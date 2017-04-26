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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2552) Лукашенко (1631) Порошенко (12767)

 Лукашенко заверил Порошенко, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Петра Порошенко в невозможности вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом Порошенко заявил на совместном с Лукашенко брифинге.

"Я получил твердое заверение и подтверждение от Президента Беларуси: никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины, этого не допустит ни миролюбивый народ Беларуси, ни опытный, достойный Президент Лукашенко Александр Григорьевич", - сказал украинский президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина высоко ценит дружбу и сотрудничество между двумя странами.

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Лукашенко, выступая перед журналистами, подтвердил это заявление.

"Кто нас может разделить? Никто! Петр Алексеевич, сейчас уже публично хочу сказать вам, вы даже не говорите на тему того, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь. Мы родные люди, мы можем придти к вам или приехать только на тракторах, помочь вам пахать землю, если это нужно... Мы будем работать только во имя мира, у нас нет иной цели... Нам как можно быстрее надо прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь будет делать все возможное для мира и добрых отношений с Украиной.

"Мы будем следовать курсу дружбы, взаимного сотрудничества, всегда будем жить как добрые соседи... Будьте уверены, что белорусы были всегда и будут надежными друзьями для наших украинских друзей", - добавил он.

После этих слов Порошенко напомнил, что план урегулирования ситуации на Донбассе вошел в историю под названием "минские договоренности" и именно их имплементации в полном объеме, в первую очередь в части безопасности, требует Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уверен, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж
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Хитрожопому бульбожеру веры никакой!
Он полностью зависим от ботоксного карлика, так что нах его.
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Да я читал когда Гитлер и Сталин отмечали в Бресте парад победы,целовались в дёсны друг с другом,а потом от этого пострадала буферная Украина,миллионы погибших украинцев, разрушенные городаЛукашенко заверил Порошенко, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины - Цензор.НЕТ 3553
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надо же, как расшаркался перед Лукашенко...
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Лучше лохторату в Беларуси слушать про единственный братский народ?
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Я про " опытный, достойный Президент Лукашенко Александр Григорьевич". А так я только "за", что касается нормальных отношений между нашими странами, делить нам вроде нечего
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у нас у власти кремлевский протеже, не будут отношения нормальными при его власти
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Я б на это не рассчитывал, уже имеем горький опыт с Рашкой, которая "не нападет"!
Беларусь может и не нападет, но если через её территорию в Украину двинут войска Рашки, то Белорусь их будет останавливать?!
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Белорусский народ будут сидеть в засаде и ждать. В годы Сталина они даже в Гулаге не сидели
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Значить треба мінувати і кордон з Білорусією-х%йло і питати бульбаша не буде.
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Опытный и достойный президент не допустит войны против Украины. Все правильно, мы только помогаем вам.
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нету у нас такого президента. Есть только 23 года б/у марионетка.
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Опыт с годами приходит, это тебе любой специалист скажет.
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Какой опыт? Экономика в жопе, этноцид продолжается, а ты про "годы"...

"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один."
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Ну ,не Сингапур конечно. А так все неплохо, дороги строятся, предприятия модернизируются, сельское хозяйство развивается. Надеюсь, встреча президентов станет толчком для совместных проектов, направленных на улучшение жизни наших народов.
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"дороги строятся" и в Африке. Предприятия? Так десятки предприятий закрыты. Сельское хозяйство - что за четверть столетия какой-то прорыв? Ты еще скажи, спасибо Луке что компы привез в Беларусь, и интернет провел...

Как гриться, пришла весна, настало лето - спасибо партии за это!!!

"станет толчком для проектов направленных на..." - нужно менять политические элиты, и тогда это будет не "толчок", а движение
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Политическими элитами в других странах являются олигархи.Ну и как мы можем поменять что то , если их у нас нет? Вот разведем, тогда и будем менять.
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мы должны поменять наших олигархов на технократов, бизнесменов и т.д.
то есть ты не веришь что среди 9 миллионного народа нету более достойного человека, чем этот???
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Любой беларус достоин стать президентом, дело за малым, написать выполнимую программу, выдвинуться и собрать большинство голосов.
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Всё относительно....
5 лет назад мы и представить не могли, что русские танки будут убивать нас, прячась за нашими школами и роддомами.
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Обычные дипломатические реверансы... "Да мы никогда..Ну и мы никогда.. Дружба-жвачка-мир. Вы классный президент... И вы супер... Ну будьмо гей..."
А как все повернется только жизнь покажет...
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Тогда сделай ремонт или устрой ярмарку, как ты делал, чтобы не дать возможность проводить акции оппозиции на месте учений с паРашей...
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«..Дружба народов Германии и Советского Союза , скреплённая кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»

