 Груз 200: В моргах Луганска подготовили 7 трупов российских военных и наемников к отправке в РФ, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"В моргах Луганска подготовлено к отправке в РФ 7 трупов российских военнослужащих и наемников, погибших за прошедшие пять суток ("груз 200")", - написал он.
Также Тымчук отметил, что за прошедшую неделю на территории, подконтрольной "ДНР", зафиксировано несколько подрывов как боевиков, так и представителей местного населения, на взрывных устройствах.
"В районе Дебальцево на взрывном устройстве подорвался трактор, в районе Горловки в лесопосадке в результате подрыва на взрывном устройстве был тяжело ранен российский наемник, и т.д.. Аналогичная ситуация наблюдается на территории, подконтрольной "ЛНР" - например, в районе н.п. Смелое (Славяносербский район Луганской области) два "ополченца" подорвались на минном поле, ранее выставленном самими боевиками с целью прикрытия позиций в своем тактическом тылу. Всего за неделю в "ЛНР/ДНР" зафиксировано как минимум 6 подрывов", - сообщил руководитель группы ИС.
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