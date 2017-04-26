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 Происшествия
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Все про:взрыв (4006) детсад (153) Киев (16923) Нацполиция (7080)

 На территории детсада в Киеве взорвался неизвестный предмет, - Нацполиция

На территории детского сада в Киеве взорвался неизвестный предмет. В результате инцидента никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

"Около 9 часов утра в Деснянский управления полиции позвонил охранник детского сада на проспекте Владимира Маяковского. Мужчина сообщил: на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв.

Правоохранители сразу выехали на место происшествия. В ходе проверки установлено, что в 8:50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок увидел маленький шарик на земле и взял его в руки. Впоследствии, когда мальчик бросил ее на землю, прогремел взрыв", - сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждение на асфальте.

"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Сейчас с мальчиком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские", - добавили в полиции.
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Мальчик бросил маму на землю?
С мальчиком работают психологи, а с мамой патологоанатомы?
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Не раскрыта тема, почему взорвалась мама, когда мальчик бросил её на землю!
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А почему отключены коменты к предыдущей новости?ленька имеет что сказать..
Какой олень попрется за заведомо проигрышную сторону? Идеи нет, значит за бабки..отсюда следует, что бабок хватает ровно на мусорный пакет, черного цвета...а отсюда вывод..мы скинемся на мусорные пакеты, но выставим вам счет...с учетом отката 😁 вашего, монголоросиянского
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та фигня , есть для детей продают маленькие бомбочки, их бросаешь - взрываются, мой малый хлопал...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории детсада в Киеве взорвался неизвестный предмет, - Нацполиция
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