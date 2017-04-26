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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посольство Украины (121) сокращение (253) США (12441) финансирование (1182)

 В посольстве Украины разъяснили возможное сокращение финпомощи от США: фактическое уменьшение составит около 30%

Информация о возможном сокращении финансовой помощи Соединенных Штатов Америки Украине на 68,8% должна рассматриваться с учетом финансовой помощи США Украине в форме кредитных гарантий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook посольства Украины в США.

"В частности, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долл., что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн долл. В то же время, в 2018 году благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины стороны не предусматривают финансовую помощь в форме кредитных гарантий. Учитывая указанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", - сказано в сообщении.

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При этом в посольстве уточняют, что в обнародованной информации о бюджетных предложениях администрации США финансирование программ в Украине составит около 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран региона Европы и Евразии, которые сократились на 57,4%.

"Мы надеемся, что Конгресс Соединенных Штатов в федеральном бюджете 2018 сохранит объемы помощи Украине на уровне не меньше финансирования 2016 года, что потребует выделения дополнительных 90 млн долл. к обнародованным в СМИ бюджетным предложениям", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в 2018 году США намерены сократить размер помощи Украине почти на 70%.


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Может прикроются всякие имитирующие бурную деятельность "фонды". И появятся нормальные, которые будут работать а не гранты пилить.
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Так ничесно, они там без нас решения принимают
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я использую кредитку только в случаях SOS. Это те деньги, которые соблазнительно брать, но тяжело возвращать.
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Я наоборот, потому что это очень удобно. У меня автоматическая выплата по кредитам каждый месяц. За транзакции на кредитке кэшбэк 1-5%, плюс запись в кредитную историю. И в спорном вопросе по платежам банк сам проводит расследование, потому что это его деньги.
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"Мы надеемся,... ага, щаз! А за 2016 помощь хде??? Барыжники надеялись еще и трампа за нос водить)))

Трамп, сокращай под ноль!! Будем только благодарны. И аудит... по предыдущим вливаниям, плис.
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Жаль что пострадает народ. Хотя бабло до него реально и не доходило, распиливали подельники властные, которые присвоили Майдан и Патриотизм.
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Логічно, навіщо виділяти гроші своїх платників податків на підтримку корупції чужої країни 3-го світу. І 30 % фіндопомоги США для 1го офшорного хряка - задохєра (ІМХО).
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Помощь нельзя сокращать . Надо сократить грабеж этой помощи креминальной группировкой Президента Украины, Кананенко и Грановским .
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- Давайте быстрее много денег, пока не началось.
- А результаты реформ?!!
- Ну вот началось.

Шоколадный с бандой панамских патриотов теперь останутся без гешефта. Ну ничего, ведь скоро начнут земельку украинскую деребанить, там бабосы отобьют.
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Они не идиоты, это придуривающиеся ублюдки клептократы.
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В посольстве Украины разъяснили возможное сокращение финпомощи от США: фактическое уменьшение составит около 30%

Этого достаточно, чтобы с нашей стороны зарыдало несколько десятков человек, причасных к этим фондам.
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Доворовались!..
Просто американцы знают, что большая часть будет разворована. Деньги на ветер.
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И шо ж теперича будут делать лещенки , соболевы , гопки и др грантожоры ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ посольстве Украины разъяснили возможное сокращение финпомощи от США: фактическое уменьшение составит около 30%
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