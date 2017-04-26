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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1671) Кабмин (10194) Укравтодор (291) Гройсман (2847) заседание правительства (44) Новак Славомир (15)

 Через 5 лет в Украине будут нормальные дороги, а через 10 - мы будем ими гордиться, - Гройсман

Премьер-министр прослушал доклад о ремонте трасс.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о том, что в стране происходит масштабная реконструкция дорог.

Слушая доклад главы "Укравтодора", Славомира Новака, глава правительства возмущенно обратил внимание на то, что прежние власти даже во время экономического подъема не занимались ремонтом и реконструкцией дорог - именно это, по мнению Гройсмана, привело к такому плачевному состоянию трасс в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшнем заседании Кабинет министров рассмотрит вопрос оздоровления детей, проживающих около линии соприкосновения

- Сейчас мы не только латаем дороги. У нас есть уже серьезная программа, чтобы с 2018 года мы смогли системно менять качество украинских дорог. Через 5 лет ситуация будет совсем другая - будут нормальные дороги. А еще через 5 лет мы будем гордиться украинскими дорогами. Но для этого должен быть системный подход - а не так, "тяп-ляп".

Новак также сообщил о том, что были проведены проверки на всех участках ремонтных работ за 2016 год. И выявлено, что 30% из низ не соответствуют стандартам качества.
Он сообщил, что такие работы государство оплачивать не будет.

"Куда они (подрядчики - ред.) денутся, с подводной лодки? Они все должны исправить за собственные средства", - заявил Ггройсман.









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через 10 лет? там или гройсман свалит, или его повесят.. ))
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...были проведены проверки на всех участках ремонтных работ за 2016 год. И выявлено, что 30% из низ не соответствуют стандартам качества....

ха-ха.. т.е. 70% - качественный ремонт?))
при этом 100% дорог разбиты в хлам..
Они что, все 70% относят к ремонту в Конче-Заспе?)
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А через 20-25 лет вообще вся Украина будет заасфальтирована
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Йому не доповіли, що для цього потрібно 100 ярдів баксів, якщо не красти. А якщо як завжди - 200.
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Через 10 лет он будет жить в Лондоне, а мы как ездили так ездить будем!
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+
Максимум - год. Да и то вряд ли... Потому и "планы" - на десятилетия, как и у соевого. Ну и язык такой же - без костей
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... Васюки автоматически становятся Нью-Киевом , а Киев переименуется в Старые Васюки ...
Единственное , на что способен этот базарный смотритель , это переименовать ...
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А сама Европа попросится вступить в Украину!
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Он как раз и не дурак. Цифра 5 лет прозвучала не просто так - через 5 лет отдуваться будет совершенно другое правительство и года 2 можно вообще ничего не делать
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Продаю шляпы, качество отличное, защищает уши от лапши. Недорого!
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"Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон!"
О.Генри "Короли и капуста"
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Через пять,через десять,но только не сейчас
Дураку уже понятно что нас держат за бьідло
Набивают карманьі,а нам обещания
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Но мы же поверили в евроинтеграцию, почему не поверить в автобаны?
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Спочатку думав, що Гройсман просто дурень. Але не такий же він і дурень. Якби він робив нейтральні заяви люди більше би акцентували увагу на питанні "а що ти реально робиш?". А так всі питають "Ти ідіот? За кого ти нас тримаєш?".
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через 15
Украина станет ведущей мировой державой
через 20 к Укросоюзу присоединятся Германия, Англия и США
а президент Гройсман будет объявлен президентом всего мира
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контрольный в голову)
У КАЖДОГО УКРАИНЦА БУДЕТ ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА В СЛОБОЖАНЩИНЕ (бывшей российской федерации)!
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Та еще про межгалактический турнир что то было
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Спасибо, Вова, но это будет уже без тебя.
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Не будет у нас нормальных дорог ни через 5 ни через 10 лет. А вот количество миллионеров и замечательных людей заметно увеличиться. Буквально на прошлой неделе наблюдал картину,как бригада ох_енных "дорожников" с ковша трактора бросала в яму якобы "гарячу асфальтнобетонну сумиш" и этим же ковшом ялозила по дороге шоб это все разровнять и утрамбовать.
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Ага. А з кого вибирати ? Ляшко, Добкін, Тимошенко і Порошенко?!
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Є іще інші партії. Я поки що нікого не хочу піарити поки не побачу їх списків перед виборами і остаточної передвиборчої програми.
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не договаривает Грося: через 10 лет мы будем гордиться, что 5 лет назад у нас были хорошие дороги.
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через 10 лет такого хаоса дороги будут не нужны, особенно к массово вымершим селам и ПГТ
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А через 15 лет Нью-Конче-Заспа станет ... и дальше согласно оригинального текста.
Бессмертный для страны диалог:
- Ты обещал на мне жениться!
- Мало ли чего я на тебе обещал...?
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Недорогі і безкоштовні ліки вже є, час братись за дороги.
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не сделавший одного километра нормальной дороги....не сделает нормальных дорог никогда...даже если бы он и жил вечно ,он будет обещать, ...
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"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.

Ослепитеные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."


