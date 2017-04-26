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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:бизнес (1035) ликвидация (346) Порошенко (12763) Roshen (90)

 Началась ликвидация фабрики "Рошен" в Липецке, сотрудников увольняют

На кондитерской фабрике "Рошен" в российском Липецке начали увольнять сотрудников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП".

Напомним, еще в начале года руководство предприятия объявило о закрытии производства "по экономическим и политическим причинам", а официальное закрытие фабрики состоялось 24 апреля.

По информации издания, без работы остаются около 700 человек. Первых 85 работников рассчитали в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрытие фабрики Roshen в Липецке не имеет политической подоплеки, - спикер Совфеда РФ Матвиенко

Первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области РФ Виктор Кирей рассказал: "Людям произвели расчет, выдали документы. Теперь они встанут на учет в центр занятости. В принципе, у них достаточно выгодные условия сокращения, поэтому устраиваться на новую работу они не спешат. За первые 2 месяца они получают так называемое выходное пособие в размере прежней зарплаты, если не найдут за этот период работу, то столько же получат и за 3-й месяц".

В последующие дни увольнения должны продолжиться.

Как отмечает издание, средняя зарплата сотрудников предприятия составляла 30-34 тысячи рублей, а зарплаты на предлагаемые вакансии в липецких Центрах занятости гораздо ниже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Roshen Москалевский о липецкой фабрике: "Деньги, которые мы завели в Украину в виде налогов и дивидендов из России, - это лучше, чем ноль"

Начиная с 2013 года, производство продукции на кондитерской фабрике сократилось втрое. По данным руководства предприятия, причиной стало снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, дискредитация деятельности фабрики в СМИ, давление органов власти в ряде регионов РФ на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, а также снижение общего уровня покупательной способности населения России.
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У Рошен-Рус в РФ кілька фабрик. Одну стару закривають бо кілька нових побудували.
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Корпорация «ROSHEN» к 2018-м году намерена завершить строительство новой шоколадной фабрики в Российской Федерации для снижения стоимости производимой продукции.
Как пишут журналисты украинского оппозиционного издания «Голос Правды», завод президента Украины откроется под Калугой. Помимо этого, компания планирует расширить сеть региональных представительств, хотя уже сейчас, согласно официальному сайту, у «ROSHEN» множество филиалов в крупнейших российских городах: Владивостоке, Волгограде, Красноярске, Курске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Челябинске. Сегодня «ROSHEN» в России предлагает множество вакансий для граждан РФ. Россиянам обещают заработную плату до 45 000 руб. - около 17 550 грн. (оклад + бонус + возмещение расходов, связанных с эксплуатацией транспорта + телефон), трудоустройство по Трудовому кодексу РФ, регулярное обучение и возможность карьерного роста. Помимо этого семья украинского президента активно скупает престижную недвижимость по всему российскому Черноземью, а также вкладывает средства в нефтебизнес РФ.

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Корпорация «Рошен» намерена построить еще две шоколадные фабрики: в Калужской области и в Челябинской. Кроме того, у уроженки Липецка Марины Переведенцевой (более известной как Марина Порошенко) родня также вовлечена в процесс «освоения» рынков.
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Это прямое предательство Украины и за это нужно отвечать в криминальном порядке,если у нас власть говорит о правовом государстве.
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Да,хорошо Порошенко платил кацапам ,лучше чем украинцам,настоящий "патриот".
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А ты сколько платишь украинцам?
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ага а в 20 метрах стоит такая же фабрика в том же селе под Липецком ( входит в границы Липецка) тот же персонал, управление менеджемнт и те же конечные бенецифиары...) и регистрация 100% РФ
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Путенские тимошенковцы, чем дальше будете упрекать шикаладнаго барыгу?
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Типа барыгу могли в чем-то упрекать только "путенские"?
У украинцев, патриотов своей страны барыгу упрекнуть повода нет??
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Все, кто обвиняет барыгу порошенко в договорняках с путиным, торговле на крови с путиным, внедрении в украинские госструктуры казачков путина - тимошенковские агенты путина.
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А раньше типа путенских казачков в парламенте и правительстве не было? Тимошенко со Сравченко не агенты путина, а её любовник рыгоШуфрич и друг Мертвечук не подданные хуйла?
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Медведчук если чей друг, то Порошенко, а не Тимошенко.
С Тимошенко его не связывает ничего, в то время как вместе с Порошенко он создавал свою СДПУ.
Вы, боты дешевые, думаете, тут у всех память отшибло, чтобы ваше фуфло хавать?
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О, и снимочки у вас уже заготовлены заранее, что Тимошенко когда-то с кем-то присутствовала в одном помещении. :D
Офигенное доказательство непойми чего.
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Это суд, на котором странным образом находится Шуфрич, кто он для Тимошенко?
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1. Это Шуфрич, а не Медведчук.
2. На суде, на котором Янукович засуживает Тимошенко вполне логично присутствует представитель партии Януковича (ну той партии, которую Порошенко создавал).

