 За минувшие сутки трое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного ежедневного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки трое украинских военных погибли, пятеро получили ранения. Эти тяжелые потери во время вражеских обстрелов силы АТО понесли в основном на донецком направлении", - сказал он.
Лысенко также добавил, что за минувшие сутки ситуация в зоне проведения АТО резко обострилась на всех направлениях. Общее количество вражеских обстрелов увеличилось более чем в три раза, случаи применения тяжелого вооружения - в пять раз.
"Украинские войска неоднократно открывали огонь в ответ", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, 24 апреля боевики 65 раз обстреляли позиции сил АТО.
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