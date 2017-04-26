EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Экономика
  368  10
Все про:дети (3111) Кабмин (10194) чернобыльцы (530) Рева (188)

 Кабмин вдвое увеличил ежемесячные выплаты на питание детям-чернобыльцам

Кабинет министров Украины увеличил ежемесячные выплаты на питание детям-чернобыльцам вдвое - до 360-380 грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Мы предлагаем увеличить выплаты вдвое", - сказал министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за катастрофы на ЧАЭС пострадали более 3 миллионов человек, из них 500 тысяч - дети, - Порошенко

Кабмин определил, что с 1 апреля 2017 года ежемесячная денежная компенсация на детей, которые учатся в школах, профтехучилищах, колледжах, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения, детей, которые стали инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы и не питаются в столовых своих учебных заведений, а также за дни, когда они учебные заведения не посещали, составит: для детей в возрасте 6-10 лет - 360 грн, 11-14 лет - 370 грн, 15-18 лет - 380 грн.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Даже 390/30=13 гвн.в еся!

Чтоб вы суки всю жизнь жили на эти копейки....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
до 360-380 грн

Хватит на лекарства и реабилитацию?
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
*Кабмин вдовое увеличил ежемесячные...*

Что я прочёл? Еле разобрался, что это значит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что значит? Было 3 коп. стало 6 коп. Таким макаром можно и в 100 раз повысить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чернобыльская авария произошла в 1986 г сейчас этим детям минимум 35-40 лет! Какие блядь "ДЕТИ"????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грандиозному знатоку аварий известны периоды полураспада тяжелых элементов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очередная отмывка денег ! Какие дети до 18 если прошло после аварии 31 год .Сам черноб. 1 кат. инвал. 2 гр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вася, детишки до сей поры заболевают раковыми болезнями и их число, к сожалению, не уменьшается, а даже немного растет. Так что 31 год не срок.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якраз на 90 пачок Мівіни вистачить, триразове харчування, з сніданком обідом і вечерею. Воду правда з під крана пити доведеться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один родственник моей жены - чернобылец.
Ему 65 лет сейчас.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин вдвое увеличил ежемесячные выплаты на питание детям-чернобыльцам
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти