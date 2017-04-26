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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:боевик (18586) казаки (191) ликвидация (346) похороны (664) Россия (70175) Донбасс (14300)

 Кубанский казак Панчук о похоронах ликвидированных боевиков: "В морге дают мешок мусорный - забирайте. Бедные родители едут за свой счет, везут этих "двухсотых" в Россию"

Ликвидированных боевиков очень часто хоронят даже без имени, просто с надписью позывного. А тела террористов, которые удается опознать, родственникам приходится забирать и перевозить за свой счет.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода российский казак-террорист, принимавший участие в захвате Южной Осетии, Крыма, а также активно помогавший российским боевикам на Донбассе, Евгений Панчук, передает Цензор.НЕТ.

Ранее террорист Панчук, который "был готов умереть за Путина", а теперь решил поддержать Навального", заявил о том, что его отношение к Путину резко ухудшилось после начала войны на Донбассе. Однако, террорист признал, что в начале 2014 года принял с огромным энтузиазмом приглашение от российских властей принять участие в захвате Крыма и даже получил две "медали" за участие в оккупации украинского Крыма. После же начала боевых действий на Донбассе террорист Панчук уверяет, что выступил против войны. Однако активно помогал остальным российским наемникам и боевикам на Донбассе, в частности, банде боевиков "Ратибор" из бандформирования "Бэтмен".

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"Мы когда искали ребят после Дебальцево, там позывные, допустим, Кот. Как тебя зовут? Кот. Даже на кладбище неопознанные ребята, имени нет, как Кота и похоронили. Тигр, Пантера. Ребята в одном подразделении не то что фамилий, даже имен не знают. Убили его друга, а он его хоронит и на могиле пишет позывной", - рассказал террорист Панчук.

"Когда молодых пацанов искали, страшно не было, у нас чувство горя было, чувство негодования - ребят подставили. Брешут, что под Дебальцевом с нашей стороны никто не погиб. Их потом, конечно, забрали, о ком узнали родственники. "Новороссия" даже цинковые гробы для ребят продает. Ты приезжаешь, он лежит в морге, дают мешок целлофановый, черный, мусорный - забирайте. Ни машины, ничего. Бедные родители едут за свой счет, везут этих "двухсотых" в Россию, хоронят за свой счет, памятники за свой счет", - негодует российский террорист.

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"Вы слышали, как в Украине хоронили героев войны на юго-востоке. Я видел в интернете, там какого-то человека - он просто приехал, где-то стоял на КПП, его убили снарядом, - привозят в какое-то украинское село, все село стоит на коленях, плачет, его встречает, его именем улицу, школу называют. А у нас погиб командир батальона, позывной "Тор", он был в Крыму с нами, Артем Аверьянов, у него было мощное подразделение. Он и еще несколько казаков имеют благодарственное письмо за подписью Путина за Крым. Он сразу после Крыма поехал в "Новороссию", был у Стрелкова. Он и еще один казак с Кубани, Андрей, стали командирами батальонов. В августе (2014 года. - Ред.) они погибают, когда со Славянска, Краматорска их колонна выходила, то попала под обстрел. Мы ездили, искали, найти не могли, судьбу их не знали. В прошлом году осенью выдали их тела - оказывается, все это время они находились в морге. И что вы думаете, когда хоронили Артема Аверьянова, командира батальона, который в Крыму был, письмо от Путина имеет, - официального представителя от кубанского казачьего войска не было. Казаки были, человек двести пришло, но от власти ни одного человека не было, от кубанского казачьего войска ни одного человека не было, от прессы ни одного человека не было. И так втихаря похоронили, ни в одной газете ничего об этом не сказали. Так постоянно в России хоронят добровольцев, тихо хоронят, молча, никто об этом не знает, никто их героями не считает", - констатировал террорист Панчук.


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Всё вполне логично,для мусора и существуют мусорные мешки ! А как иначе ?
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В большом мешке шахтер. В маленьком - бурятский тракторист.


