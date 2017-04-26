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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16925) налоги (2463) налоговая милиция (1294) махинации (451) ГФС (2758)

 Киевские налоговики добились возмещения в бюджет более 19 млн грн неуплаченных налогов

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой добились возмещения в бюджет более 19,2 миллиона гривен неуплаченных налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что главный бухгалтер компании, которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и кормами для животных, при проведении финансово - хозяйственных операций с фиктивным предприятием, уклонилась от уплаты более 19,2 миллиона гривен налога на прибыль.

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В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет полностью возмещена сумма нанесенного ущерба. Главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК.

Уголовное производство с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по сути.


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Какие то депутаты только что разбогатели на 19 млн грн.
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