Так что это доказывает и из какой методички ты так быстро вытаскиваешь снимки? Палишься, бот, палишься.
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Ванабот, это не янукОвощь судит, а чучма, да и рыгоШуфричь подданный Хуйла, друг и соратник Мертвечука.
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...а так же друг и соратник Порошенко. Как-никак - они ведь вместе СДПУ(о) создавали (под Кучму), а затем - вместе ПР создавали - многолетний период дружбы и сотрудничества, общеизвестный факт.
Это вам не заранее заготовленный куратором невнятный ничего не доказывающий снимочек.

А стрелки переводить у тебя, ботина дешевая, выходит не очень.
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По остальным присутствующим в зале расследование провел? Кто они для Tимошенко?
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Палитесь, порохоботы.
Один и тот же выдуманный термин юзаете - "путинские тимошенковцы", "тимошенковские агенты путина" - 100% из новой методички.
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Когда человек без чувства юмора - это практически интеллектуальный инвалид.
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Ты продажное! послушай Зинченко,там может дойдёт до тебя.
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порошенко, когда попадёт на её место, - сразу дохлым прикинется.
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Согласен. И бухает он, когда в Мариуполь ездит, исключительно вследствие своей "молодецкой смелости".
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тезис требует доказательств. кроме того, не описывает наблюдаемое поведение.
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давно пора. а выходное пособие выдать кацапёздлам сосательными канхфетами типа "чупа-чупс"
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Ничо, заработает под другим брендом как бывший "Сбербанк России", в чужие руки не отдадут. Не поверю зная патологическое жлобство и алчность толстого
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Яка сумна новына,...даже не знаю с чего начать,...толи баян искать,толи бутылку
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Та вы шо? а Богдан? А ленинская кузня? и т.д. и т.п.
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***задел есть в Испанской вилле и на оффшоре Панамы .

Началась ликвидация фабрики "Рошен" в Липецке, сотрудников увольняют - Цензор.НЕТ 1971
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богдан и ленкузню по той же схеме ликвидировать? тоесть расформировать и всех уволить?
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Платить БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ тысячам кацапам по 500 баксов на руки и почти столько же в бюджет РФ.... Да Порошенко просто стратегический главнокомандующий.
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Поняв что Красная Армия не дойдет до Франкфурт на Майне Сталин на четвертом году войны решил таки закрыть в этом городе свой свечной заводик . Что то где то так ....
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Днём траура по слепым трастам не объявили? На магазинах Рошен флаги с чёрными ленточками приспущены?
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Та да , ведь безвозвратные потери однако . ". Горя от утраты не измерить, Слез и боли сердца не унять."
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а как же кафеты рашен))))? теперь в мордоре не будет вкусных кофет)))
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а на хрена им это? главное что есть пукин и боярышник в автомате за углом!
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А зачем им конХфеты?. Есть великолепная задница Х..йла (импортозамещение чоколядок) да и сам скрепоносец лихо заменит сосалки. Так, что в добрый путь винторогим.
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tvellen-van
Яка сумна новына,...даже не знаю с чего начать,...толи баян искать,толи бутылку
========
Ура!!!!нашёл...и то и другое
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Барыга меняет вывиску! Типа "- я опять не при делах!"
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Наверно зарплаты у любителей соевой сраки станут меньше....
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Просто нереально хороша новина. Хоть і не по темі. http://galinfo.com.ua/news/ya_shchaslyvchyk__poranenyy_snayperom_yangol_instytutskoi_258415.html
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Мля!
И как им позволяли скрепы в центре Роисии-матушки трудиться на главаря киевской Хунты?...
Их не увольнять надо!.. Их расстреливать надо!...Прямо под стенами Рейхстага в подмацковной Кубинке!....
Низабудимнипрастим!....
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Даладно...
Это кто так качественно "гаранта" за яйца дёрнул?...
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Петя готовится к выборам.

Или калужсую кондфабрику уже достроили ?
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калужская,калиниградская,ростовская... их много... какие же вы зрадодрочеры дибилоиды. феерические просто....
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Ты плати тарифы своего пети, не отвлекася, в перде.
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Як Порошенко любить росіян, вихідну допомога їм видає. А видавав він вихідну допомогу за два місяці українцям, коли ліквідував фабрику в Маріуполі? Або відправив всіх собачі будки будувати?
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Так це Путін її прикрив, до чого тут Порошенко?
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То, что она закрывается-очень хорошо. Но как же упорно хозяин за нее держался, несмотря на то, что российские власти ее гнобили.
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Если бы Порошенко закрыл ее в течении полугода после начала войны - было бы нормально.

Не удивлюсь, если после выборов фабрика выйдет на прежнюю мощность,
а всех сокращенных вернут на рабочие места.
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Это скорее всего после телефонного разговора с Трампом..По утечке информации,тот вроде бы сказал "...Если ты,сука,не прикроешь свои фабрики и заводы в параше,придушу собственными руками".
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Трамп на месте Пети еще летом 2014 года пригласил бы всех журналистов,
и на глазах у всего мира в прямом эфире сам поджег бы эту фабрику.
Со словами "Никакой торговли с агрессором !"
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З нагоди закриття фабрики пропоную оголосити триденну державну жалобу.
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о таких зарплатах в Украине большинство людей только мечтают. всем голосовавшим и сейчас агитирующим за Порошенка большое спасибо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачалась ликвидация фабрики "Рошен" в Липецке, сотрудников увольняют
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