Об этом Арьев рассказал в своем интервью Цензор.НЕТ.

"Из разных источников мы слышали, что он пообещал уйти в отставку. Но, по последним данным, он вроде как хочет "пропетлять" и в последний момент уже отказаться от этого. Очевидно, что для него это приведет к еще более печальным последствиям... Боюсь, что он сейчас перестал что-то понимать; его поведение стало каким-то малоадекватным. Такое количество ну просто элементарных для политика ошибок, которые он наделал в последние дни… - я уже не знаю, понимает или нет", - заявил глава украинской делегации в ПАСЕ.

Говоря о том, почему именно на пятницу Аграмунт анонсировал свое заявление, Арьев отметил: "В четверг сюда приезжает испанский король. И чтобы не омрачать визит испанскому монарху, заявления Аграмунта согласились подождать до пятницы. Но если он хочет прикрыться королевской спиной, то это станет самой большой его ошибкой. Она приведет к тотальному уничтожению имиджа самого Педро и подрыву имиджа Испании".

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По словам Арьева, для Аграмунта такое завершение карьеры - это совсем не то, чего он добивался.

"То есть когда он организовывал визит короля, то хотел быть при нем второй особой. Но сейчас он больше похож на шута, причем не веселого. Повороты судьбы бывают очень интересными. Вчера представители всех групп Ассамблеи - в разной степени и разными словами - но высказали мнение о том, что Аграмунту пора уходить, и что он не имеет права возглавлять Ассамблею. И после этого пытаться зацепиться? Это, в общем-то, стиль позднего Кучмы, но никак не европейский", - заявил Арьев, что желающих помочь Аграмунту в зале было очень мало "и они поняли, что лучше молчать".

По словам депутата, украинская делегация будет пытаться отработать вариант того, чтобы убедить Аграмунта в необходимости отставки, "чтобы для него отставка стала самым легким выходом".

Арьев напомнил, что Аграмунту по сроку полномочий осталось занимать эту должность до конца года.

"Осталось еще две сессии - но вопрос в том, готовы ли его терпеть. Насколько это вижу я - не готовы. Хотя союзники Аграмунта старались изменить расклад сил, пытались давить, в том числе и на меня. И, думаю, за следующие два дня Аграмунт сделает все, чтобы переломить ситуацию. Но это может подорвать ситуацию в Ассамблее еще больше - и тогда его просто перестанут воспринимать".

По словам Арьева, в случае отставки Аграмунта его должность на оставшийся период может занять кто-то из вице-президентов Европейской народной партии (именно по ее квоте был избран Аграмунт. - ред.).

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если он петлял с рашистом,то петлявым теперь всю оставшуюся будет,,,
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аграмуть бы и сам уже хотел свалить в спокойную жизнь, да вова не разрешает.
говорит давай отрабатывай
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Прокацапська політична проститутка немає право бути головою ПАРЕ !
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Чувака можно понять, это конец карьеры. Головой надо было думать а не бумажником. В европе после такого максимум на что сможет рассчитывать это перебирать бумажки клерком. Другим будет наука как губить свою карьеру на взлете связавшись с мокшанами и их сворой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрьев об отставке главы ПАСЕ Аграмунта: "Он вроде как хочет "пропетлять" и в последний момент отказаться от этого"
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