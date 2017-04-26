 Новый конфайнмент на ЧАЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Безопасный конфайнмент уже накрыл старый саркофаг. Процесс надвижки арки в штатное положение над четвертым энергоблоком завершен в ноябре прошлого года. В ноябре текущего, 2017 года, мы планируем ввести объект в эксплуатацию", - сказал глава государства в Чернобыле в среду.
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facepalm/
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в остальной части Украины покращень пока не наблюдается.
получается что и не соврал.
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Вы чё там, совсем охренели?
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