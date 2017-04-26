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 Российские пропагандисты сняли и распространили в СМИ постановочное видео о бое с "диверсантами ВСУ", - ГУР

Российские военные сняли постановочный сюжет о боестолкновении якобы с "диверсионной группой" ВСУ в районе населенного пункта Сокольники, находящегося на Луганщине и распространили его в российских СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

"С целью оправдания своей преступной деятельности российское оккупационное командование активизирует информационные мероприятия, направленные на дискредитацию сил АТО и обвинение в нарушении Минских договоренностей. 24 апреля противник подготовил постановочный сюжет о "боевом столкновении с диверсионной группой ВС Украины" в районе н.п. Сокольники", - сказано в сообщении.

Отмечается, что было установлено, что инсценировка "боя" осуществлена в другом населенном пункте - Новогригорьевке.

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"25 апреля "оперативное видео с места события" и информация о "инциденте" были распространены в российских и местных СМИ", - добавили в пресс-службе ГУР.

Как сообщалось ранее, украинские военнослужащие получили оперативную информацию по планированию противником постановки боевого столкновения с участием якобы украинской ДРГ в Славяносербском районе Луганской области с последующим отходом "группы" на территорию, подконтрольную ВСУ.


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Москвичи, ну шо, можно чужое брать с автоматом?
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Вооруженные силы Лугондонии перешли в контрнаступление и с криками "ТРА-ТА-ТА...!" дошли до Ла-М анша
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чем бы дурак не тешился главное что бы топор положил.
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Надо ми нам снять на киностудии фильм, как ху*ло склеил ласты и назначил своим приемником ким чен ина......
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И страна у них постановочная...бензоколонка...

Все ненастоящее,повсюду фальшь...Интересно, сколько штук запасных путинов у них имеется
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страна-фэйк: надувные танки, надувные победы, надувное "величие" и фанерный Рейхстаг
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Давайте на секундочку представим . что это *подлинные8 кадры боя. Но ВСУ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ!!! ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СТРАНУ, СВОЮ ЗЕМЛЮ, СВОИХ ГРАЖДАН, СВОИХ ДЕТЕЙ . СВОИ СМЕЬИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СВОЮ УКРАИНУ! А НЕ кацапию !!!!!!!!!!!!!
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С какого перепугу украинские войска в Украине стали диверсионными группами?
А российская съемочная группа долго в засаде сидела, поджидаючи этих диверсионтов?
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У Путина ответили на слова Эрдогана об изменении отношения Кремля к Асаду

Член Совета Федерации (верхняя палата парламента РФ) Алексей Пушков прокомментировал слова президента Турции Реджепа Эрдогана об изменении позиции России по отношению к президенту Сирии Башару Асаду.

Об этом он написал в своем Twitter.

Российские пропагандисты сняли и распространили в СМИ постановочное видео о бое с "диверсантами ВСУ", - ГУР - Цензор.НЕТ 3109

По мнению Алексея Пушкова, президент Турции не должен говорить о позиции Москвы в отношении других стран и Кремль сам способен донести свою точку зрения.
"Эрдоган заявил об изменении позиции России по Асаду. Но так это или нет - мир должен услышать от Москвы, а не от президента другой страны", - говорится в сообщении.
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К 9 Мая наверное решили фильм приурочить...дебилы мля
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские пропагандисты сняли и распространили в СМИ постановочное видео о бое с "диверсантами ВСУ", - ГУР
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