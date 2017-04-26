 Кабмин вдвое увеличил ежемесячные выплаты на питание детям-чернобыльцам

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Мы предлагаем увеличить выплаты вдвое", - сказал министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания.
Кабмин определил, что с 1 апреля 2017 года ежемесячная денежная компенсация на детей, которые учатся в школах, профтехучилищах, колледжах, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения, детей, которые стали инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы и не питаются в столовых своих учебных заведений, а также за дни, когда они учебные заведения не посещали, составит: для детей в возрасте 6-10 лет - 360 грн, 11-14 лет - 370 грн, 15-18 лет - 380 грн.
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Чтоб вы суки всю жизнь жили на эти копейки....
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Хватит на лекарства и реабилитацию?
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Что я прочёл? Еле разобрался, что это значит.
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Ему 65 лет сейчас.
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