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 Происшествия, Общество
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 Российские оккупанты изымут у жителей Крыма 170 земельных участков

В оккупированном Крыму у местных жителей изымут 171 земельный участок, которые расположены на территории, где планируется строительство трассы Таврида.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Для строительства автомобильной дороги Таврида сепаратисты согласовали изъятие 107 земельных участков, находящихся на территории Скалистовского, Почтовского, Ароматненского, Железнодорожненского сел, а также сел Приятное Свидание, Глубокий Яр и в Бахчисарае.

Также с этой целью будут изъяты пять земельных участков, расположенных на территории Феодосии. Согласовано изъятие 51 земельного участка, находящиеся на территории Ленинского района.

"Владельцы земель, указанные в перечне земельных участков подлежащих изъятию, в полной мере получат компенсацию путем их выкупа или предоставления равнозначного земельного участка с учетом рыночной стоимости изымаемого имущества", - отмечается в сообщении оккупантов.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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Земля крымская крымчанам уже третий год как не принадлежит,да и сами они над собой не властны...
Рабы!
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каждому крымчанину дальневосточный гектар
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жирно будет дальновосточный...заполярный-самое то.
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Да и вообще гражданских временно терпят на территории военной базы "Крым".
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Правильно. І взагалі, нічого там шлятись різним цивільним на військовій базі. В Сибір їх, нехай освоюють нові території.
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Село "Приятное Свидание"-бу-га-гаааа :D
А села "Держитесьтам" и "Всегохорошего" случаем поблизости нет?
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так Путю готовят к честным выбором, с лицом не врага всему миру, а справедливого и толерантного, а иначе ему не победить. Чего же его подданные снова косячат.
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Как-то пох .
Можно подумать , что при прежней власти каждый украинец мог себе позволить купить участок в Крыму .
Всякая сволота вроде тадепутов , прокуроров , судей и прочего ворья - да , могла .
Вот пусть у них голова и болит .
А у меня заводов в Крыму нет . Как-то не сложилось .
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а мені видається, що в степовому криму земельні ділянки скоро подешевшають
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Где-то я подобное уже слышал.
Некоторые голосовавшие за Трампа техасцы не думали что великий мексиканский забор сделает им больно по самое нихачу. А забор строят там где это удобно, оставив уже несколько владений за забором, на мексиканской стороне. Компенсация рыночная т.е. при создавшихся условиях - практически даром.
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равнозначный земельный участок им предоставят где нибудь в Кемерово или на Ямале. Может даже на пару метров земли больше.
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У чому суть новини? Землю заберуть, але повністю відшкодують. Нехай собі будують дорогу. Україна від цього лише виграє коли крим перестане бути тимчасово окупованим. Тілько дивіться там, якісно робіть, не сачкуйте і крадіть поменше. Пора б і нашим робити те саме.
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Ничего они им не отшкодують. Читай про закон о реституции РФ. Они его приняли под Олимпиаду в Сочи - при помощи этого закона выселяли народ в Сочи кварталами, компенсируя им фиктивно. Там люди под автобусы кидались, когда их насильно запихивали в них и силой увозили, а дома ровняли с землёй экскаваторами.
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Та я особливо сумувати не буду, якщо не відшкодують. Читати їхні закони - нехай самі чухаються )))Просто намагаюсь не бути злорадним, але суму немає і чомусь радісно на душі )))
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Акция: каждому крымчанину по земельному участку 2 х 1,5 метра и бонус - деревянный макинтош.
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Держитесь, хорошего настроения, вам, предатели!
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Копирайтеру надо дать по яйцам."Почтовского"......
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Ага, срочно понадобилось место для строительства склада под "Камни с неба"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские оккупанты изымут у жителей Крыма 170 земельных участков
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