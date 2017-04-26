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 "Разборки" со стрельбой в Василькове: один из участников конфликта - глава набсовета "Киевгорстроя", - Нацполиция

Васильковские полицейские задержали участников конфликта, которые на территории пожарной части города Васильков устроили "разборки" со стрельбой. Один из них оказался председателем наблюдательного совета публичного акционерного общества "Холдинговая компания " Киевгорстрой"" Владимиром Слончаком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

В ведомстве отметили, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции. Выяснилось, что 24 апреля поздно вечером по дороге из столицы в город Васильков между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части города Васильков, где устроили "разборки" с оружием. Один из мужчин открыл стрельбу из карабина, которую услышал наряд полиции охраны, находившийся неподалеку. Правоохранители приехали и усмирили хулиганов, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

Сейчас все участники конфликта установлены и проходят медицинское освидетельствование на степень получения телесных повреждений. Оружие и автомобили у них изъяты.

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По данному факту следователями Васильковской полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта и проводят досудебное расследование, которое определит правовую оценку действий каждого участника события.



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Низовая коррупция глядя на то,что творится в верхах,расцвела таким буйным цветом,как никогда доселе !!!
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Хорошо , когда глава набсовета устраивает перестрелку с председателем правления .
Лучше этого может быть только поножовщина между судьями и прокурорами .
Слава Украине !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Разборки" со стрельбой в Василькове: один из участников конфликта - глава набсовета "Киевгорстроя", - Нацполиция
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