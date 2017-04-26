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 Политика Украины
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Все про:Семерак (255) ЧАЭС (329) Чернобыль (340) энергетика (942) Минэкологии (156)

 Минэкологии хочет запустить в Чернобыльской зоне первую солнечную электростанцию уже в этом полугодии

В первом полугодии этого года в Чернобыльской зоне может начать работу первая солнечная электростанция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадському" рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Министр напомнил, что в конце прошлого года было объявлено о сборе заявок от инвесторов на строительство солнечных электростанций в зоне отчуждения.

"До 1 марта мы собирали эти заявки и получили более 50. Сегодня проводим подготовительную работу по старту этих проектов", - сказал он.

По словам Семерака, потенциал Чернобыльской зоны позволяет дать возможность реализовать все эти заявки.

"Чернобыльская станция имела 4 энергоблока, а планировалось их в советские времена построить аж 12. Сети, которые строились, были довольно мощными. Я думаю, что мы можем, при правильной организации работы обеспечить интерес всех инвесторов, которые пришли", - сказал министр.

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По его оценкам, речь идет о производстве в пределах 2500 МВт электроэнергии.

"Это величина, соизмерима с двумя энергоблоками атомных электростанций", - добавил он.

Также Семерак рассказал, что первый проект восстановительной солнечной энергетики на территории Чернобыльской зоны уже начали реализовывать.

"Сегодня можем говорить о первой частной инвестиции в эту зону. Это небольшая солнечная станция, которая уже строится. Это украинский инвестор ", - сказал министр.

На вопрос, когда можно ожидать запуск и получение первой "зеленой" энергии из Чернобыля, Семерак ответил: "Я очень надеюсь, что это будет уже в первом полугодии этого года".

Также Семерак отметил, что плана демонтажа четвертого энергоблока ЧАЭС под аркой нет.
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а причем тут минэкологии??? Эт им же должна заниматься санстанция!!!
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а писали, что это японцы хотели сделать, а оказалось снова бренд.
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А скільки там сонячних днів на протязі року? Бо ця електрика вийде дорожчою за звичайну.
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солнечная и так пока дороже.но все время дешевеет.
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В Азії, Африці, Близькому Сході - згоден. Там багато сонячних днів.
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Для сонячних батарей достатньо світогого дня, а соньце тільки прискорює зарядку батарей!!!
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Законів Природи ще ніхто не обдурив і вічний двигун неможливий апріорі. Затрати на видобування енергії завжди будуть вищі. ККД 100% не існує в природі.
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Херня эти солнечные батареи , деньги на ветер , лучше бы людям помогли дома утеплить .
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Если будут строить на деньги инвестора и Украине не придется возвращать кредиты, то пусть строят. Это зона отчуждения. Все равно земля стоит без дела. Только мне кажется это очередной вариант распила бюджета.
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Сроки приема заявок на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения продлили до 1 марта 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что в развитие солнечной энергетики в зоне отчуждения готовы инвестировать 39 компаний из восьми стран мира

"Нам удалось внести изменения в наше законодательство. Например, о правовом режиме в зоне отчуждения, урегулировали вопрос аренды земли и другого имущества. Имеющаяся инфраструктура на территории Чернобыльской зоны и количество людей с высоким уровнем квалификации, по мере вывода ЧАЭС из эксплуатации, могут быть привлечены для работы к объектам возобновляемой энергетики", - отметил министр
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Очередной попил бабла, и привет радиоактивному лесу кругляку который под этот шумок попилят.
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, как звенит радиация и какой у нее привкус ? читай лес радиация лес
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Солнечная энергетика пока убыточна и может существовать только за счёт субсидий.
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В нашей стране всё убыточно кроме слепого траста. Но в ближайшей реальности это очень выгодно рroved by Ilon Mask
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"Тесла" ежегодно приносит Маску миллиард баксов убытка. И это при том, что многие страны проддерживают электромобили различными льготами.
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Снова набежала толпа всезнаек на ветку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинэкологии хочет запустить в Чернобыльской зоне первую солнечную электростанцию уже в этом полугодии
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