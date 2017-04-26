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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7185) суд (20710) Евросоюз (11762)

 ЕС ждет принятия Радой закона о создании Антикоррупционного суда до середины июня

Представительство Европейского Союза в Украине ожидает принятия Верховной Радой законопроекта об Антикоррупционном суде до середины июня 2017 года, международные эксперты, в том числе европейские, свои предложения уже подготовили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии со взятыми Украиной обязательствами перед МВФ, закон о создании Антикоррупционного суда должен быть принят до середины июня 2017 года", - говорится в ответе представительства ЕС на запрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно подготовки соответствующего законопроекта.

В диппредставительстве напомнили, что внесение в парламент этого законопроекта - в компетенции украинской власти, в частности Верховной Рады, правительства и президента. Вместе с тем, международные эксперты помогают Украине в разработке этого документа.

В представительстве ЕС отметили, что закон о судебной системе и статусе судей уже предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда, имплементация законодательства будет определять мандат, организационную структуру, а также процесс отбора судей Высшего антикоррупционного суда.

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"Неофициальная рабочая группа, в состав которой входят члены международных донорских организаций и эксперты гражданского общества, разработала некоторые предложения по созданию этого суда, сфокусировав особое внимание на взаимодействии этого нового суда с существующей судебной системой, процедуре отбора судей, а также относительно гарантий безопасности и беспристрастности, которые должны регулировать этот процесс", - отметили в представительстве, добавив, что ЕС причастен к некоторым из этих дискуссий через своих представителей или финансируемые Евросоюзом проекты в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.

В диппредставительстве отметили, что создание Антикоррупционного суда не просто является частью общей судебной реформы в стране, но и имеет особое значение для устойчивости и успеха в борьбе с коррупцией.
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Антикоррупционные парикмахерские и антикоррупционные шиномонтажи. Отсутствие их сказывается на борьбе с коррупцией! Но это только после введения антикоррупционных судов и домов быта
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а ішшо антикоррада антикорГидрант ну і кабмин антикроррупціонний
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Не дождетесь, ну или дождетесь, но его должен возглавить представитель Рошена. И вообще, не лезьте в чужое государство, ЕС - агенты кремля. Антикоррупционнный суд - это на руку х.уйлу
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Простые украинцы тоже ждут когда посадят покровителей коррупции !
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"пороху" и лояльным (да и не лояльным тоже) есть время придумать что-то изощренное, чтобы всех перехитрить
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ЕС ждет принятия Радой закона о создании Антикоррупционного суда до середины июня....

Щаз! Токо перекусим... бутербродами... и в бой!

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