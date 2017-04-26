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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10194) субсидия (297) Гройсман (2847) монетизация (10)

 Кабмин намерен выплатить до 700 грн наличными 1,5 млн украинских семей за экономию субсидий, - Гройсман

Кабинет Министров Украины намерен принять решение о монетизации сэкономленных субсидий для 1,5 млн семей и в ближайшие месяцы выплатить им до 700 гривен наличными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Согласно нашим расчетам, приблизительно около 1,5 млн украинских семей, которым удалось сэкономить газ и электроэнергию, тепло, получит в ближайшее время до 700 грн наличными", - сказал премьер на заседании правительства в среду.

По словам Гройсмана, соответствующее решение будет принято, и выплаты будут осуществлены в ближайшие месяцы.

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Шо творят, скоты!!!

Совсем совесть потеряли.

Мало того, шо субсидию дали, так ещё за экономию доплачивают!!!

Терпеть доколе, я вас спрашиваю? !!!
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Ты - циничный порохососс, такой же как и защищаемая тобой воровская власть!!!

Почему ты снова еще и в такой отвратительной форме манипулируешь?

Ведь, ты же прекрасно понимаешь, шо это только намерения.

А поскольку мы знаем, шо у этой брехливой власти, слова всегда расходятся с делами, то можно с уверенностью говорить, шо этого - не будет!!!
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Ты - циничный порохососс...


а ты - ленивый голодранец )))
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Знаю декотрих , що зекономили тисч по 5....Вони будуть дуже раді що дровами топили та

мезли....


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Клавдия, а ты шиковала и ничего из субсидии не сэкономила?
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Шо, міньон чоКАЛатний, виліз підзаробити?
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ага,
следующим за тобой в очереди на получение заработка стою )))
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Тада тебе,Клавочка-миньонщица, в пешее єрррротическое путешествие по протореной

тобой дорожке, адрес ты знаешь...
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Я что-то вообще перестаю понимать в этой жизни при питарас у власти, что вообще происходит! Это как, сэкономить субсидию т.е. ее не получать вообще или частично, что-бы потом получить премиальные? Мне кто-то может объяснить, какие черти сидят в правительстве?!
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Т. е. я плачу по полной, хотя мог бы оформить субсидию, но не хочу от этого блядского правительства подачек, так теперь ёще и всем хитрожопым за мой счет по 700 грн.?
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Кабмин намерен выплатить до 700 грн наличными 1,5 млн украинских семей за экономию субсидий, - Гройсман
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Кабмин намерен выплатить до 700 грн наличными 1,5 млн украинских семей за экономию субсидий, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6080
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Видать бабло имеется. Хочет спереть . Ну типа не донесли людям . По пути потерялось)))) по харе видно - брешет .
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воняет выборами.... пенсам уже пообещали добавить по 1000 грн, что дальше придумают житросделанные ж..ы? мне интересно, как это можно провернуть не внеся изменения в закон о госбюджете на 2017 год? Гройсман из какого параллельного мира вылез?
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Скоро получающими субсидию останутся одни депутаты, судьи да прокуроры.
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Если они это сделают то это будет прецедент простой (без проблемной как втирал Розенко) монетизации субсидий ! Поэтому врядли на это пойдут или потом сложно будет отбрехиваться по поводу монетизации !
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бггг - вот же сволочь я секономил до 6000 грн а енто чмо 700 грн мне даст.
В следующем году дрова економить буду а не газ, хотел окна поменять а поменяю хрен на фуфел.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин намерен выплатить до 700 грн наличными 1,5 млн украинских семей за экономию субсидий, - Гройсман
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