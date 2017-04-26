 "Укрзализныця" не осуществляет деятельность на территории ОРДЛО, - заявление "УЗ"

Как сообщает Цензор.НЕТ, публичное акционерное общество "Укрзализныця" заявляет, что не осуществляет деятельность на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
"Укрзализныця" заявляет, что не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории. Компания не использует подвижной состав для перевозок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в нем.
Также ПАО отмечает, что железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями отсутствует.
"Железнодорожным транспортом не перевозятся грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно, движение поездов остановлено", - сказано в сообщении.
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