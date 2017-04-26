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Все про:испытания (161) ракеты (496) США (12441) ядерное оружие (470)

 Американские ВВС планируют испытать межконтинентальную ракету Minuteman III, - Washington Examiner

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Washington Examiner.

Отмечается, что запланированный запуск с базы ВВС "Ванденберг" призван продемонстрировать ядерные возможности США. Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявил, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

"Этот пуск Minuteman III имеет важное значение для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей", - сказал полковник Джон Мосс.

Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.

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Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявил, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

Та мы так и подумали.
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Давненько Штаты шахтными ракетами не пуляли. Посмотрим, не отсырел ли порох (или что там у них) в этих динозаврах 70-х годов.
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это правильно. запустите без головки, чтобы в Курантах застряла.
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Украина должна отправить предложение испытать эти ракеты у нас: на отдельных территориях донецкой и луганской областей!
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хотите проверить ядерные возможности США на нашей территории? ну-ну
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 13 ч.13 часов назад
Крым. В школах Феодосии с 20 апреля начали увольнять медработников. Оккупанты говорят, что нет денег на зарплаты http://ru.krymr.com/a/news/28451621.html …

Американские ВВС планируют испытать межконтинентальную ракету Minuteman III, - Washington Examiner - Цензор.НЕТ 2765
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Когда это цензор начал любить вату? Пост про них потерли, при чем без матов
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Та уже записдячьте друг друга Может и нам легче станет....
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Россияне уверены, что СБУ впустит крымнашиста Басту в Украину

Российский ресурс «Новости Mail.Ru» так озаглавил новость:

СБУ разрешила российскому рэперу выступить в Киеве после КрымаАмериканские ВВС планируют испытать межконтинентальную ракету Minuteman III, - Washington Examiner - Цензор.НЕТ 5162

Хотя, на самом деле в Службе безопасности сообщили, что решение о запрете на въезд в Украину рэпера Баста (Василий Вакуленко) пока не принималось.

Следуюий российский источник РИА Новости сообщает: Известный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) 17 июня проведет концерт в Киеве.

Музыкант в 2015 году выступал на оккупированном Крыме.

Издание «Апостроф» обратилось в Службу безопасности Украины с вопросом о том, принималось ли решение о запрете этому артисту въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства.

«По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоне Службой безопасности Украины не принималось», - говорится в ответе. Ответ СБУ относительно ситуации с рэпером Баста.

Ранее въезд в Украину запретили российской алкашке Лолите Милявской из-за посещения Крыма в 2015 году не по украинскому законодательству.

Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления на Крыме. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

П'ять копійок: Хочется надеяться, что наша СБУ стала хитрей и будет разворачивать российских нарушителей по факту их попытки въезда в Украину, чтобы тратились на поездку больше, а организаторы российских гастролей попадали на энные суммы, дабы не повадно было связываться с крымнашистами.

Пишет Олег Леусенко
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканские ВВС планируют испытать межконтинентальную ракету Minuteman III, - Washington Examiner
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