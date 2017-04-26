 Российские пропагандисты сняли и распространили в СМИ постановочное видео о бое с "диверсантами ВСУ", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
"С целью оправдания своей преступной деятельности российское оккупационное командование активизирует информационные мероприятия, направленные на дискредитацию сил АТО и обвинение в нарушении Минских договоренностей. 24 апреля противник подготовил постановочный сюжет о "боевом столкновении с диверсионной группой ВС Украины" в районе н.п. Сокольники", - сказано в сообщении.
Отмечается, что было установлено, что инсценировка "боя" осуществлена в другом населенном пункте - Новогригорьевке.
"25 апреля "оперативное видео с места события" и информация о "инциденте" были распространены в российских и местных СМИ", - добавили в пресс-службе ГУР.
Как сообщалось ранее, украинские военнослужащие получили оперативную информацию по планированию противником постановки боевого столкновения с участием якобы украинской ДРГ в Славяносербском районе Луганской области с последующим отходом "группы" на территорию, подконтрольную ВСУ.
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Все ненастоящее,повсюду фальшь...Интересно, сколько штук запасных путинов у них имеется
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А российская съемочная группа долго в засаде сидела, поджидаючи этих диверсионтов?
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Член Совета Федерации (верхняя палата парламента РФ) Алексей Пушков прокомментировал слова президента Турции Реджепа Эрдогана об изменении позиции России по отношению к президенту Сирии Башару Асаду.
Об этом он написал в своем Twitter.
По мнению Алексея Пушкова, президент Турции не должен говорить о позиции Москвы в отношении других стран и Кремль сам способен донести свою точку зрения.
"Эрдоган заявил об изменении позиции России по Асаду. Но так это или нет - мир должен услышать от Москвы, а не от президента другой страны", - говорится в сообщении.
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