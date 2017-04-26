"Послы стран ЕС утвердили безвизовый режим для граждан Украины. 11 мая это решение должны подтвердить министры ЕС", - написал он.
"Все по графику: только что послы ЕС поддержали безвиз для Украины! Путь для Совета ЕС открыт. Ждем подписания и опубликования", - написал в Твиттере Президент Украины Петр Порошенко.
Все за графіком: щойно посли ЄС підтримали безвіз для України!- Петро Порошенко (@poroshenko) 26 квітня 2017 р.
Шлях для Ради ЄС відкрито. Чекаємо підписання і публікації#УкраїнаЦеЄвропа
Все будет хорошо....
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Гарна новина!!! Плюс-плюс!!))
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ВЦИОМ России сообщил об историческом максимуме счастья россиян.
Несмотря на все проблемы, подавляющее большинство россиян счастливы, следует из сообщения Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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пацакикацапы должны ходить в намордниках и радоваться..
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