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 Политика Украины, Происшествия
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 Из-за катастрофы на ЧАЭС пострадали более 3 миллионов человек, из них 500 тысяч - дети, - Порошенко

В результате Чернобыльской катастрофы пострадали более трех миллионов человек, из них 500 тысяч - это дети.

Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко в ходе посещения Чернобыльской атомной электростанции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"На 10% этой земли было нанесено страшное радиационное поражение. Это более трех миллионов человек, которые так или иначе пострадали от этой ужасной катастрофы. Хочу подчеркнуть, что 500 тысяч из этих трех миллионов - это дети. Тысячи и тысячи людей из сотен городов и сел, которые покинули родные дома, и это тысячи случаев онкологических заболеваний и смертей", - сказал он.

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Как известно, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.


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Из-за взрыва пострадало четверть населения и территории Беларуси. Общие убытки - 32 годовых бюджета (на сегодняшние цифры - 235 млрд. долларов). Сравним- вторая мировая - 35 годовых бюджетов.

Кацапы решили додушить наш народ, построив нам еще одну АЭС на границы с Литвой - чтобы если п...нет, так уж чтоб наверняка
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за катастрофы на ЧАЭС пострадали более 3 миллионов человек, из них 500 тысяч - дети, - Порошенко
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