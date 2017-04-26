 Порошенко утвердил новые правила движения автомобилей на перекрестках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.
Теперь преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспорту, который уже движется по кругу.
В пояснительной записке к документу №4246 говорится, что это нововведение "уменьшит аварийность".
Парламент принял этот закон 4 апреля 2017 года.
Напомним, 27 июля 2016 года вступили в силу новые штрафы и наказания за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в том числе под воздействием лекарственных препаратов.
10239 91
Лукашенко - Порошенко: Украинцы для белорусов родные люди. Мы можем приехать к вам только на тракторе(106)
Из-за катастрофы на ЧАЭС пострадали более 3 миллионов человек, из них 500 тысяч - дети, - Порошенко(6)
Новый конфайнмент на ЧАЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре, - Порошенко(13)
Порошенко и Лукашенко совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов ЧАЭС(34)
Скарб нації. Відкритий лист Петру Порошенку(0)
Порошенко назначил Ярмака уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ(27)
Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины, - Госдеп США(82)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А тут вата есть в достаточном количестве на Донбассе.харькове.Одессе
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а тупой Кличко в Киеве лучше? Гепа умный и для города очень много делает, хотя и гад! а то, что с маленькой пишешь Харьков, так то не уважение к харьковчанам, а не к Гепе!
Ответить
Ответить
Ответить
нетяжело 1. Оценочная характеристика какого-либо груза, какой-либо ноши как лёгкой. 2. Оценочная характеристика какой-либо ситуации как необременительный.
Ответить
Ответить
Ответить
Там самое место
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но перекрестки со знаками стоп со всех сторон тут везде.
и как водилы без президента разбираются?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ПДР міг міняти КабМін...
Ответить
Ответить
Ответить
Что вас так возбудило в данном факте не понятно....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Преимущество имеет тот кто УЖЕ едет по кругу.... ни дольше кого то...ни меньше кого то...а УЖЕ едет.....
Это в принципе правильное решение....меньше пробок будет....
Ответить
Ответить
Ответить
все круговое движение в Украине против часовой стрелки и для того кто въезжает на круговое движение всегда помеха слева
Ответить
Ответить
особенно когда прямо перед кольцом пешеходные переходы - ты будешь по часу стоять и смотреть на перешеходов на зебре и на счастливо кружащихся в каруселе на кольце....
Не думаю,что вот так можно изменить один пункт не "потревожив" другие пункты.....
Ответить
Ответить
у нас 95 % это зебра на полосе и часто на самом колце,где больше всего и давят людей......Решение под европу это дествительно хорошо,согласен но тогда и другие пункты нужно менять под европу ..
А то вы профффесора рассуждаете как гройсман "нужно обосновано тарифы поднять до европейских......" но сцука не говорит что у нас годовая зарплата как у них за десять дней
Ответить
Германия.. кольцо...зебра...пешеходы....все есть..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И еще одно важное правило:
при выезде из круга надо НЕ ЗАБЫВАТЬ включать правый поворотник!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Официальными печатными изданиями являются:
"Офіційний вісник України";
газета "Урядовий кур'єр".
Ответить
Почему "уменьшит аварийность" в кавычках ?
Если не уменьшит?
Посадят автора и подписанта закона?
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а у нас на постсоветском пространстве мент ждёт когда ты "поскользнёшься"( из-за его правил и разметок) и чтобы так мощно е.ануть водилу под зад пинком ,что аж кошелек перелетает из кармана безправного, незащищённого аленя водителя -- прямо в карман блюстителю порядка... не забывайте это....
Шагай правой правильно сказал ,ПОЛИЦИИ У НАС НЕТ
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь преимущество в движении во власти, где организовано круговое движение, предоставляется старой кадровой номенклатуре...... в натуре ..... , которая уже движется по кругу.
В пояснительной записке говорится, что это старовведение "уменьшит аварийность"
Ответить