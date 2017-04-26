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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2553) Лукашенко (1632) помощь (3279) Порошенко (12769) ЧАЭС (332) крушение (378) минские соглашения (2112)

 Лукашенко - Порошенко: Украинцы для белорусов родные люди. Мы можем приехать к вам только на тракторе

Беларусь будет работать только во имя мира в Украине.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после посещения Чернобыльской АЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Петр Алексеевич и весь украинский народ знают нашу позицию - мир и только мир. Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми. Нравится это кому-то или не нравится (в Украине, а может быть, и в Беларуси. Благо, что почти нет таких у нас), но мы родные люди. Мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Нас никто не может разделить", - заявил Лукашенко.

Обращаясь к Президенту Украины, Александр Лукашенко сказал: "Вы даже не говорите на тему того, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь. Мы родные люди, мы можем только прийти к вам или, как я говорил, приехать на тракторе, помочь вам пахать землю, если это нужно".

"Мы будем работать только во имя мира. У нас нет иной цели. И это не только моя позиция, это позиция всего белорусского народа. Как можно быстрее надо прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга. У нас прекрасная, золотая земля, на которой всегда жили в достатке наши люди", - подчеркнул Лукашенко выразил готовность белорусской стороны и в дальнейшем способствовать мирному урегулированию в Украине.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Уверен, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Он также отметил, что украинская земля лично для него также не чужая.

"Поэтому мы будем делать все во имя того, чтобы у нас всегда был мир и порядочные отношения", - сказал он.

Глава белорусского государства рассказал, что вторая часть нынешней встречи президентов, которая пройдет на белорусской территории, будет касаться жизни людей и экономики.

"И наши люди, и украинцы по результатам этой встречи и переговоров смогут на фактах убедиться в том, что мы будем следовать курсу дружбы и взаимного сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.

"Соседей не выбирают. Поэтому будьте уверены, что белорусы были и будут всегда надежными друзьями", - добавил Президент Беларуси.
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Украина заинтересована в прекращении войны, потому что
1) война требует расходов размером несколько миллионов долларов в сутки;
2) на войне продолжают гибнуть солдаты и офицеры ВСУ.
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В случае прекращения войны, Украина получит обратно троянского коня ДНР ЛНР, с правом вето на внутри и внешне политические решения, какая то кусок территории 200 на 70 км, будет нам рассказывать как нам жить, да это взорвет всю страну не в таком случае лучше платить за войну несколько миллионов в день и на дорогах в ДТП погибает больше людей чем в войне на востоке...
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Это лишь одна - не украинская - интерпретация Минских соглашений. Есть и другая, против которой очень возражает зав. куриным ларьком. А именно: в выборах ОРДЛО должны участвовать ВСЕ граждане Украины, проживавшие там до провозглашения "ЛНР/ДНР". Т.е.: включая беженцев, а также включая общеукраинские партии. Эта интерпретация очевидна, т.к. не делит граждан на 1-й и 2-й сорт. И, очевидно, с этой интерпретацией противоположная сторона никогда не согласится. Потому вина за невыполнение Минских соглашений лежит на ней.
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Шпагат - его повседневная поза . Совсем запутался Бацька .
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Ещё один друг, товарищ и брат! Недавно поляки были лучшими друзьями, в теперь только горы дерьма на Украину выливают. Не могут понять наши узколобые, что нужно вести себя с достоинством, а не лебезить перед всеми...
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мабуть Лука коли свiй спiч товкав,то дулю у кiшенi тримав
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Хай жыве Беларусь!Украинцы и белорусы братья на веки!
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Я бы сказал- пусть как хочет, так и жывэ. Лишь бы к нам не лезла и от нас подальше.
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так.. так.. Брати...... Але ж, краще ми будемо порох сухим тримати, та зброю змащувати своєчасно.
Знаємо, Плавали.
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Ага . Щось це мені нагадує як признавався в дружбі до усього совкового народу , одна особь перед підписанням пакта Молотова - Рібентропа .
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Вже одні "родичі" клялися в дружбі, навіть меморандум підписали...
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Чего то навеяло старую песню "Покатай меня .Ваня ,на тракторе "
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Батька ,как всегда ,врёт! Правда, интеллигентно,но врёт,как сивый мерин...
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донецкие "шахтеры" вытаскивающие танки с шахт тоже "адекватные за Тукой" ,,,, украинцам родня....из рода кремлевского Каина
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Ну и на хрена нам здесь Лукашенко на тракторе?!! Рыгоравіч, проезжай мимо, лесом...
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Не называйте его Батька , в Беларуси его никто так не называет.
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A зря. Если бы не он, вас бы давно поделили на "народные республики".
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Хотелось бы в это верить ...... !!! Кацапы доже клялись в любви к УКРАИНЕ !!!!!
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Такую речь задвинул )) , и это в предверии проведения совместных полномасштабных учений с педерашкой на территории Белоруссии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛукашенко - Порошенко: Украинцы для белорусов родные люди. Мы можем приехать к вам только на тракторе
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