 В посольстве Украины разъяснили возможное сокращение финпомощи от США: фактическое уменьшение составит около 30%

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook посольства Украины в США.
"В частности, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долл., что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн долл. В то же время, в 2018 году благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины стороны не предусматривают финансовую помощь в форме кредитных гарантий. Учитывая указанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", - сказано в сообщении.
При этом в посольстве уточняют, что в обнародованной информации о бюджетных предложениях администрации США финансирование программ в Украине составит около 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран региона Европы и Евразии, которые сократились на 57,4%.
"Мы надеемся, что Конгресс Соединенных Штатов в федеральном бюджете 2018 сохранит объемы помощи Украине на уровне не меньше финансирования 2016 года, что потребует выделения дополнительных 90 млн долл. к обнародованным в СМИ бюджетным предложениям", - отмечается в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в 2018 году США намерены сократить размер помощи Украине почти на 70%.
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Трамп, сокращай под ноль!! Будем только благодарны. И аудит... по предыдущим вливаниям, плис.
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- А результаты реформ?!!
- Ну вот началось.
Шоколадный с бандой панамских патриотов теперь останутся без гешефта. Ну ничего, ведь скоро начнут земельку украинскую деребанить, там бабосы отобьют.
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Этого достаточно, чтобы с нашей стороны зарыдало несколько десятков человек, причасных к этим фондам.
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Просто американцы знают, что большая часть будет разворована. Деньги на ветер.
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