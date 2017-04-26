 Кабмин намерен привлечь 1 тыс. специалистов для проведения реформ в 9 министерствах, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман на заседания Кабмина в среду.
"В этом году, думаю, уже осенью, мы выйдем на это решение. В рамках этих министерств мы сможем привлечь новых или дать тем, кто уже работает во власти, через публичные конкурсы, используя средства как госбюджета, так и наших европейских партнеров, конкурентную заработную плату. 1 тысячу новых специалистов мы привлечем к работе в министерствах и правительстве", - сказал Премьер.
Гройсман отметил, что привлечение новых специалистов будет проведено в рамках реформы всех министерств.
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А на куя тогда там держать петиных пизнес партнеров?
В таком случае, нужно их уволить, шобы взять новых.
Ведь, всем этим специалистам, нужно будет платить за работу немалые деньги из бюджета.
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