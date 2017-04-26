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 Экономика
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Все про:банки (1541) Рыбалка Сергей (29)

 Глава финкомитета Рыбалка: госбанки должны работать на страну - продать только все лишнее

Стратегию развития государственных банков в Украине нельзя сводить исключительно к их приватизации, поскольку эти учреждения должны работать на экономику страны, в частности, обеспечивать поддержку экспортеров, малого и среднего бизнеса, выполнять социальные функции и т. д.

Такое мнение в блоге на "Обозревателе" высказал глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

Депутат подчеркнул, что даже формальное наличие подобных функций у госбанков сегодня не позволяет им реализовывать ключевые задачи для развития экономики.

"Стратегически важное направление - поддержка экспортеров. Формально под эту функцию должен быть "заточен" "Укрэксимбанк". Но без системы долгосрочных государственных программ, и без политической воли правительства, он превращается в кормушку для власть имущих. Кредитованием экспортно-ориентированного бизнеса, предоставлением ему гарантий "Эксим" занимается "между делом", наравне с другими банковскими операциями. А системная поддержка несырьевого экспорта, кредитование наших экспортеров, покупателей их продукции, а также импорта технологий и оборудования для создания новых сложных производств на территории Украины должна быть сутью его работы", - отмечает С. Рыбалка.

По его мнению, еще одна функция, для которой государству нужен госбанк - поддержка развития малого и среднего бизнеса. "Малый и средний бизнес минимизирует урон любой экономики и всего общества от кризисов, делает их более устойчивыми и стабильными. В Украине считается, что даже упрощенная система налогообложения - это слишком для МСБ, и при любом удобном поводе власти в стране пытаются перевести этот сектор на общие правила. О микрокредитовании, бесплатном подключении к инфраструктуре, специальных условиях проектной поддержки, консультациях по планированию бизнеса и просчету рисков на государственном уровне вообще никто не говорит", - подчеркнул народный депутат.

Глава финкомитета Рады добавил, что еще одно направление для госбанков - стратегические инфраструктурные и высокотехнологичные проекты. И речь не только о портах, аэродромах или мостах, но и об обновлении подвижного состава грузового и общественного транспорта, о поддержке инновационных производств, в том числе и на базе научных институций, повышении энергоэффективности промышленности и ЖКГ, модернизации устаревших производств. "Энергоэффективные программы правительства в сотрудничестве с ЕБРР через украинские банки - яркий пример, как должна работать вся система институтов развития. Только нужно кардинально повысить эффективность этой системы, ее масштабы и объемы финансирования", - добавил С. Рыбалка.

Он признает, что в Украине такого рода предложения сразу наталкиваются на разговоры о потенциальной коррупции и разворовывании средств. "Но никто и не предлагает внедрять такие механизмы без антикоррупционных предохранителей. Если бы ведущие мировые государства - Канада, Япония, Южная Корея, Бразилия и другие, где успешно работают такие механизмы - не создавали инструменты стимулирования экономического роста только из-за опасений взяточничества - они никогда не достигли бы сегодняшних высот", - резюмировал нардеп.

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призвище у чоловіка переходить в хфамілію))
а все що роблять неперішні училіники України є з точністтю, до навпаки) від того, що говорять!
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это тот самый Рыбалко?из фракции дырявых "радикалов"?ну это знатный спец...попросту-бандос...и это оно еще рассуждениями занялось?да ему давно шконку полировать надо,а не о судьбе госбанков беспокоится....
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Только вчера читала статью о Кличко, Артуре Палатном и их первой крыше Рыбке( Рыбалко). О ресторане Дежавю- собственности Кличко и Палатного . Может этот Рыбалко родственник авторитета?
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