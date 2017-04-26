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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10194) обыск (1058) СБУ (14063) Гройсман (2850) заседание правительства (44)

 В компании Dragon Capital проводятся обыски, - Гройсман

Премьер сообщил, что обыски проводит СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о том, что в компании проводят обыск.

Прервав доклады членов правительства Гройсман сказал: "Только что я получил информацию о том, что в компании Dragon Capital проводятся обыски. Я получаю правительственному уполномоченному выяснить, что там происходит. Я не имею права вмешиваться. Какой портфель инвестиций получит Украина? Такими вещами инвестклимат не создают...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин намерен выплатить до 700 грн наличными 1,5 млн украинских семей за экономию субсидий, - Гройсман
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О, О !!!
Снова СБУ перед обыском не посоветовалось, снова "брильянтовых прокуровов" и "яхонтовых банковских менеджеров" найдут !!!
Запахло жареным!
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ключевое:
без одобрения директора (Винницкого базара) - зарабатывать вы тут не будете.
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После первого места в мире по коррупции инвест климат уже ничего не испортит
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После событий 14го года у меня просто-таки забетонировалось ощущение, что наше СБУ очень хорошо и здорово работает по части "обыскать и изъять", а вот если вдруг стрельнуть могут - то они в полном составе тихо растворятся в ночи, оставив оркам полные оружейные комнаты.
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Так до 14г практически все расследования СБУ так или иначе касались экономической деятельности... Ну как же все "кушают хлебушек" : Прокуратура, ГФС, МВД, ... а СБУ будет голодать?
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О, О !!! Как будто никто в Украине не знает, что работа СБУ это сплошная заказуха....
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кононенко или березенко отжатымают ...сбу,лучше Одессу от сепаратистов блядь очистите...там мусоров только 80 проц.колорадов...а не отжимы делать чужого майна!
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Инвестируйте с лидером фондового рынка Украины! Dragon Capital - ведущая независимая инвестиционная компания Украины :D
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компашка Гонтаревой и ко, ого как засуетились винницкие таракашки
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Интерестно почитать об этой компании и "компании". Где посоветуете?
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Спасибо! А то, я грешным делом подумал, что СБУ за Гонтареву взялось, а оно (СБУ) для пани Валерии рынок расчищает. Здоровый инвест климакс в стране, что скажешь. Прямо здоровенный такой.
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А кто владелец этого учреждения? При овоще работали? А с пэцей какие связи?
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Dragon Capital - ООО, инвестиционная компания (ИК). Украина, Киев.

ИК Dragon Capital предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению, управлению активами и прямым инвестициям для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Собственником компании, основанной в 2000 г. её нынешним руководителем Томашем Фиалой, является её топ-менеджмент, миноритарным пакетом акций владеет инвестиционный банк Goldman Sachs.



«Goldman Sachs Group» (рус. Голдман Сакс Груп) - один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 года входит в промышленный индекс Доу - Джонса.
Банк был основан в 1869 году

Как то я Гонтаревой тут не наблюдаю!
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Прервав доклады членов правительства Гройсман сказал:

- Только что я получил информацию о том, что в компании Dragon Capital проводятся обыски.
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Гройцман!!! Ты же прекрасно знаешь, шо СБУ подчиняется Порошенко.

Поэтому не создавай видимости, шо ты не фкурсе.

Такие вещи, вдруг - не происходят.

Ты - второе, по статусу, должностное лицо Украины, поэтому не можешь быть не в курсе.

Так шо звони на Банковую, там тебе оффшорный барыга обьяснит.

Порошенко валит Украину!!!

Потому шо:

Dragon Capital - крупнейшая инвестиционная компания Украины, предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по привлечению капитала, прямые инвестиции и управление активами.
Компания основана в 2000 году в Киеве. В 2007-2017 гг. миноритарным пакетом Dragon Capital владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.







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Какие конкретно строительные, инфраструктурные или другие народнохозяйственные проекты эта фирма профинансировала ?
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Як каже священник "будьмо уважні", всі закордонні фірми це добре,але коли стоїть в списку якесь лайно українське зразу розумієш,що це не для народу.
Dragon Capital

Ключевые фигуры
Томаш Фиала, Дмитрий Тарабакин, Питер Бобринский

http://www.theinsider.ua/business/533c35ffeadd3/
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Бандиты наехали на спекулянтов,а нам какая разница?
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если учесть что простому пересичному отвалится хуй да нихуя - всем похуй
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Вангую, в лучшем случае найдут пару дисков Лолиты Милявской.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ компании Dragon Capital проводятся обыски, - Гройсман
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