 Гости Евровидения будут проходить упрощенный таможенный досмотр, - Тупальский

Об этом сообщил и.о. начальника Киевской таможни Сергей Тупальский, передает Цензор.НЕТ.
По словам Тупальского, таможенники сейчас усиленно готовятся к прилету в Украину гостей шоу.
"Сейчас отрабатываем все детали, чтобы у гостей и участников Евровидения, которые прилетят в аэропорт "Киев", не было проблем с прохождением таможни. Понимаю, насколько важно показать европейским друзьям, что украинская таможня работает слаженно, профессионально и четко. Как и обещали в ДФС, для гостей Евровидения будет упрощен режим прохождения всех таможенных формальностей. Работаем с представителями других министерств и ведомств, которые вовлечены в организацию праздника, чтобы наладить оперативный обмен информацией", - прокомментировал Тупальский.
Он также добавляет, что таможенники первые проводят досмотр вещей в аэропорту, поэтому особое внимание они обращают на подозрительные предметы в багаже тех, кто прилетел в Украину.
"Несмотря на упрощенный режим прохождения гостями таможенного контроля в аэропорту будут усилены меры безопасности. Таможенники первые проводят досмотр вещей в аэропорту, поэтому особое внимание обращают на подозрительные предметы в багаже. Они подготовлены к тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Хотя, надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет", - добавил Тупальский.
Напомним, что Евровидение-2017 в этом году пройдет в Киеве 9-13 мая.
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Смотрите пародию на выбор украинских депутатов.
https://www.youtube.com/watch?v=RBIla2HATk0
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Пир чиновников на развалинах Украины .
Что принесёт этот , извините шабаш европейских фриков мне , простому гражданину Украины ?
Гордость за страну и наших мудрых предводителей ?
Да схуяли ???
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