 Из-за катастрофы на ЧАЭС пострадали более 3 миллионов человек, из них 500 тысяч - дети, - Порошенко

Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко в ходе посещения Чернобыльской атомной электростанции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"На 10% этой земли было нанесено страшное радиационное поражение. Это более трех миллионов человек, которые так или иначе пострадали от этой ужасной катастрофы. Хочу подчеркнуть, что 500 тысяч из этих трех миллионов - это дети. Тысячи и тысячи людей из сотен городов и сел, которые покинули родные дома, и это тысячи случаев онкологических заболеваний и смертей", - сказал он.
Как известно, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.
357 5
Новый конфайнмент на ЧАЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре, - Порошенко(12)
Лукашенко заверил Порошенко, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины(31)
Порошенко назначил Ярмака уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ(27)
В "записях Онищенко" нет серьезного наполнения, - Сытник. ВИДЕО(30)
Сергей Лямец: «Портрет набросился на Гройсмана без «здрасте»(0)
Порошенко - бойцам-участникам "Игр непокоренных": Мы сегодня выбираем лучших из лучших, которые будут достойно представлять Украину в Торонто. ФОТОрепортаж(41)
Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть вопрос о размещении на Донбассе миротворческого контингента ООН, - Цеголко. ФОТО(307)
Ответить
https://fraza.ua/foto/25.04.17/259082/v-zone-otchuzhdenija-nashli-kuchi-lvovskogo-musora.html
Ответить
Кацапы решили додушить наш народ, построив нам еще одну АЭС на границы с Литвой - чтобы если п...нет, так уж чтоб наверняка
Ответить
Ответить
Ответить