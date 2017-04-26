 Российские оккупанты изымут у жителей Крыма 170 земельных участков

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Для строительства автомобильной дороги Таврида сепаратисты согласовали изъятие 107 земельных участков, находящихся на территории Скалистовского, Почтовского, Ароматненского, Железнодорожненского сел, а также сел Приятное Свидание, Глубокий Яр и в Бахчисарае.
Также с этой целью будут изъяты пять земельных участков, расположенных на территории Феодосии. Согласовано изъятие 51 земельного участка, находящиеся на территории Ленинского района.
"Владельцы земель, указанные в перечне земельных участков подлежащих изъятию, в полной мере получат компенсацию путем их выкупа или предоставления равнозначного земельного участка с учетом рыночной стоимости изымаемого имущества", - отмечается в сообщении оккупантов.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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Рабы!
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А села "Держитесьтам" и "Всегохорошего" случаем поблизости нет?
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Можно подумать , что при прежней власти каждый украинец мог себе позволить купить участок в Крыму .
Всякая сволота вроде тадепутов , прокуроров , судей и прочего ворья - да , могла .
Вот пусть у них голова и болит .
А у меня заводов в Крыму нет . Как-то не сложилось .
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Некоторые голосовавшие за Трампа техасцы не думали что великий мексиканский забор сделает им больно по самое нихачу. А забор строят там где это удобно, оставив уже несколько владений за забором, на мексиканской стороне. Компенсация рыночная т.е. при создавшихся условиях - практически даром.
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