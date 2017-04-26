 На сегодняшнем заседании Кабинет министров рассмотрит вопрос оздоровления детей, проживающих около линии соприкосновения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМУ, на сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит множество важных государственных вопросов.
В частности, правительство намерено одобрить проект закона о совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.
Кроме того, планируется создать межведомственную комиссию по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине и утвержден порядок замены частного партнера по договору, заключенному в рамках государственно-частного партнерства.
Кабмин намерен утвердить порядок принятия в эксплуатацию объекта "Пусковой комплекс 1 нового безопасного конфайнмента (объект "Укрытие").
На заседании будет рассмотрен вопрос об организации проведения аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком.
Кроме того, Кабмин планирует утвердить основные принципы осуществления государственной собственности относительно Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" и рассмотрит некоторые вопросы наблюдательного совета и годового общего собрания "Нафтогаза".
Кабмин намерен одобрить подписание межправительственного соглашения с Польшей о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе.
Также правительство рассмотрит вопрос о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка во Львовской области.
Кроме того, Кабмин намерен отнести целостный имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Западукрвзрывпром" в сферу управления Министерства экономического развития и торговли.
128 1
День Космонавтики в Кабмине: Кириленко предложил правительству "декоммунизировать" праздник(91)
"Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман. ВИДЕО(181)
Кабмин сегодня утвердит порядок изъятия из обращения российских книг(104)
Кабмин утвердил план действий на текущий год и среднесрочный план до 2020 года(8)
Демонтаж государственных институтов идет по плану, – адвокат о заявлении Гройсмана. ВИДЕО(0)
Гройсман о приватизации: "Задача сегодня - публичная продажа с привлечением миллиардов долларов в экономику"(22)
Кабмин в понедельник намерен утвердить годовой и среднесрочный план действий(41)
создать межведомственную комиссию по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине и Источник: http://censor.net.ua/n437822
Побольше комиссий и дело пойдет! а лучше министерство по вопросам применения... и т.д.
П.С. рыжий гудок сколько готов внести в программу?
Ответить