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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1762) ОБСЕ (2510) переговоры (3277) Минск (1084) минские соглашения (2112) Олифер (141)

 Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу началось в Минске

В Минске проходят очередные переговоры по Донбассу.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в группе, бывшего Президента (1994-2005) Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - рассказала она.

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В Авдеевку надо перенести заседание!!Там быстро договорятся!!
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Да можете сразу и заканчивать. Хоть кофе с булочками сэкономите.
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Какие группы,что за бредни - вчера опять погибло трое наших парней а чучело офшорное нам всё сказки рассказывает про минск ,ну сколько можно всё это терпеть .....
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ну так в военкомат бегом, вас там ждут... так и победим... в не пиздежом...
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Ту сначала свою глупость железобетонную победи ...
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Глупость заразительна - убирайся восвояси!
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Тиждень тільки починається а вже шестеро хлопців вбито. Торгові партнери петі та гросі неуймуться.
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в мене питання до отих, хто у Мінську балаболить, а краще шо Усі ми задали їм таке питання, чому????...... ((
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Мир забил на Украину из-за этих заседаний .
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если учесть,что в заседаниях принимают со стороны Украины ее предатели,которые невьездные под санкциями,в США вместе с рашистами,тогда можна констатировать об очередной болтовне...и мира не будет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу началось в Минске
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