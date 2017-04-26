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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8500) Луценко (6786) прокуратура (2834) сокращение (254) прокурор (928)

 Луценко выступил против дальнейшего сокращения количества прокуроров: "Это уничтожит эффективную деятельность"

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает недопустимым дальнейшее сокращение прокуроров.

Об этом он сказал во время всеукраинской конференции прокуроров, которая должна избрать прокурорское самоуправление, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Я буду просить парламент не проводить любых сокращений, так как это уничтожит эффективную деятельность прокуратуры", - сказал он.

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По его словам, действующее количество работников прокуратуры является константой.

Луценко не уточнил, сколько сейчас сотрудников работает в органах прокуратуры.
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это уничтожит что? аха-ха-ха-ха, дурной клоун
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Это уничтожит эффективную деятельность
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у нас прокурВоров больше всех на сто тисячь населения и ниуя не делают только взятки и кришевание
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А может нам надо уничтожить неэффективную деятельность?
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Да с половины можно убрать, остальные расторопней будут, как впрочем и депутатов - человек 150 с головой хватит на всю Украину.
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Каждый прокурор заносит на верх, если сократить число, сократится эффективная деятельность, шо не ясно?!
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этих прокуроров, не сокращать- уничтожать физически нужно, они самый большой рассадник коррупции,
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Чего уничтожить???? Так,ещё один ген. слился. Всё таки на нарах югик выглядел естественней.
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Прошу по пунктам примеры эффективности украинских прокуроров постмайданного периода.)))
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Эффективная деятельность. ))))) Спасибо, поржал! )))
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А что там с брильянтовыми прокурорами? На чем остановились? И почему прокуроры и судьи бесплатно получают не хилые такие квартиры да еще по несколько на одно рыло, тогда когда другим нужно пол жизни где то, что то нашкребать и мутить что бы что то купить своей семье. Что это за такая привелигиеванная каста нарисовалась в ХХІ информационном веке. Да еще зарплаты и пенсии для безбедного существования тех кто годами уничтожал то, что должен был бдить и защищать - закон, законопослушных граждан и государство!
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Во гнида. Как простых прокурорских, тех что на местах и ближе всего к народу, так сократили, а как дошла очередь до областных и самого ГПУ, так он резко против... Ох и редкостное чмо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко выступил против дальнейшего сокращения количества прокуроров: "Это уничтожит эффективную деятельность"
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