 "Я свое мнение сказал - руководство НАПК не в адеквате", - Гройсман - Авакову

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, как происходят внутренние "разборки" в НАПК.
- Ко мне пришло письмо от госпожи Корчак с просьбой расследовать деятельность господина Радецкого и господина Рябошапки (члены НАПК - ред.) и чуть ли не отстранить их от работы. Также ко мне пришло письмо от одного из членов НАПК, руководителя департамента, относительно предотвращения нарушений, связанных с коррупцией ...в Национальном агентстве по предотвращению коррупции! - улыбаясь продолжил Аваков, - И этот руководитель департамента передал мне 311 страниц приложения, чтобы мы составили админпротокол о коррупции в отношении Радецкого. Речь идет о том, что Радецкий отдал предпочтение одному из судей, который вынес по нему оправдательное решение. Документ, увы, существует.
Еще одно письмо Авакову пришло от депутата Лещенко о неоправданном начислении зарплат и премий.
- Я назову несколько цифр. Зарплата главы НАПК за октябрь составила 121 тыс.грн, оклад составил 29 тысяч. При этом надбавка за выслугу - 50%, надбавка за интенсивность работы - 100%. Премия - 60%. Плюс на командировки - 30 тыс. грн. Это нонсенс! Что мне с этим делать? Я не возьму на себя ответственность о принятии решения по этим вопросам. Мы к ним придем - они скажут "сами дураки", - сказал Аваков.
В свою очередь Гройсман ответил кратко:
- Я давно сказал свое мнение, - ответил премьер, - руководство НАПК не в адеквате.
Позже он уточнил, что имел в виду неявку Корчак для отчета на заседании Кабмина.
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С одной стороны, относительно, молодой по возрасту.
С другой - такой махровый совок в словах и делах, что хочется воскликнуть "Миколаяныч, ты?"
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Они похожи, как слон на эйфелеву башню.... Ни тем, ни этим бриться нельзя.
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