 "Разборки" со стрельбой в Василькове: один из участников конфликта - глава набсовета "Киевгорстроя", - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.
В ведомстве отметили, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции. Выяснилось, что 24 апреля поздно вечером по дороге из столицы в город Васильков между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части города Васильков, где устроили "разборки" с оружием. Один из мужчин открыл стрельбу из карабина, которую услышал наряд полиции охраны, находившийся неподалеку. Правоохранители приехали и усмирили хулиганов, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.
Сейчас все участники конфликта установлены и проходят медицинское освидетельствование на степень получения телесных повреждений. Оружие и автомобили у них изъяты.
По данному факту следователями Васильковской полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта и проводят досудебное расследование, которое определит правовую оценку действий каждого участника события.
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Лучше этого может быть только поножовщина между судьями и прокурорами .
Слава Украине !
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