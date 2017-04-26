 Департамент спецрасследований должен не позже сентября передать все дела по Евромайдану в суд, - Луценко

Об этом он сказал во время всеукраинской конференции прокуроров, которая должна избрать прокурорское самоуправление, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Задача номер один в этом году - это дело Януковича о государственной измене. (А также)...передача департаментом спецрасследований аналогичных обвинительных актов в суд не позже сентября... по тем, кто виноват в событиях на Майдане", - сказал он.
По его словам, в этом году прокуроры должны должным образом оценить действия Януковича и его окружения.
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