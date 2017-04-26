 РФ будет платить более $53 млн в год за электричество в оккупированной части Луганщины под видом потерь в энергосетях: "Никто не хочет попасть под санкции"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу, к такому выводу пришел глава российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Он заметил, что террористическому формированию "ЛНР" требуется около 400 мегаватт мощности, в год это составит около 2 миллиардов киловатт-часов. При этом на российском оптовом рынке электроэнергии один киловатт-час стоит полтора рубля.
Пикин также предположил, что ни одна энергокомпания не будет брать на себя ответственность за подачу электроэнергии в "ЛНР", чтобы не попасть под санкции. По словам эксперта, эти расходы будут списываться как потери в электросетях.
В единственном экспортере российской электроэнергии "Интер РАО" заявили, что никакого отношения к подключению так называемой "ЛНР" к российским сетям не имеют.
О том, что Россия будет обеспечивать оккупированные территории Луганской области электричеством, 25 апреля объявил полномочный представитель президента РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов. Он назвал такие меры "гуманитарной поддержкой".
В ночь на 25 апреля Украина перестала подавать электроэнергию в районы, контролируемые сепаратистами и российскими боевиками, так как те не платили за эти услуги. Общий долг составил около 200 миллионов долларов.
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...і сьогодні і завтра також - не вірте казкам з Банкової ...
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Теплопотери у этой базы будут просто огромные, для ее отопления придется посередине вмонтировать ядерный реактор
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Власти российской Самары активно ведут подготовку к предстоящему чемпионате мира по футболу. Недавно здесь заявили о планах скрывать аварийные дома за двухметровыми заборами.
По словам представителя власти, сразу в нескольких районах города вдоль гостевых маршрутов будут возведены заборы высотой от 2 до 2,5 метра. Как сообщает российская пресса, на их постройку будет потрачено около 21 миллиона рублей.
Власти отмечают, что сейчас у города нет возможности снести аварийные расселённые дома, а значит "они временно будут скрыты за фальшфасадами".
Кроме того, постройки, которые находятся в неприглядном виде, будут отгорожены заборами.
"Основная задача - не столько закрыть, сколько создать красивый облик", - не скрывая сообщает представитель руководства города.
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Не все так просто.
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Российский публицист Александр Невзоров заявил, что его "совершенно не устраивает" то, что РФ поставляет электроэнергию в оккупированные районы Луганской области.
Об этом Невзоров сказал в комментарии "Обозревателю".
"К этой истории я отношусь плохо, потому что эта помощь будет осуществляться за мой счет. Меня это совершенно не устраивает", - отметил публицист.
По его словам, данная помощь повлечет трату огромного количества "средств, ресурсов и возможностей" РФ, при этом ее цель далеко не благородна: позволить бандитским террористическим режимам продолжать существовать.
Также Невзоров напомнил о том, что "при украинской власти, находясь под украинским флагом, они никогда не сидели без света".
"Всюду, где появляется "русский мир", где появляются уголовники, действующие от лица "русского мира", там наступают социальные и техногенные бедствия", - говорит публицист.
"Надеяться на какое-то прозрение или на какое-то изменение позиции власти - глупо", - добавил он.
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Дивно що на нас досі не наклали санкції за спонсорування терористів...
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Будет платить не РФ, а каждый русский в Рашке за Лугандон!
Русский Ваня - плати, чтобы у Лугандона было светло и тепло!
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Скоро и домбабве присядет!
И 53 млн баксов поделить на 40 млн работающих Рашки это не 20 рублей!
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Вот раньше было неудобно,а сейчас надел деда на палку и ок, а то корми его,лекарства покупай,да и места в квартире дед на палке не занимает
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мокшан из квартир по беспределу выкидывают и ничо.
а вы говорите-Крым-не-бутерброд.
еще какой бутерброд.
сутки на сборы и нах...й с пляжа.
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фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони
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