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 Политика Украины
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 Новый конфайнмент на ЧАЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что новый конфайнмент на Чернобыльской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безопасный конфайнмент уже накрыл старый саркофаг. Процесс надвижки арки в штатное положение над четвертым энергоблоком завершен в ноябре прошлого года. В ноябре текущего, 2017 года, мы планируем ввести объект в эксплуатацию", - сказал глава государства в Чернобыле в среду.

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Он такие слова знает? Ни фига себе! Истинный президент!!!
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в принципе он в чем-то прав, для саркофага это покращення действительно.
в остальной части Украины покращень пока не наблюдается.

получается что и не соврал.
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Нормальный конфайнмент, воспользовавшись оказией, упал бы ему на голову.
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Конфа́йнмент - явление в физике элементарных частиц, состоящее в невозможности получения кварков в свободном состоянии, поскольку в экспериментах наблюдаются только агрегаты кварков, состоящие из двух (мезоны), трёх (барионы), четырёх (тетракварки) и пяти (пентакварки) кварков.
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Вы чё там, совсем охренели?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый конфайнмент на ЧАЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре, - Порошенко
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