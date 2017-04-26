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Все про:Луганск (3439) оккупация (6881) санкции (6050) энергетика (943)

 РФ будет платить более $53 млн в год за электричество в оккупированной части Луганщины под видом потерь в энергосетях: "Никто не хочет попасть под санкции"

Россия будет тратить на обеспечение оккупированные территории Луганской области Украины электричеством около 3 миллиардов рублей в год (более 53 миллионов долларов).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу, к такому выводу пришел глава российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он заметил, что террористическому формированию "ЛНР" требуется около 400 мегаватт мощности, в год это составит около 2 миллиардов киловатт-часов. При этом на российском оптовом рынке электроэнергии один киловатт-час стоит полтора рубля.

Пикин также предположил, что ни одна энергокомпания не будет брать на себя ответственность за подачу электроэнергии в "ЛНР", чтобы не попасть под санкции. По словам эксперта, эти расходы будут списываться как потери в электросетях.

В единственном экспортере российской электроэнергии "Интер РАО" заявили, что никакого отношения к подключению так называемой "ЛНР" к российским сетям не имеют.

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О том, что Россия будет обеспечивать оккупированные территории Луганской области электричеством, 25 апреля объявил полномочный представитель президента РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов. Он назвал такие меры "гуманитарной поддержкой".

В ночь на 25 апреля Украина перестала подавать электроэнергию в районы, контролируемые сепаратистами и российскими боевиками, так как те не платили за эти услуги. Общий долг составил около 200 миллионов долларов.
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Ну что ж. До вчера мы их содержали и платили, теперь их очередь.
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До вчера мы их содержали

...і сьогодні і завтра також - не вірте казкам з Банкової ...
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Ты смотри! Лугандонцы сами подключились к энергосистеме рашки. Ночью.
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это один из "охотничьих домиков" Шойгу, замаскированый под базу)
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Очередная показуха своего вяличия.
Теплопотери у этой базы будут просто огромные, для ее отопления придется посередине вмонтировать ядерный реактор
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Фальшивый праздник: в России страшные дома к ЧМ-2018 спрячут от туристов за заборами

Власти российской Самары активно ведут подготовку к предстоящему чемпионате мира по футболу. Недавно здесь заявили о планах скрывать аварийные дома за двухметровыми заборами.
По словам представителя власти, сразу в нескольких районах города вдоль гостевых маршрутов будут возведены заборы высотой от 2 до 2,5 метра. Как сообщает российская пресса, на их постройку будет потрачено около 21 миллиона рублей.
Власти отмечают, что сейчас у города нет возможности снести аварийные расселённые дома, а значит "они временно будут скрыты за фальшфасадами".
Кроме того, постройки, которые находятся в неприглядном виде, будут отгорожены заборами.
"Основная задача - не столько закрыть, сколько создать красивый облик", - не скрывая сообщает представитель руководства города.
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вот эти бы дома и реновировали, а не в центре Москвы, а то как-то подозрительнинько
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Пока речь о лыныры. А что там с дыныры? Отключать собираются барыги? Или у туки будет уже истерика?
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сказали же, что надо сначала линию на Авдеевку достроить
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А разобраться и потом кукарекать - не? В дыныры элстанции остались. Но какая тебе разница. тебе ж платят за использование ключевых слов: барыги, офшорный, вальцман, ..........
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Любят кацы списывать потери. То в сетях, то ихтамнетов на даунбассе.
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Ну ладно а с Дырой как??? Надо побольше расходов.
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В Дыре есть две электростанции угольные (Старобешевская и Зуевская) и много угля.
Не все так просто.
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Техногенное бедствие: Невзоров указал на отличительную черту "русского мира"

Российский публицист Александр Невзоров заявил, что его "совершенно не устраивает" то, что РФ поставляет электроэнергию в оккупированные районы Луганской области.

Об этом Невзоров сказал в комментарии "Обозревателю".

"К этой истории я отношусь плохо, потому что эта помощь будет осуществляться за мой счет. Меня это совершенно не устраивает", - отметил публицист.

По его словам, данная помощь повлечет трату огромного количества "средств, ресурсов и возможностей" РФ, при этом ее цель далеко не благородна: позволить бандитским террористическим режимам продолжать существовать.

Также Невзоров напомнил о том, что "при украинской власти, находясь под украинским флагом, они никогда не сидели без света".

"Всюду, где появляется "русский мир", где появляются уголовники, действующие от лица "русского мира", там наступают социальные и техногенные бедствия", - говорит публицист.

"Надеяться на какое-то прозрение или на какое-то изменение позиции власти - глупо", - добавил он.
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Який розумний хлопчик! Виявляється його жаба задушила за 53 мільйони на рік! Ну, ще дотично про спонсорування терористичної організації згадав, забувши що санкції запроваджуються саме через це. А порівняно із втратами від санкцій, 53млн це як тижневий пил на якутському гівнопівні.
Дивно що на нас досі не наклали санкції за спонсорування терористів...
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Прошу прощения, но заголовок не правильный!
Будет платить не РФ, а каждый русский в Рашке за Лугандон!
Русский Ваня - плати, чтобы у Лугандона было светло и тепло!
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По 20 рублей с каждого россиянина в год!
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Это пока только за Луганду и я уверен сумма ещё не полная!
Скоро и домбабве присядет!
И 53 млн баксов поделить на 40 млн работающих Рашки это не 20 рублей!
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Надо же и уголь покупаем и электроэнергию на халяву сепарам . Дебальцевский котел , Изваринский , тоже раш-шпионской сети рук дело .
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кАрмильцам из Лохандона навязали Рашку на шею - так,ведь,кАрмильцы?))))
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Rig Sec‏ @Rigsector 3 ч.3 часа назад
Вот раньше было неудобно,а сейчас надел деда на палку и ок, а то корми его,лекарства покупай,да и места в квартире дед на палке не занимает
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Радіст Тітаніка‏ @radist_titanika 6 ч.6 часов назад
мокшан из квартир по беспределу выкидывают и ничо.
а вы говорите-Крым-не-бутерброд.
еще какой бутерброд.
сутки на сборы и нах...й с пляжа.
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2/3 Донецкой и Луганской обл под контролем Украины!
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Они фактически уже отданы, никто и не порывается их назад забирать. Идет просто спектакль, но всем ясно, что никогда уже Украина на тех территориях не будет.
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Территория остаётся украинской, а за мозги идиотов бороться нет смысла.
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Но три года платили украинцы! Кто вернет эти деньги? Кто подписывал указы о поставках света в Луганск? Кроляка, пусть платит со своего кармана, падла недобитая.
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Кацапы заплатят,когда репарации будут выплачивать Украине.

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Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949 р.(Із
фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони
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Але 3 роки добрі парашенка з кролем і гнойцманом забеспечували усім необхідним цих гнид з ОРДЛО за наш рахунок. Хтось їм надав таке право? Якби Лугандонії врізали все ще 3 роки назад, то чи потягнула б московія забеспечення лугандонів весь цей час? довго протримався б цей рашистький анклав? парашенку і Ко судити тре за грабунок українців і злягання з манкуртами і окупантами
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А из ДНР, которую мы бесплатно снабжаем разве нет перетока в ЛНР? Разве эти две дыры не связаны между собой электросетями? Снова гребаная власть пытается впарить народу очередную туфту на 4-м годе войны.
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В Дыре Лугандонцы будут за валюту покупать. Иимпорт как никак
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Ну и хорошо, нам будет лучше жить. Нам опустят цены на электричество.
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Тарифы для народа не зря повысили , нужно как-то бюджет пополнять за долги лнр и днр . Всем оккупированным территориям нужно отрезать и электроэнергию и воду за долги. Весь народ платит за себя и за того сепара, благодаря предателям у власти, придумали себе отговороку, " наши" люди, и борьба за мозги сепаров.. все это сказки, нужно жить реальностью. Их ещё нужно через КПП не пропускать пока не заплатят долги Украине.
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То есть я так поняла :Украина продолжит платить за электроэнергию ДЫНЫРЫ , а РФ- ЛЫНЫРЫ ! Поделили песочницу ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРФ будет платить более $53 млн в год за электричество в оккупированной части Луганщины под видом потерь в энергосетях: "Никто не хочет попасть под санкции"
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