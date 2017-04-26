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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10194) Гройсман (2847) реформы (2572)

 Кабмин намерен привлечь 1 тыс. специалистов для проведения реформ в 9 министерствах, - Гройсман

Кабинет Министров Украины намерен осенью набрать 1 тыс. новых специалистов для проведения реформ в девяти министерствах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман на заседания Кабмина в среду.

"В этом году, думаю, уже осенью, мы выйдем на это решение. В рамках этих министерств мы сможем привлечь новых или дать тем, кто уже работает во власти, через публичные конкурсы, используя средства как госбюджета, так и наших европейских партнеров, конкурентную заработную плату. 1 тысячу новых специалистов мы привлечем к работе в министерствах и правительстве", - сказал Премьер.

Гройсман отметил, что привлечение новых специалистов будет проведено в рамках реформы всех министерств.

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В Украине нет министерств!!!!! Есть только воровские схемы под названиями министерств. Они поделены между партиями по квотам %. Полученным на выборах . Никакая тысяча реформаторов не поможет поменять схемы . Уже была создана Чёрная сотня на таможне ))))) Ничего не поменялось . Только раздают бесплатно фото тем кто давал и кто брал взятки . ))))
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Кажуть шо в Липецке фабрику закрывают. Тысяча человек без работы осталась...
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Этот закроет. Догонит и ещё раз закроет. Нашел кому верить.
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Рота автоматчиков справилась бы с этой задачей куда эффективнее и дешевле .
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Сам уже не управляется? Тяжело наверно сорок миллионов сограждан обворовать?
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И все чьи-то родственники да друзья. Из НАБУ, наверное.
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Розплодилося мажорів....Нема куди вже всунути???
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Кабмин намерен привлечь 1 тыс. специалистов для проведения реформ в 9 министерствах, - Гройсман
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А на куя тогда там держать петиных пизнес партнеров?

В таком случае, нужно их уволить, шобы взять новых.

Ведь, всем этим специалистам, нужно будет платить за работу немалые деньги из бюджета.
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Так, грузины были, поляки были, какие-то левые мериканцы были и так далее........ Теперь очередь пришла за всей шантрапой со всего мира вплоть до палестины? Только богом прошу поменьше жидов, а то дышать уже нечем!
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Правильная формулировка должна быть: Кабмин намерен привлечь 1 тыс. специалистов для проведения реформ в 9 министерствах----УВОЛИВ при этом 5 тыс. старых специалистов, только так 1:5 и реформы пойдут, а при раздувании штатов будут приняты только детки уже "опытных специалистов"
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та невже старі вже понажиралися так, шо аж не лізе? дайош дарогу маладим!!!
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Нужны молодые специалистки по евро-интеграции и связям... с общественностью...
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Очередные перспективы (апрельские тезисы) от Гройсмана только для гоев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин намерен привлечь 1 тыс. специалистов для проведения реформ в 9 министерствах, - Гройсман
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