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 Политика Украины
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Все про:безвизовый режим (1126) Евросоюз (11762)

 Послы стран ЕС утвердили безвизовый режим для граждан Украины

безвизовый режим

В мае это решение должны подтвердить министры Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

"Послы стран ЕС утвердили безвизовый режим для граждан Украины. 11 мая это решение должны подтвердить министры ЕС", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, безвизовый режим с ЕС для Украины будет подписан до 18 мая, - Пристайко

"Все по графику: только что послы ЕС поддержали безвиз для Украины! Путь для Совета ЕС открыт. Ждем подписания и опубликования", - написал в Твиттере Президент Украины Петр Порошенко.


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Вот так...медленно но уверено Украина движется в ЕС....
Все будет хорошо....
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Побільше гарних новин всім нам, українцям!
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Ось вам ще гарна новина. http://galinfo.com.ua/news/ya_shchaslyvchyk__poranenyy_snayperom_yangol_instytutskoi_258415.html
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там есть большая катяшина подложеная в правилах пересечения. бронирование отеля и обратный билет назад. просто поехать посмотреть, полазить ради интереса где-то бессрочно и заночевать где-то на хате- хрен получится.
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Да ладно. Учитесь пользоваться интернетом не только чтоб кацапов гонять. Можно легко найти недорогой хостел для ночевки. Проверено по всему миру и в Европе в частности.
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если на машине-обратный билет не нужен.если есть деньги с собой-бронирование отеля не обязательно
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Тебе выдадут зрадометрический паспорт, где будет пометка "Сильно не проверять, человек пугается".
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Ау вата а ну пошути насчет безвиза, заткнулись рабы путлера безхребетные!!! Скоро достигнете уровня северной карее кацапорабы, верным путем вас путлер ведет уря!!!
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Похоже, целая эпоха ожидания безвиза подходит к концу, надо пользоваться каждой такой темой. Ватаны, начинайте, что мы за безвиз Украину продали
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Ольга. Добрый день! Я Вас как "Ватан" спрошу. Чем отличается порядок посещения стран Шенгенской зоны россиянином от украинца? Только стоимостью ВИЗы? Или есть другие отличия?
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После министров ЕС кто еще должен, что то утвердить? Бюрократия Европы зашкаливает.
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А ты хочешь как, чтобы как Пуйло за 120 миллионов единолично решал, сколько им еще с лопат блины жрать и быть рабами?
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Причем в этом случае путин??? Или это так что бы разговор поддержать.
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C Богом! Очень хочется, чтобы украинцы жили как люди!
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Уже многие так и живут, у кого руки не из жопы виросли и в голове мозги вместо ваты.
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Скорее бы уже вступило в действие... сэкономлю хоть на приглашениях тыщу евриков в сумме на это дело уже точно отдал, по 25 за каждое
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Отлично! Ждем повышения зарплат для возможности осуществления поездок to EU...
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Усаживайся поудобней, ладошки сложи и проси постоянно: манна небесная, упади
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Крисчани в родной говени,а українці в цивілізацію,з давніх давенматеринської Європи .
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Ох і бюрократія в тому ЄС. Ну все одно краще повільно рухатись, ніж стояти на місці.
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"..Все буде добре.. Для кожного з нас.." (-с).
Гарна новина!!! Плюс-плюс!!))
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Потепление идёт в Украину , тоже положительное явление , так что нужно уметь радоваться каждому прожитому дню !
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А тем временем из российских СМИ. РБК.ru
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ВЦИОМ России сообщил об историческом максимуме счастья россиян.

Несмотря на все проблемы, подавляющее большинство россиян счастливы, следует из сообщения Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Все пацаки кацапы должны ходить в намордниках и радоваться..
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путЄна по телевизору пАкАзалі - щастя, ціну на бояру зменшили - щастя, півня з гівна зліпили - подвійне щастя...
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Півень з гімна це в них одразу подвійне щастя.
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А я й не побачив. Перепрошую, пане Грицько.
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Медленно, но уверенно Украина отрывается от мордора и движется в сторону цивилизованного мира. Впереди у нас долгий и трудный путь, но главное - это направление, его поменять уже никому не получится...
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Так двигалась "к цивилизованному миру" что скатилась до уровня самой коррумпированной и самой бедной страны в мире.
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Не смеши чувак, она такой была всегда, а сейчас наконец, хоть и медленно, но начинает меняться.
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Что именно поменялось в лучшую сторону? Хоть одну реформу которая положительно отразилась на жизни простых людей можешь назвать?
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Как минимум, ЦНАПы очень быстро-удобно-бесплатно!
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Уже кидаются, читай "нулевых" выше, которые в спаме.
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Верным путлером идёте, товарищи россияне. (В.И.Ленин)
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как троллить ватников на раша тудей по безвизу. При этом получить статус "авторитет" у пропагандонов администраторов

Послы стран ЕС утвердили безвизовый режим для граждан Украины - Цензор.НЕТ 6453
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Ёпта, да поскорей бы уже, забавно будет посмотреть. Но ведь наебут опять, к гадалке не ходи
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Ну, сейчас на русских лентах начнется... Вот в сраку ужаленные. Кстати,знаете чем умный отличается от дурака? Умный гордится своими достижениями, а дурак чужими неудачами. Никого не напоминает?
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Это там еще утверждать должен? Огласите весь список, пжалста
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Сейчас все духовноскрепные начнут плеваться остатками сталагмита и жеваной репой.
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