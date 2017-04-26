 Киевские налоговики добились возмещения в бюджет более 19 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что главный бухгалтер компании, которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и кормами для животных, при проведении финансово - хозяйственных операций с фиктивным предприятием, уклонилась от уплаты более 19,2 миллиона гривен налога на прибыль.
В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет полностью возмещена сумма нанесенного ущерба. Главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК.
Уголовное производство с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по сути.
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