 В компании Dragon Capital проводятся обыски, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о том, что в компании проводят обыск.
Прервав доклады членов правительства Гройсман сказал: "Только что я получил информацию о том, что в компании Dragon Capital проводятся обыски. Я получаю правительственному уполномоченному выяснить, что там происходит. Я не имею права вмешиваться. Какой портфель инвестиций получит Украина? Такими вещами инвестклимат не создают...".
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Снова СБУ перед обыском не посоветовалось, снова "брильянтовых прокуровов" и "яхонтовых банковских менеджеров" найдут !!!
Запахло жареным!
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без одобрения директора (Винницкого базара) - зарабатывать вы тут не будете.
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Мужики, а де ж моя доля?!
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ИК Dragon Capital предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению, управлению активами и прямым инвестициям для институциональных, корпоративных и частных клиентов.
Собственником компании, основанной в 2000 г. её нынешним руководителем Томашем Фиалой, является её топ-менеджмент, миноритарным пакетом акций владеет инвестиционный банк Goldman Sachs.
«Goldman Sachs Group» (рус. Голдман Сакс Груп) - один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 года входит в промышленный индекс Доу - Джонса.
Банк был основан в 1869 году
Как то я Гонтаревой тут не наблюдаю!
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- Только что я получил информацию о том, что в компании Dragon Capital проводятся обыски.
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Гройцман!!! Ты же прекрасно знаешь, шо СБУ подчиняется Порошенко.
Поэтому не создавай видимости, шо ты не фкурсе.
Такие вещи, вдруг - не происходят.
Ты - второе, по статусу, должностное лицо Украины, поэтому не можешь быть не в курсе.
Так шо звони на Банковую, там тебе оффшорный барыга обьяснит.
Порошенко валит Украину!!!
Потому шо:
Dragon Capital - крупнейшая инвестиционная компания Украины, предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по привлечению капитала, прямые инвестиции и управление активами.
Компания основана в 2000 году в Киеве. В 2007-2017 гг. миноритарным пакетом Dragon Capital владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.
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Dragon Capital
Ключевые фигуры
Томаш Фиала, Дмитрий Тарабакин, Питер Бобринский
http://www.theinsider.ua/business/533c35ffeadd3/
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