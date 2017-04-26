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Все про:Кабмин (10194) медицина (1476) Минздрав (1341) ОХМАТДЕТ (76) заседание правительства (44) Супрун Ульяна (124)

 Запуск пускового, первого корпуса диагностического центра в "Охматдет" запланирован на 2017 год, - Супрун

Глава минздрава рассказала о системе финансирования медреформы.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины, глава МОЗ Ульяна Супрун сообщила о выделении значительных средств от Мирового банка на осуществление реформы здравоохранения в стране. Речь идет о 215 миллионах долларов.

- Мы приняли и позволили нашим врачам использовать международные протоколы лечения.- заявила Супрун, - У них должны быть достойные условия работы. И потому правительство считает приоритетным направление медицинской реформы. У нас есть программы мирового банка на почти 215 миллионов долларов для развития профильной инфраструктуры в Украине. Из них 189 миллионов будут направлены в в 8 областей на региональное развитие здравоохранения.

Также она сообщила о выделении средств для усиления финансирования кардиологических центров и бесплатного стентирования пациентов с инфарктом миокарда. В ближайшее время министерство проведет тендеры на закупку 13 ангиографов для регионов.

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Кроме того, по словам Супрун, развивается и система перинатальных центров в стране.
- На сегодня в стране работает 21 такой центр. В 2017 году выделено по 45 миллионов гривен на завершение работ в Черновицкой и Львовской областях в этом направлении, - сказала Супрун.

Также и.о. министра здравоохранения сообщила, о том, что на строительство современного диагностического комплекса в детской больнице "Охматдет" выделено 380 миллионов гривен. В четвертом квартале 2017 года запланировано открытие пускового корпуса больницы.

В св.ю очередь, Владимир Гройсман попросил ускорить процесс усовершенствования медобслуживания в Украине.

- Я был в шоке, когда во Львов приехал. Там перинатальный центр закрыли 2011 году и бросили. А где лечить детей? - Мы должны закончить эти работы в этом году, - сказал он.
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Сомнительный этот опримизЬм: "в 2017г" ... После СТОЛЬКИХ лет "стройки" и стольких разворованных миллиардов. Одно только то, что на данном этапе "Охмадет" строит такая замечательная личность:

Тесть главного украинского фискала Романа Насирова, известный застройщик Александр Глимбовский «выиграл» 390,0 млн. гривен на достройку «Охматдета»
Об этом пишут "Наші гроші".
В тендере приняли участие только две фирмы - победитель «Альтис-констракшн», и связанное с налоговаками ООО «Строительно-монтажный комплекс «Энергомонтажвентиляция».
ООО «Альтис-констракшн» с уставным капиталом 350 тыс грн. принадлежит кипрским оффшорам «Альтис холдинг лимитед (Altis honding limited) и« Гарихан инвестментс лимитед »(Garyhun investments limited).
Директором фирмы является Максим Забигайло, который также является директором корпорации «Альтис-холдинг» известного застройщика Александра Глимбовского.
Дочь Глимбовского Екатерина является владелицей британской фирмы «Altis ltd» и женой председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Секретарем британского «Альтис» является брат Насирова Евгений. Адресом регистрации фирмы, а также контактным адресом Глимбовской и Насирова указана лондонская квартира по адресу 5 City Tower, 3 Limeharbour. Эта квартира принадлежит Роману Насирову.
Ранее сообщалось, что глава ГФС Роман Насиров эту квартиру в Лондоне не задекларировал
http://nv.ua/ukraine/politics/uvolennyj-zamestitel-zajavil-chto-glava-gosfiskalnoj-sluzhby-ne-ukazal-v-deklaratsii-svoju-londonskuju-kvartiru-67848.html
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Тесть председателя ГФС - главного налоговика страны - владелец строительной корпорации "Альтис-Холдинг" сам не платит налоги надлежащим образом.
Это исследовали "Наши деньги", обнаружив, что компания с более миллиардным оборотом платит в бюджет только несколько тысяч грн налогов.
На сегодняшний день "Альтис-Холдинг" - компания-гигант застройщика Глимбовского с кипрскими корнями в формальных учредителях, выигрывает тендеры на сотни миллионов гривен, а следовательно - должна платить немалые налоги. Таких крупных налогоплательщиков налоговая должна проверять ежегодно.
Согласно анализу налоговиков, который попал к журналистам, летом этого года "Альтису" должны были доначислить 60 млн. грн оплаты налогов. Однако, по факту сумма доначисления составила всего лишь 44 610 грн и 2 коп.
На момент проверки "Альтис-Холдинг" выполнял работы для КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" общей стоимостью 443 млн грн. По схеме, средства были перечислены от коммунальщиков к "Альтису". Тот, в свою очередь, перечислил их на "родные" компании - "Патера Украина", "Юнифлит" и "Альтис-Энерго", а те дальше перечисляли средства еще ряду фирм "второго уровня".
То есть "Альтис" перечислял средства через цепочку сам себе. Юристы объясняют, что такая схема используется для двух вещей - завышение своих затрат и для перевода безналичных средств в наличностьhttp://ua1.com.ua/rus/society/test-nasirova-umelo-minimiziruet-nalogi-svoey-stroykorporacii-13127.html

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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗапуск пускового, первого корпуса диагностического центра в "Охматдет" запланирован на 2017 год, - Супрун
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