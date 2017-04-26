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Все про:ГПУ (8500) Луценко (6786) расследование (2090) суд (20710) евромайдан (8008)

 Департамент спецрасследований должен не позже сентября передать все дела по Евромайдану в суд, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил департаменту специальных расследований до октября передать все обвинительные акты по фигурантам событий на Майдане Незалежности в Киеве в 2013-2014 годах.

Об этом он сказал во время всеукраинской конференции прокуроров, которая должна избрать прокурорское самоуправление, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Задача номер один в этом году - это дело Януковича о государственной измене. (А также)...передача департаментом спецрасследований аналогичных обвинительных актов в суд не позже сентября... по тем, кто виноват в событиях на Майдане", - сказал он.

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По его словам, в этом году прокуроры должны должным образом оценить действия Януковича и его окружения.
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А успеют ли до сентября все обвиняемые сбежать?Шо ж вы так спешите,га?!
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Суды в том составе что на сегодняшний день не способны выносить правильные решения, они до сих пор зависят от прежней власти и отчасти и от новой, которая не отличается от старой.
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Народ уже давно догадался, " кто виноват в событиях на Майдане". Интересно, под каким соусом теперь это преподнесет власть, чтоб клятый путин и кацапы не смогли отвертеться от праведного гнева украинского народа.)))) Помните Иловайский котел? Военная прокуратура во главе с миллионером прокурором Матиосом спустя полгода нашли виновного - расейский генерал и вся их военная клика!))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепартамент спецрасследований должен не позже сентября передать все дела по Евромайдану в суд, - Луценко
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