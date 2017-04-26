 Угрозы со стороны России становятся все более существенными, - отчет Минобороны Нидерландов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в отчете Министерства обороны Нидерландов.
В отчете сказано, что дестабилизация частично происходит из-за российской гибридной войны и глобального распространения Россией современных систем вооружения среди других режимов, которые выступают против стран Запада.
Также существует угроза кибератак. Отмечается, что компьютерные взломы могут нанести серьезный ущерб для вооруженных сил, экономики и инфраструктуры Голландии.
Угроза со стороны России изменилась за последние несколько лет. Сейчас она сочетает в себе увеличение военной мощи, гибридные войны и влияние на выборы в западных странах.
В Минобороны Нидерландов добавили, что РФ всячески хочет сохранить влияние в странах вокруг нее и стремится значительно уменьшить роль НАТО.
"Кроме того, Россия хочет признания в качестве военной сверхдержавой, которая способна проводить крупномасштабные конфликты", - сказано в документе.
14 декабря 2016 года сообщалось, что американский Совет по международным отношениям назвал военное противостояние между Россией и членами НАТО, а также кризис в Северной Корее главными мировыми угрозами 2017 года для США.
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Так отключите российских неандертальцев от цивилизованного мира и и нтернета!!!! и не смогут лезть в другие страны
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Конфликты - это все, в чем россиюшка может выпендриться, уродливая страна
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Точняк, родичі жирафа!!!!
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Озабоченность и обеспокоенность 48 левела - не в счет.
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