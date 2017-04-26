 Лукашенко заверил Порошенко, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом Порошенко заявил на совместном с Лукашенко брифинге.
"Я получил твердое заверение и подтверждение от Президента Беларуси: никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины, этого не допустит ни миролюбивый народ Беларуси, ни опытный, достойный Президент Лукашенко Александр Григорьевич", - сказал украинский президент.
Порошенко подчеркнул, что Украина высоко ценит дружбу и сотрудничество между двумя странами.
Лукашенко, выступая перед журналистами, подтвердил это заявление.
"Кто нас может разделить? Никто! Петр Алексеевич, сейчас уже публично хочу сказать вам, вы даже не говорите на тему того, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь. Мы родные люди, мы можем придти к вам или приехать только на тракторах, помочь вам пахать землю, если это нужно... Мы будем работать только во имя мира, у нас нет иной цели... Нам как можно быстрее надо прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь будет делать все возможное для мира и добрых отношений с Украиной.
"Мы будем следовать курсу дружбы, взаимного сотрудничества, всегда будем жить как добрые соседи... Будьте уверены, что белорусы были всегда и будут надежными друзьями для наших украинских друзей", - добавил он.
После этих слов Порошенко напомнил, что план урегулирования ситуации на Донбассе вошел в историю под названием "минские договоренности" и именно их имплементации в полном объеме, в первую очередь в части безопасности, требует Украина.
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Он полностью зависим от ботоксного карлика, так что нах его.
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Беларусь может и не нападет, но если через её территорию в Украину двинут войска Рашки, то Белорусь их будет останавливать?!
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"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один."
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Как гриться, пришла весна, настало лето - спасибо партии за это!!!
"станет толчком для проектов направленных на..." - нужно менять политические элиты, и тогда это будет не "толчок", а движение
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то есть ты не веришь что среди 9 миллионного народа нету более достойного человека, чем этот???
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5 лет назад мы и представить не могли, что русские танки будут убивать нас, прячась за нашими школами и роддомами.
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А как все повернется только жизнь покажет...
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/ И.В.Сталин « Ответ Риббентрону» « Известия» 26 декабря 1939г./
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а что Порох поверил этой политической проститутке, что она трижды девственница ???
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кроме хуйла !
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А вовка как стукнет кулачком по столу....
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Ждем страшилок о "притеснении русскага языка бульбофошиздами"
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Понятно что официальный Минск - вассал, полностью экономически и политически управляем Москвой. Но полномасштабная война ускорит крах Путина и Лукашенко стократно -
огромные потери, усиление санкций вплоть до эмбарго, социальный, политический и экономический коллапс.
У путена тот кусок что откусил поперек горла встал - ни отрыгнуть ни переварить
Нет у него для этого ни резервов, ни идеологии ни еб@нутых союзников
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