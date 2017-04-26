 Через 5 лет в Украине будут нормальные дороги, а через 10 - мы будем ими гордиться, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о том, что в стране происходит масштабная реконструкция дорог.
Слушая доклад главы "Укравтодора", Славомира Новака, глава правительства возмущенно обратил внимание на то, что прежние власти даже во время экономического подъема не занимались ремонтом и реконструкцией дорог - именно это, по мнению Гройсмана, привело к такому плачевному состоянию трасс в стране.
- Сейчас мы не только латаем дороги. У нас есть уже серьезная программа, чтобы с 2018 года мы смогли системно менять качество украинских дорог. Через 5 лет ситуация будет совсем другая - будут нормальные дороги. А еще через 5 лет мы будем гордиться украинскими дорогами. Но для этого должен быть системный подход - а не так, "тяп-ляп".
Новак также сообщил о том, что были проведены проверки на всех участках ремонтных работ за 2016 год. И выявлено, что 30% из низ не соответствуют стандартам качества.
Он сообщил, что такие работы государство оплачивать не будет.
"Куда они (подрядчики - ред.) денутся, с подводной лодки? Они все должны исправить за собственные средства", - заявил Ггройсман.
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ха-ха.. т.е. 70% - качественный ремонт?))
при этом 100% дорог разбиты в хлам..
Они что, все 70% относят к ремонту в Конче-Заспе?)
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Максимум - год. Да и то вряд ли... Потому и "планы" - на десятилетия, как и у соевого. Ну и язык такой же - без костей
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Единственное , на что способен этот базарный смотритель , это переименовать ...
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О.Генри "Короли и капуста"
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Дураку уже понятно что нас держат за бьідло
Набивают карманьі,а нам обещания
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Украина станет ведущей мировой державой
через 20 к Укросоюзу присоединятся Германия, Англия и США
а президент Гройсман будет объявлен президентом всего мира
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У КАЖДОГО УКРАИНЦА БУДЕТ ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА В СЛОБОЖАНЩИНЕ (бывшей российской федерации)!
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Бессмертный для страны диалог:
- Ты обещал на мне жениться!
- Мало ли чего я на тебе обещал...?
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Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
Ослепитеные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
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Балабольство и отсутствие какой-либо ответственности за разбрасываемые налево и направо пустые обещания - "фишка" очередной порции быдлоэлиты, чавкающей у корыта.
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Или на крайний случай в Мельбурне?
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http://cfts.org.ua/news/2017/03/26/vmesto_yamochnogo_remonta__na_zakarpate_otkopali_staruyu_dorogu_iz_bruschatki_snyav_sloy_asfalta_foto_39709
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здесь будет город-сад ))))))))))
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одни обещания! дороги все хуже и хуже! и все не потому, что их не аытаются ремонтировать или делать новые - а в качестве!
расскажу пример: у нас в Запорожье строили мосты злополучные. все так и брошено стоит. но дороги, которые еще при Яныке кинули для развязки по о.Хортица - до сих пор в идеальном состоянии! а те, которые делали при яйцуке и гросе - уже можно опять ремонтировать... могут, если хотят! но ведь бабло надо пилить! а автодор - это клондайк просто какой-то
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