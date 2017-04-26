 Глава финкомитета Рыбалка: госбанки должны работать на страну - продать только все лишнее

Такое мнение в блоге на "Обозревателе" высказал глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.
Депутат подчеркнул, что даже формальное наличие подобных функций у госбанков сегодня не позволяет им реализовывать ключевые задачи для развития экономики.
"Стратегически важное направление - поддержка экспортеров. Формально под эту функцию должен быть "заточен" "Укрэксимбанк". Но без системы долгосрочных государственных программ, и без политической воли правительства, он превращается в кормушку для власть имущих. Кредитованием экспортно-ориентированного бизнеса, предоставлением ему гарантий "Эксим" занимается "между делом", наравне с другими банковскими операциями. А системная поддержка несырьевого экспорта, кредитование наших экспортеров, покупателей их продукции, а также импорта технологий и оборудования для создания новых сложных производств на территории Украины должна быть сутью его работы", - отмечает С. Рыбалка.
По его мнению, еще одна функция, для которой государству нужен госбанк - поддержка развития малого и среднего бизнеса. "Малый и средний бизнес минимизирует урон любой экономики и всего общества от кризисов, делает их более устойчивыми и стабильными. В Украине считается, что даже упрощенная система налогообложения - это слишком для МСБ, и при любом удобном поводе власти в стране пытаются перевести этот сектор на общие правила. О микрокредитовании, бесплатном подключении к инфраструктуре, специальных условиях проектной поддержки, консультациях по планированию бизнеса и просчету рисков на государственном уровне вообще никто не говорит", - подчеркнул народный депутат.
Глава финкомитета Рады добавил, что еще одно направление для госбанков - стратегические инфраструктурные и высокотехнологичные проекты. И речь не только о портах, аэродромах или мостах, но и об обновлении подвижного состава грузового и общественного транспорта, о поддержке инновационных производств, в том числе и на базе научных институций, повышении энергоэффективности промышленности и ЖКГ, модернизации устаревших производств. "Энергоэффективные программы правительства в сотрудничестве с ЕБРР через украинские банки - яркий пример, как должна работать вся система институтов развития. Только нужно кардинально повысить эффективность этой системы, ее масштабы и объемы финансирования", - добавил С. Рыбалка.
Он признает, что в Украине такого рода предложения сразу наталкиваются на разговоры о потенциальной коррупции и разворовывании средств. "Но никто и не предлагает внедрять такие механизмы без антикоррупционных предохранителей. Если бы ведущие мировые государства - Канада, Япония, Южная Корея, Бразилия и другие, где успешно работают такие механизмы - не создавали инструменты стимулирования экономического роста только из-за опасений взяточничества - они никогда не достигли бы сегодняшних высот", - резюмировал нардеп.
372 5
Тарута призвал расследовать причастность Рыбалки к рейдерскому скандалу с захватом АТБ(6)
Сергей Рыбалка не жалел денег на дискредитацию АТБ, за что должен сдать мандат, - нардеп Веселова(24)
Рада должна принять закон, который защитит клиентов ломбардов, - Рыбалка(20)
Нардеп Рыбалка назвал заказным расследование ГПУ по его е-декларации(8)
"Пора давать объявление в газете: группа депутатов отожмет любой бизнес!", – нардеп Артем Витко(0)
Депутат Сергей Рыбалка заявил о незаконной слежке(9)
Радикальная партия предложила установить на 2017 год для НБУ 4 ключевые цели(20)
а все що роблять неперішні училіники України є з точністтю, до навпаки) від того, що говорять!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить