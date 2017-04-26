 Кабмин намерен выплатить до 700 грн наличными 1,5 млн украинских семей за экономию субсидий, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Согласно нашим расчетам, приблизительно около 1,5 млн украинских семей, которым удалось сэкономить газ и электроэнергию, тепло, получит в ближайшее время до 700 грн наличными", - сказал премьер на заседании правительства в среду.
По словам Гройсмана, соответствующее решение будет принято, и выплаты будут осуществлены в ближайшие месяцы.
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Совсем совесть потеряли.
Мало того, шо субсидию дали, так ещё за экономию доплачивают!!!
Терпеть доколе, я вас спрашиваю? !!!
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Почему ты снова еще и в такой отвратительной форме манипулируешь?
Ведь, ты же прекрасно понимаешь, шо это только намерения.
А поскольку мы знаем, шо у этой брехливой власти, слова всегда расходятся с делами, то можно с уверенностью говорить, шо этого - не будет!!!
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а ты - ленивый голодранец )))
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мезли....
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следующим за тобой в очереди на получение заработка стою )))
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тобой дорожке, адрес ты знаешь...
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сразу за тобой )))
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В следующем году дрова економить буду а не газ, хотел окна поменять а поменяю хрен на фуфел.
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