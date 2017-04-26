 Началась ликвидация фабрики "Рошен" в Липецке, сотрудников увольняют

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП".
Напомним, еще в начале года руководство предприятия объявило о закрытии производства "по экономическим и политическим причинам", а официальное закрытие фабрики состоялось 24 апреля.
По информации издания, без работы остаются около 700 человек. Первых 85 работников рассчитали в понедельник.
Первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области РФ Виктор Кирей рассказал: "Людям произвели расчет, выдали документы. Теперь они встанут на учет в центр занятости. В принципе, у них достаточно выгодные условия сокращения, поэтому устраиваться на новую работу они не спешат. За первые 2 месяца они получают так называемое выходное пособие в размере прежней зарплаты, если не найдут за этот период работу, то столько же получат и за 3-й месяц".
В последующие дни увольнения должны продолжиться.
Как отмечает издание, средняя зарплата сотрудников предприятия составляла 30-34 тысячи рублей, а зарплаты на предлагаемые вакансии в липецких Центрах занятости гораздо ниже.
Начиная с 2013 года, производство продукции на кондитерской фабрике сократилось втрое. По данным руководства предприятия, причиной стало снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, дискредитация деятельности фабрики в СМИ, давление органов власти в ряде регионов РФ на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, а также снижение общего уровня покупательной способности населения России.
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Как пишут журналисты украинского оппозиционного издания «Голос Правды», завод президента Украины откроется под Калугой. Помимо этого, компания планирует расширить сеть региональных представительств, хотя уже сейчас, согласно официальному сайту, у «ROSHEN» множество филиалов в крупнейших российских городах: Владивостоке, Волгограде, Красноярске, Курске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Челябинске. Сегодня «ROSHEN» в России предлагает множество вакансий для граждан РФ. Россиянам обещают заработную плату до 45 000 руб. - около 17 550 грн. (оклад + бонус + возмещение расходов, связанных с эксплуатацией транспорта + телефон), трудоустройство по Трудовому кодексу РФ, регулярное обучение и возможность карьерного роста. Помимо этого семья украинского президента активно скупает престижную недвижимость по всему российскому Черноземью, а также вкладывает средства в нефтебизнес РФ.
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У украинцев, патриотов своей страны барыгу упрекнуть повода нет??
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С Тимошенко его не связывает ничего, в то время как вместе с Порошенко он создавал свою СДПУ.
Вы, боты дешевые, думаете, тут у всех память отшибло, чтобы ваше фуфло хавать?
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Офигенное доказательство непойми чего.
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2. На суде, на котором Янукович засуживает Тимошенко вполне логично присутствует представитель партии Януковича (ну той партии, которую Порошенко создавал).
Так что это доказывает и из какой методички ты так быстро вытаскиваешь снимки? Палишься, бот, палишься.
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Это вам не заранее заготовленный куратором невнятный ничего не доказывающий снимочек.
А стрелки переводить у тебя, ботина дешевая, выходит не очень.
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Один и тот же выдуманный термин юзаете - "путинские тимошенковцы", "тимошенковские агенты путина" - 100% из новой методички.
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Яка сумна новына,...даже не знаю с чего начать,...толи баян искать,толи бутылку
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Ура!!!!нашёл...и то и другое
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И как им позволяли скрепы в центре Роисии-матушки трудиться на главаря киевской Хунты?...
Их не увольнять надо!.. Их расстреливать надо!...Прямо под стенами Рейхстага в подмацковной Кубинке!....
Низабудимнипрастим!....
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Это кто так качественно "гаранта" за яйца дёрнул?...
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Или калужсую кондфабрику уже достроили ?
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Не удивлюсь, если после выборов фабрика выйдет на прежнюю мощность,
а всех сокращенных вернут на рабочие места.
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и на глазах у всего мира в прямом эфире сам поджег бы эту фабрику.
Со словами "Никакой торговли с агрессором !"
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