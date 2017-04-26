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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22422) закон (2290) ПДД (282) Порошенко (12769)

 Порошенко утвердил новые правила движения автомобилей на перекрестках

Президент Украины Петр Порошенко подписал правки в закон о дорожном движении в части приоритета транспортных средств, которые движутся по кругу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.

Теперь преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспорту, который уже движется по кругу.

В пояснительной записке к документу №4246 говорится, что это нововведение "уменьшит аварийность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для запуска системы видеофиксации на дорогах нужно порядка миллиарда долларов на всю страну, - Аваков

Парламент принял этот закон 4 апреля 2017 года.

Напомним, 27 июля 2016 года вступили в силу новые штрафы и наказания за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в том числе под воздействием лекарственных препаратов.
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Вам тоже, судя по количеству грамматических ошибок.
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А что с россиян хотите? русский язык они не знают - им не положено знать.Главное-8что там у хохлов*,*крыш нам* и т.д.и т.п.
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Вы правильно пишите. как будто. Прокси, прокси,прокси...
А тут вата есть в достаточном количестве на Донбассе.харькове.Одессе
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Да, перестаньте! Со всеми может быть. У меня нет кириллицы на клаве. Я печатаю по памяти и тоже могу ошибиться. Там было дело в другом.
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К стати о раскладке на компе. купите деколи и наклейте. Стоит дёшево и клеится ,буквально, 5 минут.
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Пока выбирают гепу и рыгов - харьков с маленькой.
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выбрали или так было сделано пр, что, вроде, бы выбрали.В Киеве !!! долго не могли избавиться от наркомана Лёни Космоса.
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"Пока выбирают гепу и рыгов - харьков с маленькой."
а тупой Кличко в Киеве лучше? Гепа умный и для города очень много делает, хотя и гад! а то, что с маленькой пишешь Харьков, так то не уважение к харьковчанам, а не к Гепе!
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Хотя, вы знаете, и в Украине тоже такого "добра" хватает.
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Так "не тяжело" как раз он правильно написал.
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Я имела ввиду это:
нетяжело 1. Оценочная характеристика какого-либо груза, какой-либо ноши как лёгкой. 2. Оценочная характеристика какой-либо ситуации как необременительный.
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там где двигаться по кругу - ето точно к порошенко.
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В регулировщики его!
Там самое место
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У всех нормальных людей это уже давно , а у нас забудут знаки поменять , а через полгода объявят , что потратили (освоили) пять миллионов гривен .
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в Николаеве например всегда так было ... а вот в Одессе нет
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Давно пора было это сделать. Хоть что-то полезное гарант, мля, подписал.
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И как бедному пешеходу вьіжить, если водители пьяньіе ездят по кругу?
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Стань водителем . Там есть место трезвенникам .
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Правильно . Лисапед , рыбалка, идут все в жопу .
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Подождать когда у них закружится голова. )
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вот поэтому в Европе стараются там где можно перекрестки превратить в кольцо круг.. и так избегать ДТП травм и гибель людей...
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Помню проезжал городок в Израиле на границе с Египтом (вроде Эйлат), так там каждый перекресток с кольцом
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не помню такого в Украине, может есть уже,
но перекрестки со знаками стоп со всех сторон тут везде.
и как водилы без президента разбираются?
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Я,вот не могу понять неужели наш президент так тебе американцу насолил,что,ты, без него жизнь не представляешь.Или ,ты, такой американец,как ,я, узбек.
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Был я в Америках. Ездить тама вроде и хорошо. Но лучше , все таки ездить дома, хоть по поганым дорогам , но дома.
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Это просто о-уеть презик утверждает правила дорожного движения..Украинцы до какого г-вна вы докатились.Надоели вы ЕС это точно своим долбо-бизмом.
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Друже, а чому ти вирішив, що всі українці хочуть попасти в ЄС?
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Ти знову не розділяєш владу і народ... Попахує від тебе совком-кацапським, як ти в Латвію попав - нещасний?
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Це мабуть один з тих нєдограждан, які в Латвії ніби є, а наспраді їх нема, бо має пашпорт для второга сорта насєлєнія
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Не правильно подана новость здесь. Парламент принял этот закон 4 апреля 2017 года.Источник: http://censor.net.ua/n437878- по конституции закон вступит в силу полсе подписания президентом или будет отклонён.
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На скільки я знаю, ПДР це підзаконний акт, а не закон (чи щось помінялось?)...
ПДР міг міняти КабМін...
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Президент действует согласно Конституции Украины.....а Конституция Украины гласит...что Прзидент подписывает принятые Верховной Радой Законы..или отклоняет их....
Что вас так возбудило в данном факте не понятно....
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слышь баран козломордый. президент подписывает законы принятые ВР. у тебя дома не так? ну так соси леденец молча...
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ну мы может только докатились ... а ты специалист по замесу г... на надо понимать
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это что ментопены будут засекать секундомером кто дольше едет по кругу?? преимущество имеет тот кто едет по кругу даже на секунду дольше кого-либо? честно не понимаю офшорных правил богоизбхганных
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С какого перепугу..вы пришли к такому выводу..?? Откуда у вас появился секундомер и кто дольше..??
Преимущество имеет тот кто УЖЕ едет по кругу.... ни дольше кого то...ни меньше кого то...а УЖЕ едет.....
Это в принципе правильное решение....меньше пробок будет....
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Из пешеходов или семейства троллей? если из первых попробую пояснить - отныне ЛЮБОЕ кольцо -главная дорога, если стоит знак движение по кольцу, приоритет движения перед въезжающими, сто убирает заторы с кольца но затрудняет въезд с малонагнуженной дороги..ну а если из вторых то это неизлечимо...
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Кто успел въехать на круг, тот имеет приоритет перед тем, кто еще не успел въехать. Если два транспортных средства одновременно въезжают на пустой круг с разных дорог, то обычно они друг другу не мешают.
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а что тяжело сообразить?
все круговое движение в Украине против часовой стрелки и для того кто въезжает на круговое движение всегда помеха слева
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Почитал комментарии и удивился адекватным форумчанам, точнее их не адекватным комментариям. Такие правила существуют ВЕЗДЕ в ЕС. почему ...вообщем.не информированные оказываются у нас люди
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двоечник , с нашими разметками ....
особенно когда прямо перед кольцом пешеходные переходы - ты будешь по часу стоять и смотреть на перешеходов на зебре и на счастливо кружащихся в каруселе на кольце....
Не думаю,что вот так можно изменить один пункт не "потревожив" другие пункты.....
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Во многих городах Украины....преимущество тех кто на уже на кольце....есть давным давно...в Европе это везде...и никто не стоит часами...и не смотрит на карусель на кольце.....
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в европе в основном подземные переходы.......
у нас 95 % это зебра на полосе и часто на самом колце,где больше всего и давят людей......Решение под европу это дествительно хорошо,согласен но тогда и другие пункты нужно менять под европу ..
А то вы профффесора рассуждаете как гройсман "нужно обосновано тарифы поднять до европейских......" но сцука не говорит что у нас годовая зарплата как у них за десять дней
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Ну посмотри на Европу....
Германия.. кольцо...зебра...пешеходы....все есть..

