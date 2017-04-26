 На территории детсада в Киеве взорвался неизвестный предмет, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
"Около 9 часов утра в Деснянский управления полиции позвонил охранник детского сада на проспекте Владимира Маяковского. Мужчина сообщил: на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв.
Правоохранители сразу выехали на место происшествия. В ходе проверки установлено, что в 8:50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок увидел маленький шарик на земле и взял его в руки. Впоследствии, когда мальчик бросил ее на землю, прогремел взрыв", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждение на асфальте.
"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Сейчас с мальчиком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские", - добавили в полиции.
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С мальчиком работают психологи, а с мамой патологоанатомы?
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Какой олень попрется за заведомо проигрышную сторону? Идеи нет, значит за бабки..отсюда следует, что бабок хватает ровно на мусорный пакет, черного цвета...а отсюда вывод..мы скинемся на мусорные пакеты, но выставим вам счет...с учетом отката 😁 вашего, монголоросиянского
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