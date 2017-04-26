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 Экономика
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Все про:инвестиции (761) Китай (967)

 Китай инвестировал более $7 млрд долларов в Украину

Китай инвестировал более $7 млрд долл инвестиций на развитие сельскохозяйственной, энергетической и инфраструктурной отраслей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине Лю Цзюнь во время Китайско-украинского бизнес-форума, сообщает корреспондент Укринформа.

"Китай инвестировал в Украину около 7 млрд долл инвестиций в облигации. В настоящее время основная задача состоит в том, чтобы активизировать в полной мере эту огромную сумму денег, чтобы оживить сельскохозяйственную, энергетическую, сферу инфраструктуры а также другие сферы экономики, которые в этом нуждаются, что в свою очередь создаст рабочие места, налогообложения и торговые потоки", - сообщил советник.

Читайте также: Посол Китая об инвестициях в Украину: "Прежде всего необходимо обеспечить безопасность: как получить после инвестирования прибыль"

Советник посольства также сообщил, что Центральные Банки двух стран подписали соглашение и параллельно продолжают валютный своп для построения в будущем основы для финансового сотрудничества.
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Це погано.Китайська економічна експансія в Європі небезпечна бо китайці не асимілюються.
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кто еще не безопасные? Они отстроили целую развитую экономику, а мы за годы независимости столько выбирали педорасов в гаранты, что потеряли часть территории. Суть как их инвестиции приживутся, они уже по Крыму потеряли конкретно, хотя потом они поимели РФ в энергетической сфере, но все равно концы с деньгами концы не нашли
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При Яныке Китай инвестировал 3 лярда долларов в Крым на выращивание пшеницы и поставки этой пшеницы в Китай. Угадайте с трех раз...
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За такое применение глагола "инвестировать" редактора надо бить по рукам. "Инвестировать в облигации" = одолжить, дать в долг. Вот если б Китай построил у нас в стране завод за свои деньги - это действительно были бы инвестиции. Но увы - настоящих инвестиций в Украину нет и не предвидится, а сколько поколений будут отдавать эти долги, и подумать страшно.
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По поводу инвестиций-это в кремле сказали или сам придумал.А,за отдавание меньше думай,больше жить будешь.А то распереживаешься и кондратий схватит,оно тебе надо?
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Облигации - ценные бумаги, являющиеся подтверждением передачи денег частной или государственной компании и гарантирующие их возврат.
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Коля, держи для общего развития. Справка прямо из Кремля, даже не сомневайся.


Инвести́ции (англ. Investments) - размещение капитала с целью получения прибыли... От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) - кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах.



Про облигации сам в гугле найдёшь. И поработай над знаками препинания.
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что нам показывает курс валют? куда зашли эти деньги?
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