Порошенко утвердил новые правила движения автомобилей на перекрестках - Цензор.НЕТ 7895
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Если кольцо на проспекте - а ты нет, и пытаешься воткнуться с поперечной улочки...мешок попкорна не помешает..
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В ЕС развязки для скоростных магистралей через кольцо не проходят. Там виадуки и тонели, а у нас даже кольцевые (объезздные) дороги и загородные маистрали по 3-4 полосы с кольцом не редкость. Если 4 полосы движения заходят на кольцо через "уступи дорогу", то пробки не избежать. Можно, как то избирательно подходить к этому вопросу, а не заниматься тупым копированием, тем более не проводя техничесю работ (я не знаки имею ввид, а развязки)?
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На всех сайтах одно г"вно,в основном,рашистское.Нормальных комментариев нигде не почитаешь.Гибридная война.
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Всегда должно быть вот так.
И еще одно важное правило:
при выезде из круга надо НЕ ЗАБЫВАТЬ включать правый поворотник!!!
Порошенко утвердил новые правила движения автомобилей на перекрестках - Цензор.НЕТ 9996
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Порохофобы, это ваще-то Папиева инициатива.
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В Европе очень распространено круговое движение. Такой способ организации потоков на перекрестках позволяет, кроме всего прочего, сэкономить на светофорах.
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Столько срача... И хоть бы один задаося вопросом "Когда эта норма вступит в действие?". "Когда и где будет опубликована?". Лишь бы посрать в коментах.
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Законы Украины, другие акты Верховной Рады Украины, акты Президента Украины, Кабинета Министров Украины не позднее чем в пятнадцатидневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания подлежат обнародованию на государственном языке в официальных печатных изданиях.
Официальными печатными изданиями являются:
"Офіційний вісник України";
газета "Урядовий кур'єр".
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то нововведение "уменьшит аварийность"

Почему "уменьшит аварийность" в кавычках ?
Если не уменьшит?
Посадят автора и подписанта закона?
.
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аварийность уменьшит только эффективная полиция и жестокие наказания. А полиции у нас нет.
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Теперь на круге Ревуцкого и Ахметовой будет на шо посмотреть
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Да уж.. а раньше там так и было, так помниться по-первой после изменения главной, там такие ночью грохи были!
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сейчас же стали на защиту животны которых используют в цирке.. да и зачем когда цирк на дороге везде..... Животных на дорогах 90%
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профффесоров порохоботов прошу не "забывать" ,что полицейский на западе ДЛЯ ТОГО ,чтобы предотвратить дтп и чтобы максимально помочь водителю и пешеходу......
а у нас на постсоветском пространстве мент ждёт когда ты "поскользнёшься"( из-за его правил и разметок) и чтобы так мощно е.ануть водилу под зад пинком ,что аж кошелек перелетает из кармана безправного, незащищённого аленя водителя -- прямо в карман блюстителю порядка... не забывайте это....

Шагай правой правильно сказал ,ПОЛИЦИИ У НАС НЕТ
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Що за дурні заголовки пишуть, Порошенко лише підписав закон, затвердила зміни ВР.
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На оболоні з її кругами і напівкругами без знаків нічого не буде ясно))
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Президент Украины Петр Порошенко подписал правки в закон в части приоритета старой про кремлёвской мафии, которые движутся по кругу в структуре власти.

Теперь преимущество в движении во власти, где организовано круговое движение, предоставляется старой кадровой номенклатуре...... в натуре ..... , которая уже движется по кругу.

В пояснительной записке говорится, что это старовведение "уменьшит аварийность"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко утвердил новые правила движения автомобилей на перекрестках
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