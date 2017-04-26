 Ryanair будет летать через "Борисполь", - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на сегоднешнем заседании Кабинета министров Украины сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян
По словам Омеляна, уже принято решение о том, какой аэропорт будет обслуживать рейсы компании в столице.
"Ryanair будет летать через "Борисполь", - сообщил он.
Напомним, ранее рассматривался вариант двух других аэропортов для этой компании - в Жулянах и Гостомеле.
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Например Париж - ап Бове, Гамбург - Любек, Барселона - Барселонетта, Мюнхен - Меммингем и т.п. В Гамбурге Райянэйр и Виззэйр летают из такого аэродрома по сравнению с которым Жуляны - дворец, и фиг в него доберешься кроме как специальным трансфером.
Аэропорты в городах считаются слишком дорогими.
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Проезд можно сделать 20-30 гривен, тогда он окупится, и людям будет выгодно.
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Идея "воздушного экспреса" за деньги китайцев нарисовалась еще во времена Яна.
И, как и обычно в этой стране, была похоронена неуемным воровством чиновников
Когда ГП "МА "Борисполь" в предверье Евро-2012 проводило расчет окупаемости проекта на основании пассажиропотока 30 млн пассажиров в год, при оптимистическом сценарии бизнес-плана период окупаемости составлял 17 лет, а планируемая стоимость проезда была эквивалентна 10 долл. США. Но после аннексии Крыма и начала АТО, в 2014 году, пассажиропоток через аэропорт "Борисполь" уменьшился до 7 млн человек, в связи с чем дальнейшая реализация проекта стала убыточной.
Этот вывод Минифраструктуры можно считать весьма спорным.
Но гораздо существеннее то, что из 17 млн долларов, полученных ГП "Воздушный экспрес" на проектно-подготовительные работы и на содержание заказчика, уже использованы около 14 млн долларов. Учитывая специфику работы госпредприятий, можно смело предположить, что львиная часть этих миллионов потрачена, а собственно проектной документации практически нет. Например, директор ГП "Воздушный экспрес" был уличен в земельных махинациях и отмывании средств предприятия.
Еще более проблемными являются 110 млн гривен (6 млн долларов), которые бывший руководитель ГП "Воздушный экспресс" Андрей Галущак по согласованию с главой Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Сергеем Евтушенко разместил в ликвидированном ПАО "ПроФин Банк" (25 млн гривен) и ООО "Сапфир Финанс" (85 млн гривен).
При этом, также по согласованию с Сергеем Евтушенко, кроме договора депозита в ПАО "Профит Банк", был заключен договор залога, по которому весь депозит списан на выполнение обязательств третьей стороны перед ОАО "ПроФин Банк". А ООО "Сапфир Финанс" на момент совершения сделки можно вообще считать подставным предприятием.
Уголовные производства по данным фактам, подтвержденным ревизией на ГП "Воздушный экспресс", ведутся, но деньги пока можно считать безвозвратно потерянными.
ни одно министерство и ведомство, в том числе КГГА, никакой заинтересованности в дальнейшей реализации проекта "Воздушный экспресс" не проявили.
Попытки привлечь к продолжению "Воздушного экспресса" ПАО "Укрзализныця" также натолкнулись на сопротивление. В мае 2015 года ПАО объявило о наступлении технического дефолта и провело работу по реструктуризации обязательств и финансовому оздоровлению. Поэтому руководство предприятия сочло, что вливание ГП "Воздушный экспресс" в ПАО "Укрзализныця" содержит в себе репутационные и экономические риски.
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После этих историй в сухом остатке остались понятными только три последствия таких "художеств":Удобного и дешевого транспорта в аэропорт "Борисполь" у киевлян в ближайшем обозримом будущем не предвидится.Минимум 20 млн долларов рассованы по чиновничьим карманам или пущены "на ветер", окончательная судьба виновных в этом безобразии неясна, да и их поименный список до сих пор не обнародован, украинские налогоплательщики на ровном месте получили себе еще как минимум 20 миллионов обязательств.Инвесторы и международные доноры в очередной раз получили пример того, как под предлогом перспективных проектов их деньги в Украине нагло и безнаказанно разворовываются.
Справка KV. 5 июля 2011 года между ГП "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и Экспортно-импортным банком Китая был подписан контракт №BLA на 372 млн долларов (26,349 млрд гривен) на реализацию национального проекта "Воздушный экспресс". Проект предусматривал строительство железнодорожной линии "Киев-Борисполь", четырех вокзалов, обеспечение железной дороги электропоездами, сооружение второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Борисполь". Срок кредитования - 180 календарных месяцев (15 лет).
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На заглавном фото (слева направо): руководитель ГП "Воздушный экспресс" Андрей Галущак, глава Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислав Каськив (сейчас в розыске), предправления ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Евгений Хворост.http://kievvlast.com.ua/text/vozdushnij_jekspress-_dengi_ukradeni_chinovniki_bezdejstvujut40422.html
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