 Лукашенко - Порошенко: Украинцы для белорусов родные люди. Мы можем приехать к вам только на тракторе

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после посещения Чернобыльской АЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Петр Алексеевич и весь украинский народ знают нашу позицию - мир и только мир. Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми. Нравится это кому-то или не нравится (в Украине, а может быть, и в Беларуси. Благо, что почти нет таких у нас), но мы родные люди. Мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Нас никто не может разделить", - заявил Лукашенко.
Обращаясь к Президенту Украины, Александр Лукашенко сказал: "Вы даже не говорите на тему того, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь. Мы родные люди, мы можем только прийти к вам или, как я говорил, приехать на тракторе, помочь вам пахать землю, если это нужно".
"Мы будем работать только во имя мира. У нас нет иной цели. И это не только моя позиция, это позиция всего белорусского народа. Как можно быстрее надо прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга. У нас прекрасная, золотая земля, на которой всегда жили в достатке наши люди", - подчеркнул Лукашенко выразил готовность белорусской стороны и в дальнейшем способствовать мирному урегулированию в Украине.
Он также отметил, что украинская земля лично для него также не чужая.
"Поэтому мы будем делать все во имя того, чтобы у нас всегда был мир и порядочные отношения", - сказал он.
Глава белорусского государства рассказал, что вторая часть нынешней встречи президентов, которая пройдет на белорусской территории, будет касаться жизни людей и экономики.
"И наши люди, и украинцы по результатам этой встречи и переговоров смогут на фактах убедиться в том, что мы будем следовать курсу дружбы и взаимного сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.
"Соседей не выбирают. Поэтому будьте уверены, что белорусы были и будут всегда надежными друзьями", - добавил Президент Беларуси.
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