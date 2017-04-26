 Минэкологии хочет запустить в Чернобыльской зоне первую солнечную электростанцию уже в этом полугодии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадському" рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
Министр напомнил, что в конце прошлого года было объявлено о сборе заявок от инвесторов на строительство солнечных электростанций в зоне отчуждения.
"До 1 марта мы собирали эти заявки и получили более 50. Сегодня проводим подготовительную работу по старту этих проектов", - сказал он.
По словам Семерака, потенциал Чернобыльской зоны позволяет дать возможность реализовать все эти заявки.
"Чернобыльская станция имела 4 энергоблока, а планировалось их в советские времена построить аж 12. Сети, которые строились, были довольно мощными. Я думаю, что мы можем, при правильной организации работы обеспечить интерес всех инвесторов, которые пришли", - сказал министр.
По его оценкам, речь идет о производстве в пределах 2500 МВт электроэнергии.
"Это величина, соизмерима с двумя энергоблоками атомных электростанций", - добавил он.
Также Семерак рассказал, что первый проект восстановительной солнечной энергетики на территории Чернобыльской зоны уже начали реализовывать.
"Сегодня можем говорить о первой частной инвестиции в эту зону. Это небольшая солнечная станция, которая уже строится. Это украинский инвестор ", - сказал министр.
На вопрос, когда можно ожидать запуск и получение первой "зеленой" энергии из Чернобыля, Семерак ответил: "Я очень надеюсь, что это будет уже в первом полугодии этого года".
Также Семерак отметил, что плана демонтажа четвертого энергоблока ЧАЭС под аркой нет.
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"Нам удалось внести изменения в наше законодательство. Например, о правовом режиме в зоне отчуждения, урегулировали вопрос аренды земли и другого имущества. Имеющаяся инфраструктура на территории Чернобыльской зоны и количество людей с высоким уровнем квалификации, по мере вывода ЧАЭС из эксплуатации, могут быть привлечены для работы к объектам возобновляемой энергетики", - отметил министр
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