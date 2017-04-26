 Кубанский казак Панчук о похоронах ликвидированных боевиков: "В морге дают мешок мусорный - забирайте. Бедные родители едут за свой счет, везут этих "двухсотых" в Россию"

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода российский казак-террорист, принимавший участие в захвате Южной Осетии, Крыма, а также активно помогавший российским боевикам на Донбассе, Евгений Панчук, передает Цензор.НЕТ.
Ранее террорист Панчук, который "был готов умереть за Путина", а теперь решил поддержать Навального", заявил о том, что его отношение к Путину резко ухудшилось после начала войны на Донбассе. Однако, террорист признал, что в начале 2014 года принял с огромным энтузиазмом приглашение от российских властей принять участие в захвате Крыма и даже получил две "медали" за участие в оккупации украинского Крыма. После же начала боевых действий на Донбассе террорист Панчук уверяет, что выступил против войны. Однако активно помогал остальным российским наемникам и боевикам на Донбассе, в частности, банде боевиков "Ратибор" из бандформирования "Бэтмен".
"Мы когда искали ребят после Дебальцево, там позывные, допустим, Кот. Как тебя зовут? Кот. Даже на кладбище неопознанные ребята, имени нет, как Кота и похоронили. Тигр, Пантера. Ребята в одном подразделении не то что фамилий, даже имен не знают. Убили его друга, а он его хоронит и на могиле пишет позывной", - рассказал террорист Панчук.
"Когда молодых пацанов искали, страшно не было, у нас чувство горя было, чувство негодования - ребят подставили. Брешут, что под Дебальцевом с нашей стороны никто не погиб. Их потом, конечно, забрали, о ком узнали родственники. "Новороссия" даже цинковые гробы для ребят продает. Ты приезжаешь, он лежит в морге, дают мешок целлофановый, черный, мусорный - забирайте. Ни машины, ничего. Бедные родители едут за свой счет, везут этих "двухсотых" в Россию, хоронят за свой счет, памятники за свой счет", - негодует российский террорист.
"Вы слышали, как в Украине хоронили героев войны на юго-востоке. Я видел в интернете, там какого-то человека - он просто приехал, где-то стоял на КПП, его убили снарядом, - привозят в какое-то украинское село, все село стоит на коленях, плачет, его встречает, его именем улицу, школу называют. А у нас погиб командир батальона, позывной "Тор", он был в Крыму с нами, Артем Аверьянов, у него было мощное подразделение. Он и еще несколько казаков имеют благодарственное письмо за подписью Путина за Крым. Он сразу после Крыма поехал в "Новороссию", был у Стрелкова. Он и еще один казак с Кубани, Андрей, стали командирами батальонов. В августе (2014 года. - Ред.) они погибают, когда со Славянска, Краматорска их колонна выходила, то попала под обстрел. Мы ездили, искали, найти не могли, судьбу их не знали. В прошлом году осенью выдали их тела - оказывается, все это время они находились в морге. И что вы думаете, когда хоронили Артема Аверьянова, командира батальона, который в Крыму был, письмо от Путина имеет, - официального представителя от кубанского казачьего войска не было. Казаки были, человек двести пришло, но от власти ни одного человека не было, от кубанского казачьего войска ни одного человека не было, от прессы ни одного человека не было. И так втихаря похоронили, ни в одной газете ничего об этом не сказали. Так постоянно в России хоронят добровольцев, тихо хоронят, молча, никто об этом не знает, никто их героями не считает", - констатировал террорист Панчук.
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Господи прости, шо сравнил друга человека с кацапом.
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вважаю є проста формула - гарних кацапів в гарні гроби, а поганих в погані!
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Можно было выложить все его откровения в одной теме.
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Чи складають у хунтівські мішки?
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Для дерьма и ржавого корыта жалко, мусорный мешок - большая честь.
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Рекомендовано брати монатки всю інфу і в СБУ. Нормальне життя гарантовано.
У нас половина сєпарів живуть вільно по Україні , наша влада добра все прощає, або забуває.
В тюрму не сядеш бо там більшість добровольців, там точно завалять, а на волі прикриють!!!
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Все вірно...
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РосСМИ:"Киев ввёл энергетическую блокаду Донбасса". Это вранье,т.к. отключили электрику лишь в 1/6 части Донбасса (ОРЛО), и то, за неуплату
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б/у?
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Груз 200: В моргах Луганска подготовили 7 трупов российских военных и наемников к отправке в РФ, - ИС
В моргах оккупированного Луганска подготовлено к отправке в РФ семь трупов российских военнослужащих и наемников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"В моргах Луганска подготовлено к отправке в РФ 7 трупов российских военнослужащих и наемников, погибших за прошедшие пять суток ("груз 200")", - написал он.
Также Тымчук отметил, что за прошедшую неделю на территории, подконтрольной "ДНР", зафиксировано несколько подрывов как боевиков, так и представителей местного населения, на взрывных устройствах.
"В районе Дебальцево на взрывном устройстве подорвался трактор, в районе Горловки в лесопосадке в результате подрыва на взрывном устройстве был тяжело ранен российский наемник, и т.д.. Аналогичная ситуация наблюдается на территории, подконтрольной "ЛНР" - например, в районе н.п. Смелое (Славяносербский район Луганской области) два "ополченца" подорвались на минном поле, ранее выставленном самими боевиками с целью прикрытия позиций в своем тактическом тылу. Всего за неделю в "ЛНР/ДНР" зафиксировано как минимум 6 подрывов", - сообщил руководитель группы ИС.
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