 Китай инвестировал более $7 млрд долларов в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине Лю Цзюнь во время Китайско-украинского бизнес-форума, сообщает корреспондент Укринформа.
"Китай инвестировал в Украину около 7 млрд долл инвестиций в облигации. В настоящее время основная задача состоит в том, чтобы активизировать в полной мере эту огромную сумму денег, чтобы оживить сельскохозяйственную, энергетическую, сферу инфраструктуры а также другие сферы экономики, которые в этом нуждаются, что в свою очередь создаст рабочие места, налогообложения и торговые потоки", - сообщил советник.
Советник посольства также сообщил, что Центральные Банки двух стран подписали соглашение и параллельно продолжают валютный своп для построения в будущем основы для финансового сотрудничества.
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Инвести́ции (англ. Investments) - размещение капитала с целью получения прибыли... От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) - кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах.
Про облигации сам в гугле найдёшь. И поработай над знаками препинания.
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