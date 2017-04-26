 В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничего не угрожает, отметили в ведомстве.
В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.
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шо всего один
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стеб защитан, но над ошибками поработай!
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а вот тебе ссылка на первоисточник http://www.crimea.kp.ru/daily/24593/762003/
разжевать тебе или сам докумекаешь? я ошибся лишь в одном, это был прокурор, а не мчсник!посыпь голову пеплом, и жду извинений!!!
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Не сбавлять темпов!
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Незабаром....
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Потому как не сезон был.
А сейчас сезон открыт, плыть никуда не нужно - полный фпириотт!
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Угу, значит они бурят зверьем считают.
Это хорошо.
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Но то было 40 лет тому назад.
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Вздумалось ему кого-то перехватить - вот его самого и прихватило.
Старческий прострел, подкрепленный бурятской летной школой.
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Повезло пилотам. Упали бы в людном месте - пи...да им!
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Хуйло намедни хвасталось, что из-за прекращения поставок украинских авиационных двигателей, в Рассее родилась целая "новая отрасль промышленности".
Ну вот и они и летают на "новой отрасли промышленности". По кацапским слухам - летак упал из-за заглохшего в полете двигателя. Летуны катапультировались, так как не захотели подыхать за Путена.
МиГ-31 конечно не новинка. Машинка старенькая. Но всё равно приятно, что на один у кацапёздалов стало меньше.
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В спам, русское говно.
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Не смеши народ идиотской "логикой" #русскийВаняДолбоеб - ов.
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Кацапская гвардия провела спецоперацию по спасению "долговой тетради". Ну, это та бумажка, куда продавцы записывают долги "русских людей" за водку и "Боярку".
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Ну так тренируся.
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http://sled.net.ua/node/36213
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