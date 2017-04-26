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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2482) Кабмин (10194) коррупция (7185) Гройсман (2847) заседание правительства (44) НАПК (415)

 "Я свое мнение сказал - руководство НАПК не в адеквате", - Гройсман - Авакову

Премьер-министр Украины выслушал доклад Авакова про "разборки" в НАПК.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, как происходят внутренние "разборки" в НАПК.

- Ко мне пришло письмо от госпожи Корчак с просьбой расследовать деятельность господина Радецкого и господина Рябошапки (члены НАПК - ред.) и чуть ли не отстранить их от работы. Также ко мне пришло письмо от одного из членов НАПК, руководителя департамента, относительно предотвращения нарушений, связанных с коррупцией ...в Национальном агентстве по предотвращению коррупции! - улыбаясь продолжил Аваков, - И этот руководитель департамента передал мне 311 страниц приложения, чтобы мы составили админпротокол о коррупции в отношении Радецкого. Речь идет о том, что Радецкий отдал предпочтение одному из судей, который вынес по нему оправдательное решение. Документ, увы, существует.

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Еще одно письмо Авакову пришло от депутата Лещенко о неоправданном начислении зарплат и премий.

- Я назову несколько цифр. Зарплата главы НАПК за октябрь составила 121 тыс.грн, оклад составил 29 тысяч. При этом надбавка за выслугу - 50%, надбавка за интенсивность работы - 100%. Премия - 60%. Плюс на командировки - 30 тыс. грн. Это нонсенс! Что мне с этим делать? Я не возьму на себя ответственность о принятии решения по этим вопросам. Мы к ним придем - они скажут "сами дураки", - сказал Аваков.

В свою очередь Гройсман ответил кратко:

- Я давно сказал свое мнение, - ответил премьер, - руководство НАПК не в адеквате.

Позже он уточнил, что имел в виду неявку Корчак для отчета на заседании Кабмина.
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да, вы, все, в неадеквате. Наглая банда придурков. Уже надоело читать про эти "переводы стрелок".
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Гройсман розмовляє як дешевий бандит з базару, "нє в адекватє" це не українська мова, це фєня - мова урок та зеків до яких скоро вся ця шобла заїде.
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вопрос и какая пользя кроме того что коррупционеры возглавили "боротьбу с коррупцией" и трындят а то и открыто воруют бюжетные гроши НАеБУ,САпы цапы ГПУ сБу-бу полицаи НАПК.. может их всех нах ликвидировать и разогнат вот смотрите Корчак наглая бабега бувшая прокурша я 36 лет в системе права могу сказать наверняка от силы 1-2 % вменяемых и адекватных баб можно встретить и встречал как юристов --а остальное проститутки причем без кавычек,шизофренички, истерички, алкашки, фригидные амебы.. и мондовошки в головах и между ног??!!
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Пыталась сейчас вспомнить хоть одного адекватного украинского чиновника, и не смогла. Луценко, Аваков, Гройсман, Рева, Насалик - это ж шоу моральных уродов какое-то.
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а "в адеквате" руководство страны, если допускает придурков на всех уровнях к управлению? Ну не сами же придурки попадают на высокие должности? Насиров, например... и прочие, им же несть числа.
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Так рюкзаков правильно сказал. Мы,мол придём,а они скажут-"Чё припёрлись? Вы воруете больше нашего. Не цепляйтесь,а то сольём". Вот авакян и слился по тихой воде. А грося щеки надул,и че-то пукнул,не более.
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Гройсман у меня вызывает когнитивный диссонанс.
С одной стороны, относительно, молодой по возрасту.
С другой - такой махровый совок в словах и делах, что хочется воскликнуть "Миколаяныч, ты?"
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Это у тебя субъективное....
Они похожи, как слон на эйфелеву башню.... Ни тем, ни этим бриться нельзя.
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А потім мене син питає, чому Я з клоунів в цирку не сміюсь..
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Одного топора не хватит....мотокосу надо..
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Только массированный ядерный удар способен искоренить коррупцию в Украине.
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Получается и рекомендовавший руководство НАПК Президент Украины неадекват ? Ну ежели предложил припи... деную)))
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а гойсмян..адекватный..забыл как на базаре семечками торговал..
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Психи в Уряді скачуть на пацирних сітках граючи в пінг-понг...
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что-то меня терзают сомнения может тетя и не так уж плоха....
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В национальном агенстве по предотвращении корупции буде создан внутренний отдел по борьбе с корупцией внутри Националного агенства по борьбе с корупцией .
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Власть гибридная... война гибридная...страна, выходит, тоже..фейковая!(((
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Все гнилое насквозь - от верхов до самого низа - все по блату по родству - адекватному человеку не пробиться на хорошую работу - это будет печальный финал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я свое мнение сказал - руководство НАПК не в адеквате", - Гройсман - Авакову
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