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Неее, в большом мешке большой начальник (типа моторыла), в маленьком - обычное быдло, рядовой репоед
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Бедные родители?? Ну, если считать, что родили выродка на свет, то тогда, да, точно бедные..
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Родители тоже выродки,яблоко от яблони недалеко падает.
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кацапы это орки , им насрать и на чужих детей и на своих !
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Нет, сцаря будут закапывать в большом мешке, сцарь все-таки, а навального в маленьком.
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Кот Баюн d4bd94a9 выполняя указание мочить Навального, вы явно перестарались . Он ведь (Навальный) уже 2 недели как Гитлер.Сменил фамилию.
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Аж на сльозу пробило ... "Бедные родитель едут за свой счет..." А із Сірії хоть їх вівозять за кошти Росіїї?
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Головы бандеролью отправляют, если выкуп заплатят.
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Тех, что официально в штате ВС РФ - да. А "добровольцев" и из ЧВК - нет. Кремация в Тартусе и закопки праха на месте.
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Нее, из Сирии трупаки кацапов доставляют на царь-батуте рогозина.
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Полезная аналитика из вражеского стана : "Если бандеровцы захотят повторить действия хорватов в условиях Донбасса, то наступать они будут в лоб, внезапно, кинжальными ударами (когда войска сосредотачиваются в одном месте и таким образом на узком участке фронта создаётся многократное превосходство в живой силе и технике), по трём направлениям - на Донецк, Макеевку и Горловку. После их взятия сопротивление вооружённых сил ДНР будет в основном сломлено и остальную территорию добьют без особого труда" - Война с ИГИЛ и казнь Новороссии
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Мужик наверно не в курсе что по словам великого ПУТИ "ИХ ТАМ НЕТУ"!!
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Россия присыла бы на похороны официальные власти !!!!!!! явно шутите?????? послушайте Кремлевские голоса-- НАС там (в Украине- на Украине- Доебассе нет- не было... и нема)....
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Наемники,убивающие за деньги на чужой земле в чужой стране -это прямой сатанизм,а что ожидает сатанистов -всем людям известно,но наемникам "православным" из РФ неизвестно,поэтому и идут в Ад ускоренными темпами в мусорных мешках,это еще хорошо,что их трупы отдают родственникам,а в период активных боевых действий их сжигали в мобильных крематориях.
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Правильно, кацапов подохших в Украине надо зарывать, как собак.
Господи прости, шо сравнил друга человека с кацапом.
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Чего это он раскукарекался сегодня, петух ряженный? Собаке собачья смерть и кроме клички другое и не положено.
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для чого ця агітація за кацапів?! за цього козачка)))
вважаю є проста формула - гарних кацапів в гарні гроби, а поганих в погані! Кубанский казак Панчук о похоронах ликвидированных боевиков: "В морге дают мешок мусорный - забирайте. Бедные родители едут за свой счет, везут этих "двухсотых" в Россию" - Цензор.НЕТ 3444
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какова жизнь-такая и память.Украинцы защищают свои земли-их хоронят.как героев.А подонков.пришедших на чужую-закапывают.как собак.
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У панчука сегодня бенефис?
Можно было выложить все его откровения в одной теме.
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Он расчитывает на свои шикарные похороны? Неа, теперь его свои зароют в тихую.
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А в Лугандоні вже збудували мусорно-пакетний завод?
Чи складають у хунтівські мішки?
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Пословицы монгольские: Как аукнется, так и откликнется.
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А что еще для мусора давать? Фирменные пакеты "Гуччи" что ли? Попутал,кизяк?
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"В морге дают мешок мусорный - забирайте."
Для дерьма и ржавого корыта жалко, мусорный мешок - большая честь.
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Місяць-два буде також в мішку. Була інформація, що двох грушників уже не має.
Рекомендовано брати монатки всю інфу і в СБУ. Нормальне життя гарантовано.
У нас половина сєпарів живуть вільно по Україні , наша влада добра все прощає, або забуває.
В тюрму не сядеш бо там більшість добровольців, там точно завалять, а на волі прикриють!!!
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Чего скулить? Закономерно. "Каждому по делам его." А бабы....так еще нарожают!
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так осеменители чеченские сейчас на домбасе .. от кого нарожают ?
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ІнфоВійська України‏ @i_army_org 11 ч.11 часов назад
РосСМИ:"Киев ввёл энергетическую блокаду Донбасса". Это вранье,т.к. отключили электрику лишь в 1/6 части Донбасса (ОРЛО), и то, за неуплату
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"Полюби ближнього свого як самого себе". Згоден надати посильну допомогу братам - сепарам. Куди надсилати сміттєві кульки ?
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Там коменти закриті. :D

Груз 200: В моргах Луганска подготовили 7 трупов российских военных и наемников к отправке в РФ, - ИС

В моргах оккупированного Луганска подготовлено к отправке в РФ семь трупов российских военнослужащих и наемников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В моргах Луганска подготовлено к отправке в РФ 7 трупов российских военнослужащих и наемников, погибших за прошедшие пять суток ("груз 200")", - написал он.

Также Тымчук отметил, что за прошедшую неделю на территории, подконтрольной "ДНР", зафиксировано несколько подрывов как боевиков, так и представителей местного населения, на взрывных устройствах.

"В районе Дебальцево на взрывном устройстве подорвался трактор, в районе Горловки в лесопосадке в результате подрыва на взрывном устройстве был тяжело ранен российский наемник, и т.д.. Аналогичная ситуация наблюдается на территории, подконтрольной "ЛНР" - например, в районе н.п. Смелое (Славяносербский район Луганской области) два "ополченца" подорвались на минном поле, ранее выставленном самими боевиками с целью прикрытия позиций в своем тактическом тылу. Всего за неделю в "ЛНР/ДНР" зафиксировано как минимум 6 подрывов", - сообщил руководитель группы ИС.
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эти бедные сродители ничего не думали когда своих высерков туда отправляли ? хотя такого быдла всегда нарожать можно !
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Сдыхайте падлы в украинской земле,она матушка вас примет,а мы будем плевать на ваши могилы( и показывать детям как вы подохли здесь
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То в парашу отправляют тех кем видимо очень настырно интересуются родственники. А остальных как "котов плешивых "и закапывают.
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Дядя Саша‏ @ddya_sasha 13 ч.13 часов назад
1. Ученые успешно вырастили овцу в искусственной матке.
2. В Уфе объявлен творческий конкурс рисунков «Судебные приставы - глазами детей».
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Во твари даже удобрения черноземов воруют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКубанский казак Панчук о похоронах ликвидированных боевиков: "В морге дают мешок мусорный - забирайте. Бедные родители едут за свой счет, везут этих "двухсотых" в Россию"
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