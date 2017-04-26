 Луценко выступил против дальнейшего сокращения количества прокуроров: "Это уничтожит эффективную деятельность"

Об этом он сказал во время всеукраинской конференции прокуроров, которая должна избрать прокурорское самоуправление, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Я буду просить парламент не проводить любых сокращений, так как это уничтожит эффективную деятельность прокуратуры", - сказал он.
По его словам, действующее количество работников прокуратуры является константой.
Луценко не уточнил, сколько сейчас сотрудников работает в органах прокуратуры.
573 19
Замдиректора львовского аэропорта задержан при получении 40 тыс. грн взятки. ФОТО(4)
Органы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца, - Луценко. ВИДЕО(31)
"Янтарной мафии" был нанесен удар. Операция по ее ликвидации продолжается, - Луценко(117)
Луценко назначил прокурором Ривненской области Подубинского. ФОТОрепортаж(12)
Велика рідня-2017: Хто кому брат, кум і сват в українській політиці(0)
"Иногда мне хочется просто поматериться с кем-то и спустить пар", - Луценко объяснил частые визиты нардепа Третьякова в Генпрокуратуру. ВИДЕО(78)
Суд арестовал акции "Укртелекома", - Луценко(105)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить