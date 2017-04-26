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Все про:агрессия (1209) Нидерланды (702) разведка (1686) Россия (70175)

 Угрозы со стороны России становятся все более существенными, - отчет Минобороны Нидерландов

Военная служба разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) предостерегает, что угроза дестабилизации со стороны России и угроза кибератак становятся все более серьезными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в отчете Министерства обороны Нидерландов.

В отчете сказано, что дестабилизация частично происходит из-за российской гибридной войны и глобального распространения Россией современных систем вооружения среди других режимов, которые выступают против стран Запада.

Также существует угроза кибератак. Отмечается, что компьютерные взломы могут нанести серьезный ущерб для вооруженных сил, экономики и инфраструктуры Голландии.

Угроза со стороны России изменилась за последние несколько лет. Сейчас она сочетает в себе увеличение военной мощи, гибридные войны и влияние на выборы в западных странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведслужба Нидерландов обвинила Россию в попытке повлиять на исход выборов

В Минобороны Нидерландов добавили, что РФ всячески хочет сохранить влияние в странах вокруг нее и стремится значительно уменьшить роль НАТО.

"Кроме того, Россия хочет признания в качестве военной сверхдержавой, которая способна проводить крупномасштабные конфликты", - сказано в документе.

14 декабря 2016 года сообщалось, что американский Совет по международным отношениям назвал военное противостояние между Россией и членами НАТО, а также кризис в Северной Корее главными мировыми угрозами 2017 года для США.
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Сбитый РФией Боинг с голландцами кацапам с рук сошел - значит можно идти дальше .
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Так будет продолжаться пока не отключат кацапию от интернета.
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ЕС так и не поняла что войну против нее Россия уже ведет, с помощью денег,СМИ и крайне правых.только гибель российского монстра способна отвратить "горячую" войну.
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Удивительно,если бы после заваленного Боинга были другие выводы !!!
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Меня не перестает удивлять то что голландские болельщики уже пакуют чемоданы на ЧМ 2018 в Москву .
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Особенно после того, как российские футбольные болельщики пообещали превратить ЧМ-2018 в «фестиваль насилия».
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===и угроза кибератак ===

Так отключите российских неандертальцев от цивилизованного мира и и нтернета!!!! и не смогут лезть в другие страны
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"Кроме того, Россия хочет признания в качестве военной сверхдержавой, которая способна проводить крупномасштабные конфликты", - сказано в документе.
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Конфликты - это все, в чем россиюшка может выпендриться, уродливая страна
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Якщо з боку Росії - то це загроза війни. Якщо з боку Банкової - то це тероризм від мафії. То АТО не там проводять - де мафія - а де АТО.
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Невже дійшло???!!

Точняк, родичі жирафа!!!!


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Это из серии: сам себя перехитрил. Думали : прикроют глаза и будут деньги из раши получать. Бесплатный сыр ( голландский ) только в мышеловке
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Наявність загроз - це консолідуючий фактор. Тільки в рашці і на Заході різні обсяги цієї консолідації. На Заході об"єднується еліта всіх країн, яка бачить загрозу в діях Московії. В Московії консолідується, цементується і трамбується все населення з метою довічного правління Великого Кормчего, Сонця Нації, Плешивого Окурка.
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Такими темпами тягостных раздумий и вы дождетесь трикалоров на своих административных зданиях...
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Ксюша, триколор у них как бы уже есть, а вот еще пару-тройку боингов эти тормоза могут дождаться. Причем легко
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Пусть разведка нидерландов сама у себя в стране разберется с продажными чиновниками. А то зашевелились, когда разведка США начала тормошить личностей из команды Трампа. Всем разведками ЕС не мешало бы посмотреть на своих сотрудников и чиновников повнимательнее. Как будто коррупция только в Украине.
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А кроме констатации фактов что-то делать планируется?
Озабоченность и обеспокоенность 48 левела - не в счет.
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поэтому сидите тихо в своей голандии и не провоцируйте
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ссср угрожал и Гитлеру 25 ноября 1940 года.во время визита в Берлин Вячеслав Молотов требовал от Гитлера открытия советских военных баз от Северного моря до Средиземного...Гитлер послал Молотова куда подальше и приказал срочно составить план "Барбаросса",что Генштаб Вермахта и сделал к 30 ноября 1940 года...,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУгрозы со стороны России становятся все более существенными, - отчет Минобороны Нидерландов
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