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Все про:авария (1135) самолет (2154) Бурятия (27) Минобороны РФ (416) крушение (378)

 В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31

В Бурятии упал истребитель-перехватчик МиГ-31.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.


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неа.. шаманам не заплатили "покамлать" над миг-31.. вот он и упал.. "патамучта тяжэЫлеи возтуха!"(с) ))
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На земле о постраждалых бурятах пока не известно . Кобздон уже на всякий случай туда вылетел .
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Продовжується війна мордора з НАТО. Без жодного пострілу НАТО продовжує перемагати.
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На России с неба опять упал очередной металлолом, напоминающий Миг-31. К сожалению два карателя люфтваффе выжили


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сразу несколько фейков в твоем посте! люфтваффе - действующая военная авиация Германии в составе бундесвера, слова про "тяжелее воздуха" принадлежат чиновнику кацапского мчс, непонятная тема про "напоминающий миг-31" - у 31-го нет НИКАКИХ выдающихся особенностей!
стеб защитан, но над ошибками поработай!
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Какие фейки, у тебя весенний авитаминоз, обострение? Задорнов не говорил на своем гавно-шоу, что "самолет тяжелее воздуха"? Металлом, который лежит на земле, не напоминает МиГ-31? Два выживших фашиста это тоже неправда?
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читай выше! и не груби, нарвешься! авторство слов я тебе объяснил, задорнов - клоун, а вот чиновник рашенский - уже диагноз всей системе!!! люфтваффе существуют ПОНЫНЕ, они что фашисты?
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Ты просто быкодер... Именно Задорнов является автором идиотизма "тяжелее воздуха"! И люфтваффе - просто немецкое название ВВС.
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задорнов приписывал эти слова Джен Псаки! будем фейки множить???

а вот тебе ссылка на первоисточник http://www.crimea.kp.ru/daily/24593/762003/

разжевать тебе или сам докумекаешь? я ошибся лишь в одном, это был прокурор, а не мчсник!посыпь голову пеплом, и жду извинений!!!
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самое интересное, сия тема тоже касалась катастрофы миг-31...
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а люфтваффе он привел, как синоним фашизма! но рашизму не нужны никакие аналогии - этот режим сам себя выставляет в неприглядном свете!!!
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Гена, русских военных, я называю фашистами после 2008 года (войны в Грузии), русских военных летчиков я называю "летчиками Люфтваффе", как бэ ассоциируя их с нацистами фашистской Германии. При чем тут армия Бундесвера к моему посту? Что тебе не понятно? Завари себе кофе и расслабься.
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во-первых, кофе не расслабляет))) а во-вторых, как считаешь, немцы на тебя не обидятся за такие аналогии?
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Хм... Гордость имперских звездно-космических войн времен вьетнамской войны упала.
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нормальная репетиция. ждем продолжение 9 мая на красной площади!!!
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Пусть только кацы не забудут армату из фанеры выставить, без нее будет как-то скучновато.
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Истребитель-перехватчик миг-31 перехватило земное притяжение!
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Бедный Кузя персо в теплые края чтоб 2 несчастных самолета утопить.
Потому как не сезон был.
А сейчас сезон открыт, плыть никуда не нужно - полный фпириотт!
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Решил кацап жестоко подъебнуть хохла и говорит:Вы.в своем хохлостане бандеровские недобитки и ваша т.н.МОВА - пародия на вЯликий русский язык! Вот к примеру это ваше слово "НЕЗАБАРОМ"-это как,спереди от бара,или сбоку от бара??? Хохол обурився та й мовить - в вашій москальській мові те ж є такі слова!!! - Ну,и какие же это,спрашивает кацап. А ось слово "СРАВНИ",так я до сих пір не зрозумів,так срав,чи ні?!
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Вот они жертвы заявленной вчера Путиным "новой оборонной отрасли двигателестроения в России"....
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Каждый день такую новость давайте,давно не падали срамолетики!
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Только в Прибалтику F-35 прибыли, а в Бурятии уже Миг с перепугу навернулся
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"ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничего не угрожает, отметили в ведомстве"

Угу, значит они бурят зверьем считают.
Это хорошо.
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Бесконечно металлолом летать не может, рано или поздно в землю
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В 1976 они над Миргородом во всю тренировались.
Но то было 40 лет тому назад.
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Как раз перед обедом настроение подняли! Так держать!
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Сколько винторогих при этом ласты склеило..??
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видать, при заходе на посадку, шасси, зацепило рога мирного стада оленей, озверевшие четвероногие, в прыжке, достали кацапского аса
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А кацапский ас это не озверевшее четвероногое?
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Старое корыто из 70-х.
Вздумалось ему кого-то перехватить - вот его самого и прихватило.
Старческий прострел, подкрепленный бурятской летной школой.
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смешно..смешно от того,что этот учебно-плановый полет был распиарен,как учения для перехвата ракет...ну мощные перехватчики в кацапии-оно даже может взлететь достаточно высоко для того,что бы потом разбиться в ухнарь
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ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничего не угрожает

Повезло пилотам. Упали бы в людном месте - пи...да им!
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С почином,может будет как в 15 году,настоящий птичкопад
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Падает, падает, падает, падает Миг ,ночь замедляет свой последний разбег....
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Пройшло 4 місяці від тоді як ТУ-154 став тяжчим за повітря. І тепер після затяжної паузи кацапи знову почали знищувати свої залізяки своїми руками.
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А чо удивительного?
Хуйло намедни хвасталось, что из-за прекращения поставок украинских авиационных двигателей, в Рассее родилась целая "новая отрасль промышленности".
Ну вот и они и летают на "новой отрасли промышленности". По кацапским слухам - летак упал из-за заглохшего в полете двигателя. Летуны катапультировались, так как не захотели подыхать за Путена.
МиГ-31 конечно не новинка. Машинка старенькая. Но всё равно приятно, что на один у кацапёздалов стало меньше.
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А ты - очередной задрыпанный #русскийВаняДолбоеб, открывший свою вонючую хлеборезку, чтобы хоть что-то высрать в мир, не имея ничего сказать по сути.
В спам, русское говно.
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Так это значит украинский двигатель во всем виноват?
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В спам, недоносок мокшанский.
Не смеши народ идиотской "логикой" #русскийВаняДолбоеб - ов.
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Ну ты же сам пришел к этому выводу. Украина поставляла двигатели. Самолет упал из-за заглохшего двигателя. Самолет старенький. Как ты ловко разоблачил ненадежные украинские двигатели.
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Что-то долговатенько парашинские "орлы" нас не радовали! Я уж волноваться начал - все ли там в порядке!
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Краденые в Снежном лопатки турбин боком вылазят. Кацапы, краденое щастья не принесёт, хоть Украина вас научит.
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Новости духовноскрепной Рассеи.
Кацапская гвардия провела спецоперацию по спасению "долговой тетради". Ну, это та бумажка, куда продавцы записывают долги "русских людей" за водку и "Боярку".
В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31 - Цензор.НЕТ 4473
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Шо там у москалей?
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До тебя еще не дошло, где твое место на этом форуме, #русскийВаняДолбоеб?
Ну так тренируся.
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В бурятии? Фсё. Измена! Решил стать раскосым
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На Донбассе в снайперской дуэли убит боевик-россиянин:

http://sled.net.ua/node/36213
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