 Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу началось в Минске

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в группе, бывшего Президента (1994-2005) Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - рассказала она.
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Гуманитарная подгруппа договорилась о порядке подтверждения пленных, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО, - Олифер(8)
На переговорах в Минске договорились об очередном перемирии с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками, - Олифер(52)
Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске(12)
Трехсторонняя контактная группа 29 марта в Минске обсудит вопросы прекращения огня и освобождения заложников, - Кучма(17)
Янукович – инструмент в руках ФСБ(0)
Лидеры стран "нормандской четверки" должны собраться и сказать публично, чего нам ожидать, - Кучма(42)
На заседании ТКГ в Минске обсуждался вопрос верификации списков заложников. Мы идем на компромиссы и готовы к сотрудничеству, - Тандит(15)
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режим кремлевского холуя Лукашенко в реале
https://www.youtube.com/watch?v=kPUrx3FMnTc
https://www.youtube.com/watch?v=ynYcMr9aHUU
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