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Кажуть шо немцы в войну кой-кого закатывали под асфальт, когда строили дороги. До сих пор старая обуховская трасса - шикарная дорога, напрыклад..
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Чтобы бы через 5 лет были дороги, их нужно строить уже сейчас!
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он прекрасно знает,что на то время он небудет у власти , так что за пустой базар отвечать уж непридется , ну а обещать и трепаться -не мешки же ворочать на своем горбу !! помню кажется ющ говорил , в 2015 Украина вступит в натууу . а в 20 войдем в евросоюз....
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Гройсман (мысли вслух) : скажу что через 5 лет дороги буду нормальные.....все равно до конца года не досижу . А там пусть следующие пиз...дят
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Ты для начала развязку на Одесской площади (которую на словах уже давно отремонтировали) закончи!
Балабольство и отсутствие какой-либо ответственности за разбрасываемые налево и направо пустые обещания - "фишка" очередной порции быдлоэлиты, чавкающей у корыта.
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Делаются ,например в моем городе , где я родилась , город преображается, мэр хоть и из бывших рыгов, но порядок и дороги в городе делаются.Плитка на пешеходной части, асфальт, бордюры, все как положено.
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Лилия, Вы не в Париже родились?
Или на крайний случай в Мельбурне?
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верно! у нас в Запорожье местами уже ямы и не объедешь даже по встречке... беда полная! и заляпывание местами ям не спасет в такой ситуации! гнать шоколадную банду! ГНАТЬ! В КАЗЕМАТЫ ГНАТЬ
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короче сейчас ч всё разворую и буду воровать сколько мне сил хватит а по том через 5-10 лет еогда нечего воровать наступники построят европейские дорогу ха ха а вы всё дурак да дурак у него просто еврейская хватка
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"Нормальный" - это перпендикулярный чему-то там... "Гордиться" можно организовать уже сейчас - издать закон "О дорогах как национальной гордости Украины" и установить в УК статью "за невосторженную оценку украинских дорог" - чего 10 лет тянуть резину...
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Гройсман є пословиця 'обіцяв пан кожуха теплого купить' через 5 років можемо недожити. А 25 років злодії чого нічого неробили. За 25 років тільки банди порозводили всюда.
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Вместо ямочного ремонта - на Закарпатье "откопали" старую дорогу из брусчатки, сняв асфальт (фото)
http://cfts.org.ua/news/2017/03/26/vmesto_yamochnogo_remonta__na_zakarpate_otkopali_staruyu_dorogu_iz_bruschatki_snyav_sloy_asfalta_foto_39709
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украли денег когда пару см. асфальта прилепили а счас отковиряли и снова украли . твари
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а пока мы строим Нью Васюки, Шулявский мост продолжает разваливаться
Через 5 лет в Украине будут нормальные дороги, а через 10 - мы будем ими гордиться, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1574
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тсс не пали боксера. он там типа кого-то даже наказал.
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Во заливает на 2017 год запланирован только средний ремонт дорог, ничего нового и капитального не будет.
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Я давно уже как наверно и большинство украинцев не верю обещаниям.Уверен что через 10 лет очередное убожество на посту Премьера будет обещать построить дороги лет через надцать ть....ибо Гройсман с Порошенко их так убили что дальше уже некуда как и предидущая власть...
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Через десять лет реформ ездить будет не кому и не за что.
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БРЕХЛО!

одни обещания! дороги все хуже и хуже! и все не потому, что их не аытаются ремонтировать или делать новые - а в качестве!

расскажу пример: у нас в Запорожье строили мосты злополучные. все так и брошено стоит. но дороги, которые еще при Яныке кинули для развязки по о.Хортица - до сих пор в идеальном состоянии! а те, которые делали при яйцуке и гросе - уже можно опять ремонтировать... могут, если хотят! но ведь бабло надо пилить! а автодор - это клондайк просто какой-то
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При злочынном режиме Шапкотыра были отменены транспортный сбор и доверенности на машины. Как это не горько, но это единственная реФФорма, принесшая положительные изменения людям за годы Хряка-1енакиевского и его верного ученика Хряка-2 липецкого, если не считать переименования милиции в полицию, а беркутни в КОРД. Так вот тогда вместо транспортного сбора, что по сути являлось современным порохатым аналогом абонплаты на авто, деньги на содержание и развитие дорого втулили в цену бензина, больше ездишь и эксплуатируешь дороги - больше платишь. Так вот вопрос. Где деньги? Где дороги?
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Хорошие мысли у Гройсмана.. А, что в системе "Автодора" приняли решение , больше не воровать? Когда въезжаешь в Украину со стороны Польши, на пограничные столбы можно не смотреть...Родные пенаты ощутишь задницей..На ямах и колдобинах.
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...кажись через пару лет дорог вобще не будет!
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Уж если в Норвегии, самой богатой стране Европы, дороги поругивают, то уж не знаю...
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кожні п'ять років через п'ять років...задовбали ці жидо комуняцкі обіцянки..то в них комунізм не за горами...то у них дороги через п'ять років...а чому офшори ростуть зараз кожен день,а дороги будуть через деякий час...
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смішно розказувати про плани на 5-10 років тоді коли вони на волосинці від повстання людей висять.Жиди до кінця терміну не досидять!
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Это вряд л.... Слой асфальта тонкий кладут. Видел как турки ложатся асфальт, у них слой в два раза толще.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез 5 лет в Украине будут нормальные дороги, а через 10 - мы будем ими гордиться, - Гройсман
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