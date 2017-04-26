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 Киевские новости
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Все про:Евровидение (612) Киев (16924) таможня (1350)

 Гости Евровидения будут проходить упрощенный таможенный досмотр, - Тупальский

Киевские таможенники обещают максимально способствовать гостям и участникам Евровидения при прохождении границы в аэропорту «Киев».

Об этом сообщил и.о. начальника Киевской таможни Сергей Тупальский, передает Цензор.НЕТ.

По словам Тупальского, таможенники сейчас усиленно готовятся к прилету в Украину гостей шоу.

"Сейчас отрабатываем все детали, чтобы у гостей и участников Евровидения, которые прилетят в аэропорт "Киев", не было проблем с прохождением таможни. Понимаю, насколько важно показать европейским друзьям, что украинская таможня работает слаженно, профессионально и четко. Как и обещали в ДФС, для гостей Евровидения будет упрощен режим прохождения всех таможенных формальностей. Работаем с представителями других министерств и ведомств, которые вовлечены в организацию праздника, чтобы наладить оперативный обмен информацией", - прокомментировал Тупальский.

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Он также добавляет, что таможенники первые проводят досмотр вещей в аэропорту, поэтому особое внимание они обращают на подозрительные предметы в багаже тех, кто прилетел в Украину.

"Несмотря на упрощенный режим прохождения гостями таможенного контроля в аэропорту будут усилены меры безопасности. Таможенники первые проводят досмотр вещей в аэропорту, поэтому особое внимание обращают на подозрительные предметы в багаже. Они подготовлены к тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Хотя, надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет", - добавил Тупальский.

Напомним, что Евровидение-2017 в этом году пройдет в Киеве 9-13 мая.
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Секс-туристов достаточно будет. Как и на Евро-2012.
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О да.
Смотрите пародию на выбор украинских депутатов.
https://www.youtube.com/watch?v=RBIla2HATk0
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Казламордых без намордника и ветпаспорта ( с отметками о прививках против бешенства) на территорию Украины не пускать!
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Руцьким особый досмотр, вплоть до начала прямой кишки
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Какой-то пир во время чумы .
Пир чиновников на развалинах Украины .
Что принесёт этот , извините шабаш европейских фриков мне , простому гражданину Украины ?
Гордость за страну и наших мудрых предводителей ?
Да схуяли ???
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терроризм приходит из неожиданной стороны так что нечего расслабляться
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Собака из синей миски ела , опять перепутал .
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Упрощенный это лишь бы на танках не въезжали , а дамский пистолетик в сумочке норма .
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"насколько важно показать европейским друзьям, что украинская таможня работает слаженно, профессионально и четко" - а украинцам можно будет на это посмотреть или такое счастье только для людей высшей категории (иностранцев)?
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В усіх аеро- та морських портах є окремі пункти контролю: "EU citizens" i "All passports". Тож нині треба відділяти кацапів від гостей. Мух від котлет.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГости Евровидения будут проходить упрощенный таможенный досмотр, - Тупальский
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