/ И.В.Сталин « Ответ Риббентрону» « Известия» 26 декабря 1939г./
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Лукашенко заверил Порошенко

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а что Порох поверил этой политической проститутке, что она трижды девственница ???
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Да он сам такой. Надеюсь будет нами украинцами править еще 25 лет. Ему счас всего 50. просто клятый диабет его помял, так что он под 60 выглядит. Очень хочу чтобы порох еще 25 лет правил.
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а я то думаю нафіга 400 тисяч вагонів кацапйа в Білорусь їде на навчання?
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Последние события по газу между Беларусью и россией говорят об обратном. Но, будем надеяться на лучшее
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губернский политик с теми же возможностями может звиздеть сколько угодно... ху..ло его мнения спрашивать не будет...
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Вах! Та невже? :D
А вовка как стукнет кулачком по столу....
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о Беларуси. Иногда смотрю "Беларусь-24" Так вот, там с годик как-то помаленьку началось увеличиваться количество передач на беларусском языке, причем это уже заметно.
Ждем страшилок о "притеснении русскага языка бульбофошиздами"
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Как говорится поздно пить боржоми, если 25 лет взращивать вату и уничтожать все беларуское, если не обращать никакого внимания на засилие ордынской агентуры в силовых ведомствах, то никакие передачи на беларуском языке уже не помогут (тем более вата их скорее всего не смотрит). А радикально чистить страну от ваты и кацапской агентуры ему ордынские уже не позволят, устроят или дворцовый переворот, или просто оккупируют.
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В 2003 году все ТВ у нас было по-беларусски. Потом все перевели на русязык.
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Всего неделю назад этот Лукавый заявил, что "спиной к спине будет со своим патроном-куйлом отстреливаться". Да и сам куйло сто раз говорил, что кацапия с "братским украинским народом не воюет и никогда воевать не будет". Поэтому нет веры лукавому подкуйловнику вообще никакой. То понятно, что Порошенко передаёт только сказанное Лукавым, как бы привлекая в свидетели сообщество, но в общем-то Лукавому чтобы сдержать своё слово, то непосредственно принимать участие в агрессии против Украины и не надо, а всего лишь сделать коридор куйловским "ихтамнету". Пусть летние учения с кацапами отменяет, в противном случае цена сказанному -0.
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А этот подхуйло и не будет вовлекаться,он будет кацарылых в тылу кормить.Я вообще не понимаю зачем этого кацапского отсоса в Украину пускать? Оно завтра кацапам будет рассказывать о подготовке тысячи террористов ,которые хотят захватить его и его брата хуйла.
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Да кто у Лукашенко спрашивать будет, белорусские коллобаранты в силовых структурах (а их не меньше чем в наших в том же самом Крыму перед началом войны) выполнят приказ именно пуйла, а не Лукашенко.
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Баларуси и Украине не мешало бы дозировать рашистов, как это сделал Узбекистан. Он просто выгнал их из своей страны много лет назад.
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Завірив, але сам собі не повірив. Як скажу ...уйло так ібуде.
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Радію. що всі дописувачи адекватно сприймають реальніість. В тім. що хуйло навіть не помітить цю жабу. розчавивши по дорозі. нема жодного сумніву...
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Лукашенко конечно доверять не стоит, но и "втягивание Беларуси в войну" - это уже слишком
Понятно что официальный Минск - вассал, полностью экономически и политически управляем Москвой. Но полномасштабная война ускорит крах Путина и Лукашенко стократно -
огромные потери, усиление санкций вплоть до эмбарго, социальный, политический и экономический коллапс.
У путена тот кусок что откусил поперек горла встал - ни отрыгнуть ни переварить
Нет у него для этого ни резервов, ни идеологии ни еб@нутых союзников
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Аренда Севастополя была достаточно для Кремля,я сам не понимаю зачем он заглотнул весь Крым? Это есть капкан для московской Орды
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зачем полномаштабная. Достаточно гибридной настамнетной
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